Алена Свиридова рассказала пропагандистам, как потеряла своего сына.

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Алена Свиридова призналась, что потеряла сына / Коллаж Главред, фото Instagram/alenasviridova

Кратко:

Как сложились отношения матери и сына после разлуки

Что помогло им наладить связь спустя годы

Популярная российская певица Алена Свиридова призналась, что фактически потеряла старшего сына Василия, который еще в детстве уехал вслед за отцом в Канаду и остался там жить навсегда.

Как сообщают российские пропагандисты, артистка до сих пор считает этот отъезд своей главной ошибкой.

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Василий родился в первом браке 64-летней исполнительницы с Сергеем Свиридовым - пара рассталась из-за разногласий по поводу карьеры певицы. Мамой она стала в 20 лет, но продолжала мечтать о сцене, разрываясь между бытом и творческими амбициями.

Алена Свиридова / Instagram/alenasviridova

Когда у Свиридовой появился шанс заявить о себе в Москве, 8-летний Вася остался с отцом в Минске. Спустя несколько лет мужчина эмигрировал в Канаду и забрал сына с собой - сначала на учебу, а затем мальчик так и остался жить в Ванкувере.

Артистка признавалась, что осознание пришло не сразу, а лишь когда стало понятно: сын останется за океаном навсегда, и их будет разделять огромное расстояние.

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"Я вот до сих пор думаю, что это моя большая ошибка, что я его туда отправила вслед за отцом".

"Я отправила Васю туда учиться, но как-то он там и остался в результате. А я осталась без ребенка. И у нас с ним такой хороший коннект, вот прямо нам нравится одно и то же - вот это очень здорово. И мне его страшно не хватает", - призналась Свиридова.

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О персоне: Алена Свиридова Алена Свиридова - российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая. Заслуженная артистка террористической РФ. Алёна Свиридова не покидала Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину, заявив в интервью, что остаётся в своей стране, так как это её дом. Отказ от отъезда: Певица заявляла, что не понимает уехавших коллег и не видит смысла в эмиграции, поскольку это ничего не меняет.

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