Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

В Украине обсуждается изменение мобилизационного возраста. Отменят ли призыв мужчин 50+, или ждать снижения предела до 23 лет - что говорят в Раде.

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Возраст призыва могут изменить - кого затронут новые правила / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что говорят в Верховной Раде о радикальных изменениях возрастных границ мобилизации

Как изменится мобилизация в Украине осенью

Могут ли снизить мобилизационный возраст до 23 лет

В Украине активизировалась дискуссия о пересмотре возрастных границ мобилизации. В СМИ и среди экспертов обсуждают как возможное ограничение призыва мужчин старше 50–55 лет, так и потенциальное снижение нижней границы с 25 до 23 лет.

Главред выяснил, могут ли в Украине изменить мобилизационный возраст и какие планы уже обсуждаются.

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Что говорят в Верховной Раде о радикальных изменениях возрастных ограничений для мобилизации

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире программы "Говорить Великий Львів" сообщил, что во властных кругах и в военной среде ищут новые механизмы пополнения войск, поскольку действующие финансовые стимулы не дали ожидаемого результата в плане увеличения числа контрактников.

По словам Костенко, ему известно о подготовке определенных нововведений, однако детали он не стал раскрывать до официальных сообщений от Министерства обороны или Генерального штаба. Он дал понять, что изменения могут касаться как возрастных критериев, так и самого механизма проведения мобилизации.

"Я знаю, что сейчас будут вводиться некоторые радикальные меры. Уже идут разговоры и, насколько я знаю, некоторые вещи меняются в призывном возрасте. Не буду уточнять, думаю, об этом позже скажут: и о призывном возрасте, и о самой мобилизации. Но я знаю, что изменения идут", - рассказал Костенко.

В то же время депутат подчеркнул, что это не означает отказ государства от действующей модели призыва. Роман Костенко прямо заявил, что власти не планируют переводить мобилизацию исключительно в добровольный формат.

"Если кто-то думает, что у нас мобилизация из принудительной, законной, станет какой-то другой: захотел - пошёл, захотел - нет, - то таких решений принято не будет. Потому что те, кто хотел защищать страну, уже ушли", - сказал Костенко.

Отдельно он опроверг сообщения о возможной отмене отсрочки для отцов троих и более детей. По его словам, соответствующих законодательных предложений сейчас нет и в ближайшее время они не ожидаются.

Могут ли ограничить мобилизацию мужчин после 50 или 55 лет

Более конкретно возможный сценарий изменения верхнего возрастного предела Роман Костенко объяснил в комментарии "Украинской правде". Секретарь комитета по обороне сообщил, что в военном руководстве рассматривают варианты нового подхода к призыву военнообязанных в возрасте старше 50 или 55 лет.

"В Генеральном штабе обсуждают возможность изменения подходов к мобилизации с учетом возраста, в частности ограничение призыва граждан старше 50 или 55 лет, за исключением военнообязанных, имеющих дефицитные или критически необходимые для войск специальности", - отметил Костенко.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Инфографика: Главред

При этом он подчеркнул, что окончательного решения нет. Сейчас речь идет именно об обсуждении возможных моделей, а не об уже утвержденном новом возрастном пределе.

Отдельно он заявил, что на данный момент в Генеральном штабе не рассматривают вариант призыва граждан моложе 25 лет.

"Что касается снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет - пока этот вопрос не рассматривается. Реализовать такое решение без внесения изменений в законодательство невозможно", - рассказал народный депутат.

Другая представительница оборонного комитета Верховной Рады Ирина Фриз заявила, что профильный комитет пока не получал от Министерства обороны или Генерального штаба конкретного вопроса о необходимости снижения верхнего предела мобилизационного возраста до 50 или 55 лет.

Фриз подчеркнула, что для предметного обсуждения военные должны предоставить конкретные расчеты и объяснить, какими показателями обосновывается возможный пересмотр действующей системы. Без таких данных говорить о готовом решении, по ее мнению, преждевременно.

"На сегодняшний день Министерство обороны и Генштаб не поднимали на заседании комитета вопрос о необходимости снижения мобилизационного возраста до 50 или до 55 лет. Как только это станет предметом конкретных обсуждений, где будут приведены показатели, на которые будут опираться для обоснования подобных вещей, тогда можно будет говорить по существу", - заявила Ирина Фриз.

Фриз также подняла важный вопрос о возможной взаимосвязи между верхним и нижним пределами. Она не исключила, что теоретически сокращение мобилизационного ресурса за счет ограничения призыва мужчин старшего возраста может поставить вопрос о других возрастных категориях.

"Не повлечет ли это за собой автоматическую необходимость снижения мобилизационного возраста с 25 лет? Теоретически это возможно. Это серьёзные вещи, которые должны озвучивать прежде всего военные, если они уже провели соответствующие расчёты, опираясь на информацию, в частности, из "Оберега"", - сказала депутат.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Нужно ли Верховной Раде голосовать за изменение мобилизационного возраста

Кроме того, представитель профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский обратил внимание на политическую составляющую вопроса и предположил, что решения, которые могут вызвать сильное общественное недовольство, будет сложно провести через парламент.

"Мое субъективное мнение: сейчас никакие инициативы, связанные с мобилизационным возрастом - будь то в сторону уменьшения или увеличения верхнего или нижнего предела, - вряд ли пройдут в зале. Никто не будет голосовать за непопулярные решения, понимая, что так или иначе в не очень отдаленной перспективе мы окажемся в политическом процессе", - рассказал Вениславский в комментарии ТСН.ua.

Он отдельно подчеркнул, что формально оформленных парламентских предложений по этому вопросу пока нет.

"На данный момент в парламенте не зарегистрировано никаких инициатив по этому вопросу", - добавил представитель профильного комитета.

Как изменится мобилизация в Украине осенью

На фоне заявлений парламентариев военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии Фокусу высказал гораздо более смелый прогноз. По имеющейся у него информации, в Генеральном штабе якобы уже почти готов документ, который может предусматривать изменение не только одного возрастного порога, но и в целом подхода к мобилизационному возрасту.

Гетман предположил, что возможные изменения могут коснуться не только нижнего порога, но и старших возрастных категорий.

"Первое предложение - увеличить мобилизационный возраст до 65 лет. Сейчас людям до 65 лет разрешили добровольно служить по контракту. Можно предположить, что мобилизационный возраст будет увеличен", - отмечает Алексей Гетман.

При этом эксперт признал, что речь идет не об официально обнародованном документе, а об информации, которая не была подтверждена Министерством обороны, Генштабом или Верховной Радой. Он предположил, что для мужчин старшего возраста могут предусмотреть более гражданские или логистические должности без чрезмерных физических нагрузок.

"Возможно, их будут задействовать на более щадящих работах. Еще один вариант, о котором говорил экс-министр обороны Резников, - рассматривается возможность мобилизации женщин", - отметил эксперт.

По мнению Гетьмана, если соответствующий документ действительно существует и получит политическую поддержку, его могут вынести на рассмотрение Верховной Рады после полноценного возобновления работы парламента.

Верховная Рада / Инфографика: Главред

Эксперт предположил, что дальнейшие события на фронте и решения России также могут влиять на темпы таких изменений.

"Это не секрет. Документ будет представлен, и в него будут вноситься изменения, предложения. Если Путин объявит мобилизацию в России, нам тоже придется реагировать. Это решение политического и военного руководства. Нужно дополнительно формировать подразделения, решать много вопросов", - подчеркивает эксперт.

В то же время Гетман считает, что вопрос пополнения войск не сводится только к возрастным рамкам. Он обратил внимание на проблему военнослужащих, самовольно покинувших части, а также на ситуацию с военнообязанными мужчинами за рубежом.

Могут ли снизить мобилизационный возраст до 23 лет осенью

Еще один сценарий озвучил адвокат Вадим Гречкивский. В эфире Ранок.LIVE он предположил, что осенью Верховная Рада теоретически может начать рассмотрение законопроекта о снижении нижнего предела с 25 до 23 лет. Адвокат сразу подчеркнул, что речь не идет об официально принятом решении. Его оценка основана на собственных неофициальных контактах с людьми, которые, по его словам, работают в законодательной сфере.

"Нам многое не говорят, у меня есть свои анонимные источники, с которыми я общаюсь, - люди, работающие в законодательной сфере. Я бы не исключал вариант того, что мобилизационный возраст будет снижен с 25 до, возможно, 23 лет", - отметил Гречкивский.

По его мнению, одним из факторов для такого сценария могло бы стать изменение верхнего предела. Если часть военнообязанных старших категорий будет исключена из общего механизма призыва, государство может столкнуться с необходимостью пересмотра других параметров мобилизационного резерва.

"Я думаю, что, скорее всего, эти изменения могут произойти осенью, возможно, в сентябре или октябре, пока они будут проработаны в Комитете и переданы на первое чтение; я думаю, что это может произойти совсем скоро", - отметил Гречкивский.

В то же время адвокат подчеркнул, что сейчас это лишь один из возможных вариантов развития событий. Официально подтвержденного решения о призыве с 23 лет нет.

Почему в ВСУ обсуждают омоложение части личного состава

Военный обозреватель Денис Попович в колонке для Слово і діло обратил внимание на саму структуру украинской мобилизационной системы. Согласно действующему подходу, основная возрастная категория военнообязанных для мобилизации охватывает мужчин от 25 до 60 лет, что, по его мнению, имеет свои особенности в историческом и международном контексте.

По его мнению, нижний порог в 25 лет все равно остается относительно высоким, если сравнивать его с практикой многих масштабных войн прошлого.

"Во многих крупномасштабных военных конфликтах XX века государства широко привлекали в армию молодежь в возрасте 18–25 лет", - отмечает Попович.

Эксперт объясняет, что историческая логика использования более молодых возрастных категорий связана прежде всего с физическими возможностями. В среднем молодые люди лучше переносят значительные нагрузки и быстрее восстанавливаются после них.

В то же время Украина, по его оценке, сознательно не мобилизует большинство мужчин моложе 25 лет из-за демографических соображений. Для граждан в возрасте от 18 до 24 лет при этом предусмотрена возможность добровольной службы, а также действуют отдельные финансовые и социальные стимулы.

Условия контракта "18-24" / Инфографика: Главред

Именно этот баланс между потребностями фронта и демографическими рисками делает дискуссию о потенциальном снижении нижнего предела особенно сложной.

"Власти пока пытаются избегать крайне непопулярных решений относительно дальнейшего омоложения мобилизационного контингента", - отмечает Попович.

На фоне таких условий, как отмечает Попович, в Вооруженных силах может возникнуть необходимость в омоложении части личного состава. Для выполнения конкретных боевых задач командиры могут отдавать предпочтение военнослужащим в возрасте примерно 25–35 лет, особенно если речь идет о физически чрезвычайно тяжёлой работе.

В штурмовых подразделениях военным приходится преодолевать большие расстояния пешком, постоянно менять позиции и длительное время находиться в полевых условиях. Техника часто становится мишенью для российских беспилотников, из-за чего возможности использования транспорта на передовой ограничены.

"Боец должен нести на себе снаряжение, общий вес которого может достигать нескольких десятков килограммов. Если добавить к этому необходимость ведения штурмовых действий, такие нагрузки действительно требуют высокой физической подготовки", - отмечается в материале.

Именно поэтому военное командование может быть заинтересовано в омоложении отдельных боевых подразделений. В то же время более старший возраст не означает автоматического снижения ценности для войск, ведь опытные специалисты могут быть особенно востребованы в логистике, штабной работе, управлении и технических направлениях.

Приведет ли снижение верхнего предела мобилизации с 23 до 21 года

В случае сокращения количества военнообязанных за счет ограничения мобилизации старших возрастных групп потенциально может усилиться дискуссия среди граждан в возрасте до 25 лет.

"Исторический опыт затяжных войн очень часто приводил именно к таким непопулярным шагам", - отмечает Попович.

По оценке обозревателя, потенциальное омоложение войск не гарантирует увеличения количества людей, готовых служить. Значительную роль будут играть мотивация, условия контрактов, социальные гарантии и общая организация мобилизационного процесса.

"В противном случае снижение верхнего возрастного предела может усилить дискуссию о дальнейшем омоложении мобилизационного контингента - до 23 или даже 21 года. Это крайне непопулярная мера, которой власти пока пытаются избежать. Однако исторический опыт затяжных войн очень часто приводил именно к таким непопулярным шагам", - подытожил Денис Попович.

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О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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