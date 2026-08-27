Новая волна мобилизации в РФ в 2026 году: в разведке назвали масштабы и сроки

Решение Путин, скорее всего, примет после выборов, а часть мобилизованных могут готовить на полигонах Беларуси.

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Россия хочет мобилизовать еще 600 тысяч человек / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

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Генштаб РФ подготовил вариант мобилизации 600 тысяч человек

Подготовка продлится 15–60 суток, частично в Беларуси

Решение ожидается после выборов в Госдуму РФ

Страна-агрессор Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах. Москва рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

"У Украины есть информация, что российский Генштаб уже подготовил вариант дополнительной мобилизации 600 тысяч человек в определенные сроки в этом и следующем году. В первую очередь планируется доукомплектовать соединения и воинские части, воюющие против украинцев, а также подразделения российских войск, которые сейчас формируются", - говорится в сообщении. видео дня

По данным разведки, в зависимости от уровня подготовки мобилизованных Россией лиц, их обучение может длиться 15–60 суток.

"Не исключено проведение подготовки части мобилизованных на полигонах Республики Беларусь", - отметили в ГУР и СВР.

Кроме того, отмечается, что, скорее всего, решение о мобилизации российский диктатор Владимир Путин примет после проведения выборов в Госдуму РФ, запланированных на 18–20 сентября этого года.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Мобилизация в РФ может обернуться против Кремля

Полковник Хемиш де Бреттон-Гордон убежден, что российский диктатор Владимир Путин рискует мобилизовать не просто еще одну волну бойцов для фронта, а армию, которая впоследствии может заставить его завершить войну против Украины.

По его словам, новая волна мобилизации численностью от 300 тысяч человек способна кардинально изменить политическую ситуацию в России, ведь впервые война рискует затронуть состоятельные городские семьи.

"Впервые война может начать проникать глубоко в обеспеченные семьи западного российского среднего класса. Внезапно на смерть на Донбасс может быть отправлен не сын какой-то чеченской или татарской матери, не освобожденный из тюрьмы преступник и не иностранный наемник, а их собственные сыновья", - отметил полковник.

Мобилизация в России - последние новости

Как сообщал Главред, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий говорил, что готовность Кремля начать новую волну мобилизации станет очевидной только после выборов в российскую Госдуму - до этого момента окончательного решения диктатора Владимира Путина не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. Наряду с этим в РФ будет проходить набор по контрактам.

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран убежден, что массовая мобилизация еще 500 тысяч россиян может стать серьезным ударом по экономике страны-агрессора РФ, которая уже утратила запас прочности гражданского сектора.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", оно осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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