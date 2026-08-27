РФ может выйти к Краматорску и Славянску до конца года: военные оценили ситуацию

На некоторых участках оборона Краматорска и Славянска начинает испытывать серьезные трудности из-за нехватки личного состава.

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РФ может выйти к Краматорску и Славянску до конца года / Фото УНИАН, bessarabiainform.com

Кратко:

Серая зона приближается к Краматорску

Давление усиливается со стороны Константиновки

ВСУ могут попытаться усилить оборону

Российские войска постепенно продвигаются в направлении Краматорска и Славянска, которые считаются ключевыми городами украинской обороны на Донбассе. Если ВСУ не смогут перебросить дополнительные силы для защиты этого участка, российская армия потенциально может выйти к окрестностям городов уже до конца 2026 года. Об этом Baltic Sentinel рассказали украинские военнослужащие, которые воюют на данном направлении.

Один из офицеров украинской бригады, длительное время защищающей район Краматорска и Славянска, отметил, что на некоторых участках оборона начинает испытывать серьезные трудности из-за нехватки личного состава.

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"На отдельных участках фронт уже начинает медленно рушиться. Просто не хватает сил, чтобы их остановить", - заявил военный.

По его оценке, российские подразделения действительно могут приблизиться к Краматорску и Славянску до конца года. Аналогичного мнения придерживается командир батальона, который воюет на Славянском направлении. Он отметил, что российские атаки следуют практически одна за другой, а их интенсивность заметно выросла.

В то же время украинский штабной офицер подчеркнул, что ситуация еще не предопределена. По его словам, Россия концентрирует силы в этом районе, однако при грамотном планировании операций и достаточном обеспечении украинских подразделений продвижение противника можно остановить.

Серая зона приближается к Краматорску

На картах боевых действий, которые обновляются в режиме реального времени, серая зона уже начинается примерно в четырех километрах восточнее Краматорска. Это может свидетельствовать о проникновении российских военнослужащих в данный район.

Если украинским силам не удастся своевременно выявить и уничтожить такие группы, Россия сможет постепенно наращивать там присутствие и продвигаться ближе к городам.

При этом речь пока не идет о неизбежном начале боев непосредственно за Краматорск. Однако чем больше российских подразделений сможет пройти через украинские позиции и закрепиться вблизи города, тем сложнее будет их выбить.

Определенное преимущество пока сохраняется за украинской стороной благодаря рельефу. Крупные высоты восточнее Краматорска остаются под контролем Украины. Они позволяют операторам беспилотников работать с более выгодных позиций и увеличивают радиус их действия.

Если же российским войскам удастся захватить господствующие высоты, они смогут использовать их для нанесения ударов беспилотниками по Краматорску и Славянску.

Давление усиливается со стороны Константиновки

Еще одним проблемным участком остается район южнее Краматорска. Российские войска фактически контролируют значительную часть Константиновки, расположенной примерно в 20 километрах от Краматорска.

Командир батальона беспилотников 28-й механизированной бригады Украины с позывным Хоттабыч, подразделение которого больше года участвует в боях за город, описал ситуацию как постоянно тяжелую. При этом он считает, что российской армии понадобится еще несколько месяцев для полного захвата Константиновки.

Другой военнослужащий 28-й бригады, старший сержант с позывным Грек, также считает, что стремительного продвижения российских сил со стороны Константиновки пока не наблюдается.

Однако российские подразделения уже смогли разместить в городе операторов беспилотников. В результате зона, в которой передвижение становится крайне опасным из-за постоянной угрозы ударов дронов, постепенно смещается в сторону Краматорска.

По словам Хоттабыча, эта зона уже распространяется до Дружковки, расположенной между Константиновкой и Краматорском. За Дружковкой фактически начинаются подступы к Краматорску.

Константиновка / Инфографика: Главред

ВСУ могут попытаться усилить оборону

Журналисты не исключают, что украинское командование может предпринять контрнаступательные действия, чтобы снизить давление на Краматорск. Такой сценарий связывают в том числе с деятельностью нового военного командующего Украины Михаила Драпатого.

Подобные операции украинские силы уже проводили на других направлениях - в частности, южнее, у границы Запорожской и Донецкой областей, а также в районе Лимана севернее Славянска.

В начале лета российские войска приблизились к Лиману и Северскому Донцу, создав угрозу Славянску с севера. Однако впоследствии украинским подразделениям удалось отбросить противника.

Командир батальона беспилотников 66-й механизированной бригады с позывным Несма, защищающий Лиманский участок, заявил, что условная линия фронта там сейчас находится примерно на тех же позициях, что и год назад. При этом сама зона поражения постоянно меняется из-за разрушений и активности беспилотников.

Славянск / Инфографика: Главред

Почему карты фронта все меньше отражают реальность

Одной из главных проблем при оценке ситуации на Донбассе становится невозможность точно определить линию соприкосновения. Даже общедоступные карты, включая карты DeepState, уже не всегда отражают реальную ситуацию на местах и скорее позволяют оценить общую динамику боевых действий.

Это связано с изменением тактики обеих сторон на фоне массового применения беспилотников. Традиционная непрерывная линия окопов постепенно теряет прежнее значение.

Российские и украинские подразделения все чаще используют небольшие пехотные группы, которые проникают через промежутки между позициями противника. В некоторых случаях такие группы способны продвигаться более чем на 10 километров в тыл и длительное время действовать автономно.

Их задача заключается не только в захвате территории. Они также пытаются нарушить работу обороны противника и обнаружить позиции операторов беспилотников.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

"Активное поле боя" вместо линии фронта

По оценке издания, именно подразделения, использующие беспилотники, сегодня играют ключевую роль в сдерживании наступления. Если штурмовая группа обнаруживает позицию операторов дронов противника и вынуждает их отступить либо уничтожает, на этом участке временно возникает своеобразная брешь в системе наблюдения и поражения.

Другие группы могут воспользоваться таким окном для дальнейшего продвижения и последующего сосредоточения более крупных сил.

Ситуацию хорошо иллюстрирует пример одного из населенных пунктов вблизи Краматорска. На картах DeepState он обозначен как территория, находящаяся глубоко в российской зоне контроля. Однако фактически там продолжают находиться украинские военнослужащие, а российская армия уже несколько месяцев не может вытеснить их с позиций. Это показывает, насколько условными становятся современные карты фронта.

По мере того как небольшие группы проникают все глубже в тыл, сама структура позиционной войны меняется. Фронт уже нельзя воспринимать как четкую фиксированную линию. В отдельных районах востока Украины активная зона боевых действий может растягиваться примерно на 10 километров в глубину и со временем становиться еще шире.

Один из украинских офицеров предложил вместо привычного понятия "линия фронта" использовать термин "активное поле боя". Речь идет о пространстве, где беспилотники обеих сторон постоянно ведут разведку и поражают цели, а небольшие пехотные группы перемещаются между позициями.

Из-за этого отдельные населенные пункты в такой зоне могут за короткое время неоднократно переходить из-под контроля одной стороны под контроль другой. Поэтому общедоступные карты все чаще не позволяют точно определить фактическое расположение войск.

По прогнозу, к концу года ширина такой активной зоны на некоторых участках может достигать 15-20 километров. При этом ее не следует путать с зоной поражения беспилотников - пространством, где дроны способны атаковать практически любую движущуюся цель. Такая зона может быть примерно вдвое шире.

Какова главная цель Путина осенью - комментарий военного

Захват Донецкой области остается личной задачей российского диктатора Владимира Путина, однако даже наращивание сил не принесло армии РФ существенных результатов на фронте. Об этом сообщил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире FREEДОМ.

"Для России живая сила никогда не была ценным ресурсом, они легко жертвуют жизнями солдат", - подчеркнул Федоренко.

По его оценке, Кремль до сих пор имеет возможность компенсировать потери за счет людских ресурсов. В то же время запуск новой масштабной кампании по пополнению армии может быть отложен по внутриполитическим причинам.

Федоренко считает, что одним из факторов, сдерживающих российское руководство, являются выборы в Госдуму РФ. После их завершения Москва может прибегнуть к более жестким механизмам, чтобы обеспечить армию новыми военными и восполнить потери.

"После их завершения репрессивный аппарат заработает на полную мощность, чтобы компенсировать огромные потери оккупантов", - подчеркнул Федоренко.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генштаб подчеркнул, что активные боевые действия в Днепропетровской области продолжаются. Генштаб также опроверг слухи о полном освобождении области и подчеркнул, что наступление Сил обороны продолжается в регионе. Согласно сообщению, под контроль Украины вернулись 19 населенных пунктов.

Институт изучения войны (ISW) отметил в своём отчёте, что российские войска не продвинулись на севере Сумской области. По их данным, ВСУ сорвали наступление противника на отдельных участках и перешли в контратаку.

Аналитики ISW сообщали, что в Донецкой области ВСУ продвинулись на ключевом участке фронта. По имеющейся информации, продвижение зафиксировано в северо-западной части Водянского, к югу от Доброполья, что подтверждается видеозаписью от 20 августа.

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Об источнике: The Baltic Sentinel The Baltic Sentinel - эстонское интернет-издание, специализирующееся на вопросах обороны, безопасности и геополитики в регионе Балтийского моря и на северо-восточном фланге НАТО. Проект финансируется медиахолдингом The Postimees Group, главным редактором является эстонский военный эксперт и бывший чиновник Минобороны Эстонии Меэлис Ойдсалу. Широкую известность издание получило в конце марта - начале апреля 2026 года, когда опубликовало резонансный обзор мемуаров бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга. В материале утверждалось, что в конце 2021 года Столтенберг обсуждал с Россией возможность создания "буферной зоны" и отвода войск Альянса из Восточной Европы, что вызвало острые споры и обвинения в адрес экс-главы НАТО со стороны части балтийских политиков и экспертов.

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