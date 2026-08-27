Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ может выйти к Краматорску и Славянску до конца года: военные оценили ситуацию

Виталий Кирсанов
27 августа 2026, 01:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
На некоторых участках оборона Краматорска и Славянска начинает испытывать серьезные трудности из-за нехватки личного состава.
РФ может выйти к Краматорску и Славянску до конца года
РФ может выйти к Краматорску и Славянску до конца года / Фото УНИАН, bessarabiainform.com

Кратко:

  • Серая зона приближается к Краматорску
  • Давление усиливается со стороны Константиновки
  • ВСУ могут попытаться усилить оборону

Российские войска постепенно продвигаются в направлении Краматорска и Славянска, которые считаются ключевыми городами украинской обороны на Донбассе. Если ВСУ не смогут перебросить дополнительные силы для защиты этого участка, российская армия потенциально может выйти к окрестностям городов уже до конца 2026 года. Об этом Baltic Sentinel рассказали украинские военнослужащие, которые воюют на данном направлении.

Один из офицеров украинской бригады, длительное время защищающей район Краматорска и Славянска, отметил, что на некоторых участках оборона начинает испытывать серьезные трудности из-за нехватки личного состава.

видео дня

"На отдельных участках фронт уже начинает медленно рушиться. Просто не хватает сил, чтобы их остановить", - заявил военный.

По его оценке, российские подразделения действительно могут приблизиться к Краматорску и Славянску до конца года. Аналогичного мнения придерживается командир батальона, который воюет на Славянском направлении. Он отметил, что российские атаки следуют практически одна за другой, а их интенсивность заметно выросла.

В то же время украинский штабной офицер подчеркнул, что ситуация еще не предопределена. По его словам, Россия концентрирует силы в этом районе, однако при грамотном планировании операций и достаточном обеспечении украинских подразделений продвижение противника можно остановить.

Серая зона приближается к Краматорску

На картах боевых действий, которые обновляются в режиме реального времени, серая зона уже начинается примерно в четырех километрах восточнее Краматорска. Это может свидетельствовать о проникновении российских военнослужащих в данный район.

Если украинским силам не удастся своевременно выявить и уничтожить такие группы, Россия сможет постепенно наращивать там присутствие и продвигаться ближе к городам.

При этом речь пока не идет о неизбежном начале боев непосредственно за Краматорск. Однако чем больше российских подразделений сможет пройти через украинские позиции и закрепиться вблизи города, тем сложнее будет их выбить.

Определенное преимущество пока сохраняется за украинской стороной благодаря рельефу. Крупные высоты восточнее Краматорска остаются под контролем Украины. Они позволяют операторам беспилотников работать с более выгодных позиций и увеличивают радиус их действия.

Если же российским войскам удастся захватить господствующие высоты, они смогут использовать их для нанесения ударов беспилотниками по Краматорску и Славянску.

Давление усиливается со стороны Константиновки

Еще одним проблемным участком остается район южнее Краматорска. Российские войска фактически контролируют значительную часть Константиновки, расположенной примерно в 20 километрах от Краматорска.

Командир батальона беспилотников 28-й механизированной бригады Украины с позывным Хоттабыч, подразделение которого больше года участвует в боях за город, описал ситуацию как постоянно тяжелую. При этом он считает, что российской армии понадобится еще несколько месяцев для полного захвата Константиновки.

Другой военнослужащий 28-й бригады, старший сержант с позывным Грек, также считает, что стремительного продвижения российских сил со стороны Константиновки пока не наблюдается.

Однако российские подразделения уже смогли разместить в городе операторов беспилотников. В результате зона, в которой передвижение становится крайне опасным из-за постоянной угрозы ударов дронов, постепенно смещается в сторону Краматорска.

По словам Хоттабыча, эта зона уже распространяется до Дружковки, расположенной между Константиновкой и Краматорском. За Дружковкой фактически начинаются подступы к Краматорску.

Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

ВСУ могут попытаться усилить оборону

Журналисты не исключают, что украинское командование может предпринять контрнаступательные действия, чтобы снизить давление на Краматорск. Такой сценарий связывают в том числе с деятельностью нового военного командующего Украины Михаила Драпатого.

Подобные операции украинские силы уже проводили на других направлениях - в частности, южнее, у границы Запорожской и Донецкой областей, а также в районе Лимана севернее Славянска.

В начале лета российские войска приблизились к Лиману и Северскому Донцу, создав угрозу Славянску с севера. Однако впоследствии украинским подразделениям удалось отбросить противника.

Командир батальона беспилотников 66-й механизированной бригады с позывным Несма, защищающий Лиманский участок, заявил, что условная линия фронта там сейчас находится примерно на тех же позициях, что и год назад. При этом сама зона поражения постоянно меняется из-за разрушений и активности беспилотников.

Славянск
Славянск / Инфографика: Главред

Почему карты фронта все меньше отражают реальность

Одной из главных проблем при оценке ситуации на Донбассе становится невозможность точно определить линию соприкосновения. Даже общедоступные карты, включая карты DeepState, уже не всегда отражают реальную ситуацию на местах и скорее позволяют оценить общую динамику боевых действий.

Это связано с изменением тактики обеих сторон на фоне массового применения беспилотников. Традиционная непрерывная линия окопов постепенно теряет прежнее значение.

Российские и украинские подразделения все чаще используют небольшие пехотные группы, которые проникают через промежутки между позициями противника. В некоторых случаях такие группы способны продвигаться более чем на 10 километров в тыл и длительное время действовать автономно.

Их задача заключается не только в захвате территории. Они также пытаются нарушить работу обороны противника и обнаружить позиции операторов беспилотников.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

"Активное поле боя" вместо линии фронта

По оценке издания, именно подразделения, использующие беспилотники, сегодня играют ключевую роль в сдерживании наступления. Если штурмовая группа обнаруживает позицию операторов дронов противника и вынуждает их отступить либо уничтожает, на этом участке временно возникает своеобразная брешь в системе наблюдения и поражения.

Другие группы могут воспользоваться таким окном для дальнейшего продвижения и последующего сосредоточения более крупных сил.

Ситуацию хорошо иллюстрирует пример одного из населенных пунктов вблизи Краматорска. На картах DeepState он обозначен как территория, находящаяся глубоко в российской зоне контроля. Однако фактически там продолжают находиться украинские военнослужащие, а российская армия уже несколько месяцев не может вытеснить их с позиций. Это показывает, насколько условными становятся современные карты фронта.

По мере того как небольшие группы проникают все глубже в тыл, сама структура позиционной войны меняется. Фронт уже нельзя воспринимать как четкую фиксированную линию. В отдельных районах востока Украины активная зона боевых действий может растягиваться примерно на 10 километров в глубину и со временем становиться еще шире.

Один из украинских офицеров предложил вместо привычного понятия "линия фронта" использовать термин "активное поле боя". Речь идет о пространстве, где беспилотники обеих сторон постоянно ведут разведку и поражают цели, а небольшие пехотные группы перемещаются между позициями.

Из-за этого отдельные населенные пункты в такой зоне могут за короткое время неоднократно переходить из-под контроля одной стороны под контроль другой. Поэтому общедоступные карты все чаще не позволяют точно определить фактическое расположение войск.

По прогнозу, к концу года ширина такой активной зоны на некоторых участках может достигать 15-20 километров. При этом ее не следует путать с зоной поражения беспилотников - пространством, где дроны способны атаковать практически любую движущуюся цель. Такая зона может быть примерно вдвое шире.

Какова главная цель Путина осенью - комментарий военного

Захват Донецкой области остается личной задачей российского диктатора Владимира Путина, однако даже наращивание сил не принесло армии РФ существенных результатов на фронте. Об этом сообщил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире FREEДОМ.

"Для России живая сила никогда не была ценным ресурсом, они легко жертвуют жизнями солдат", - подчеркнул Федоренко.

По его оценке, Кремль до сих пор имеет возможность компенсировать потери за счет людских ресурсов. В то же время запуск новой масштабной кампании по пополнению армии может быть отложен по внутриполитическим причинам.

Федоренко считает, что одним из факторов, сдерживающих российское руководство, являются выборы в Госдуму РФ. После их завершения Москва может прибегнуть к более жестким механизмам, чтобы обеспечить армию новыми военными и восполнить потери.

"После их завершения репрессивный аппарат заработает на полную мощность, чтобы компенсировать огромные потери оккупантов", - подчеркнул Федоренко.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генштаб подчеркнул, что активные боевые действия в Днепропетровской области продолжаются. Генштаб также опроверг слухи о полном освобождении области и подчеркнул, что наступление Сил обороны продолжается в регионе. Согласно сообщению, под контроль Украины вернулись 19 населенных пунктов.

Институт изучения войны (ISW) отметил в своём отчёте, что российские войска не продвинулись на севере Сумской области. По их данным, ВСУ сорвали наступление противника на отдельных участках и перешли в контратаку.

Аналитики ISW сообщали, что в Донецкой области ВСУ продвинулись на ключевом участке фронта. По имеющейся информации, продвижение зафиксировано в северо-западной части Водянского, к югу от Доброполья, что подтверждается видеозаписью от 20 августа.

Читайте также:

Об источнике: The Baltic Sentinel

The Baltic Sentinel - эстонское интернет-издание, специализирующееся на вопросах обороны, безопасности и геополитики в регионе Балтийского моря и на северо-восточном фланге НАТО. Проект финансируется медиахолдингом The Postimees Group, главным редактором является эстонский военный эксперт и бывший чиновник Минобороны Эстонии Меэлис Ойдсалу.

Широкую известность издание получило в конце марта - начале апреля 2026 года, когда опубликовало резонансный обзор мемуаров бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В материале утверждалось, что в конце 2021 года Столтенберг обсуждал с Россией возможность создания "буферной зоны" и отвода войск Альянса из Восточной Европы, что вызвало острые споры и обвинения в адрес экс-главы НАТО со стороны части балтийских политиков и экспертов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Краматорска Славянск линия фронта Украинский фронт новости Украины новости Украины и мира Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ может выйти к Краматорску и Славянску до конца года: военные оценили ситуацию

РФ может выйти к Краматорску и Славянску до конца года: военные оценили ситуацию

01:31Война
Дрон в Лейпциге мог использоваться для срыва поставок оружия Украине - разведка США

Дрон в Лейпциге мог использоваться для срыва поставок оружия Украине - разведка США

00:25Мир
После тревоги есть всего 1-2 минуты: "Флэш" предупредил об угрозе новых ударов РФ по ТЦ

После тревоги есть всего 1-2 минуты: "Флэш" предупредил об угрозе новых ударов РФ по ТЦ

22:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Зачем класть губку в стиральную машину: какую пользу она приносит при стирке

Зачем класть губку в стиральную машину: какую пользу она приносит при стирке

Последние новости

02:40

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

01:31

РФ может выйти к Краматорску и Славянску до конца года: военные оценили ситуацию

00:25

Дрон в Лейпциге мог использоваться для срыва поставок оружия Украине - разведка США

26 августа, среда
23:56

Зеленый перец начнет краснеть на глазах: чем его нужно полить

23:25

Почему Зеленский не подписал закон о "налоге на OLX": Марченко объяснил

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
22:54

Обильный урожай баклажанов до глубокой осени: что нужно сделать с кустами уже сейчасВидео

22:54

После тревоги есть всего 1-2 минуты: "Флэш" предупредил об угрозе новых ударов РФ по ТЦ

22:46

Волосы будут расти в два раза быстрее — научный секрет с оливковым маслом

22:33

Италия тайно предоставит Украине ракеты против баллистики - La Repubblica

Реклама
22:21

Катастрофа в Непале: МИД сообщило о пропаже десятков украинцев, что известноВидео

22:16

Зачем смешивать уксус и скорлупу: секрет опытных огородников

21:55

Судьба готовит большой подарок — для кого из знаков жизнь станет легче

21:35

Три знака зодиака ждут судьбоносные перемены в сентябре - кто они

21:20

Россия готовит новый массированный удар по Киеву и не только: когда состоится атака

21:15

Что будет с долларом и евро в сентябре: стоит ли скупать валюту

21:08

Как использовать рассол от консервирования: практические идеи для кулинарии

20:37

"Большая честь": голливудская актриса посетила свадьбу украинского военногоВидео

20:15

Пауки и мухи будут обходить дом десятой дорогой: что положить на подоконник

20:14

РФ готовит новые удары по Украине и может пойти на крайние меры — Bloomberg назвало цели

19:58

Зачем тереть зеркала автомобиля сырым картофелем: как работает этот хитрый трюк

Реклама
19:46

Оккупанты готовят новую эскалацию осенью: почему Константиновка стала ключом к Донетчине

19:33

Умер звезда фильмов "Один дома-2" и "Оно"

19:30

Желтизна и жир на выключателях: как вернуть пластику прежний вид

19:28

Гусеницы исчезнут за считанные дни: огородник рассказал, чего они боятся больше всегоВидео

19:10

Одесса под угрозой изоляции: Коваленко объяснил новую тактику россиянмнение

18:48

Донецк атакуют ракетами, в городе много прилетов: первые детали и последствия ударов

18:45

Почему 27 августа нельзя поднимать предметы на перекрестках: какой праздник

18:30

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

18:10

Почему старые бабушкины кастрюли нельзя ставить на плиту — объяснение удивитВидео

17:55

Какое масло самое полезное для жарки: ответ диетологов удивит многих

17:50

Желтые наволочки больше не проблема: простой раствор вернет им ослепительную белизну

17:36

Зачем класть монету в морозилку: полезный совет перед отпуском

17:20

"Не хочется разочаровывать": Трамп назвал настоящую причину визита главы ЦРУ в МосквуВидео

17:10

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию: реакция королевской семьи

17:02

Терехов: Ветераны должны беспрепятственно получать статус, жилье и работу

16:59

Зачем класть губку в стиральную машину: какую пользу она приносит при стирке

16:57

Зачем класть лавровый лист в морозилку: кулинары назвали неожиданную причину

16:45

"Наибольшая опасность": в DeepState предупредили об угрозе окружения крупного города

16:44

Класть ли банан в холодильник — подскажет цвет кожуры: как правильно хранить фрукт

16:28

"Операция позади": популярный актер получил серьезную травму

Реклама
16:20

Сентябрь перевернет всё: кто из знаков зодиака станет счастливчиком месяца

16:10

Новый мирный план Зеленского: на какие уступки готова Украина и что получит Россия

16:08

Зеленский с новым главкомом прибыл на фронт: принято решение об усилении Донетчины

15:59

Доллар и евро пошли в резкое пике: новый курс валют на 27 августа

15:54

Какие вещи пора заменить в осеннем гардеробе 2026: 4 совета стилистаВидео

15:49

Куда исчез колорадский жук в Украине и вернется ли он снова: разъяснения ученой

15:43

Зачем класть деревянную ложку на кастрюлю — истинное назначение

14:30

НАБУ, САП и ВАКС превращаются в "параллельное правительство" и инструмент политической борьбы - The Economist

14:30

Существует лишь одно условие, при котором война в Украине закончится - Atlantic Council

14:27

"Я не верю Путину": Келлог удивил заявлением о сроках окончания войны

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять