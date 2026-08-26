Обильный урожай баклажанов до глубокой осени: что нужно сделать с кустами уже сейчас

Уход в августе поможет продлить плодоношение: важно обеспечить полив, мульчирование, правильную форму кустов, подкормку и своевременный сбор баклажанов.

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Уход за баклажанами в августе - как продлить плодоношение до поздней осени / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Как обрезать баклажаны в августе

Чем подкормить баклажаны во время плодоношения

Как правильно поливать баклажаны в жару

В августе баклажаны требуют особого ухода из-за жарких дней и холодных ночей. Чтобы кусты продолжали формировать завязи и плоды до осени, огородникам рекомендуют контролировать нагрузку на растения, своевременно удалять лишние побеги, не допускать пересыхания почвы и регулярно собирать урожай.

Огородница, блогер и автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" Надежда Подлесняк отмечает, что ночное похолодание ниже 10–15 градусов уже может создавать неблагоприятные условия для этой теплолюбивой культуры.

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Главред выяснил, как ухаживать за баклажанами в августе.

Как обрезать баклажаны в августе

В конце лета кусты продолжают активно расти, поэтому важно удалить части растения, которые не участвуют в формировании урожая. Особое внимание стоит обратить на побеги внутри куста - они загущают растение и препятствуют попаданию солнечного света.

"Такие пасынки, которые особенно растут внутрь куста, нужно обязательно удалять. Чтобы августовское солнышко попало внутрь куста, попало на эти молодые завязи, чтобы они наливались, и мы быстрее получили баклажаны. Оставляем только те пасынки, где есть цветы, где есть бутоны, на которые мы надеемся получить урожай", - советует Надежда Подлесняк.

Формируя растение, не стоит удалять всё подряд. По словам огородницы, оставлять нужно те побеги, на которых есть цветы или бутоны. Также следует контролировать количество завязей, чтобы куст не тратил ресурсы на чрезмерное количество плодов.

"Каждый пасынок заканчивается цветением. Рассчитаем нагрузку на куст, чтобы не перегрузить его. Обрезаем те боковые листочки, которые идут внутрь куста, чтобы максимально получить урожай с таких кустиков", - подчеркивает огородница.

Когда и как правильно собирать баклажаны

Своевременный сбор урожая в августе имеет принципиальное значение для дальнейшего плодоношения. Крупные плоды, которые уже достигли характерных для сорта размеров, огородница советует не оставлять на растении надолго.

"Обязательно баклажаны, которые уже крупные, достигли своих сортовых размеров, мы снимаем", - отмечает автор видео.

Отдельно она обращает внимание на внешний вид плодов. Снимать баклажаны рекомендуется тогда, когда кожица остается блестящей и глянцевой, не дожидаясь их перезревания.

"Посмотрите, какие красивые баклажаны, масса плода большая. Эти плоды нужно собирать, пока они такие глянцевые, не дожидаясь размягчения кожицы или того, чтобы плоды перезрели. Ведь они теряют и свой вкус, и накапливают вредный соланин", - предупреждает Надежда Подлесняк.

Регулярное срывание спелых плодов, по её словам, напрямую влияет на появление новых завязей. Поэтому урожай не стоит надолго оставлять на кустах.

"Ведь, если мы собираем плоды, мы стимулируем образование новых завязей. Благодаря этому получим лучший и более обильный урожай", - объясняет она.

Смотрите видео о том, как защитить баклажаны от болезней в конце лета:

Как поливать баклажаны в конце лета

Во второй половине лета важно не допускать пересыхания почвы. Жаркая дневная погода сочетается с более прохладными ночами, поэтому растениям нужен стабильный режим увлажнения.

"Баклажаны, прежде всего, не любят пересыхания почвы. Поскольку в августе дни жаркие, а ночи холодные, то, конечно, если у вас есть возможность, замульчируйте баклажаны. Ведь они совершенно не любят похолодания ниже 15 градусов", - отмечает блогерша.

Огородница советует поливать примерно раз в 2–3 дня. После полива почву нужно рыхлить, однако делать это следует осторожно, так как корневая система баклажанов расположена близко к поверхности.

"После каждого полива, а их нужно проводить не реже, чем раз в 2–3 дня, необходимо рыхлить почву. Именно сейчас, когда идет активное плодоношение и наливание плодов, нужно, чтобы дышала корневая система, чтобы она поглощала питательные вещества, которые крайне необходимы баклажанам сегодня. Но рыхление нужно делать неглубоко, потому что если задеть корневую систему, то завязь и цветы могут сразу осыпаться", - советует Надежда Пидлесняк.

Чем подкормить баклажаны в августе

В период активного роста и плодоношения растениям требуется дополнительное питание. Огородница не советует полностью отказываться от азотных подкормок, если куст имеет умеренную листовую массу и продолжает активно развиваться.

"Баклажаны, как и перец, постоянно цветут и растут, поэтому не нужно исключать азотные подкормки. Мы не часто, но раз в 2–3 недели поливаем настоем крапивы или разнотравья, а иногда даже используем настой куриного помета. Раз в месяц можно, ведь и перцу, и баклажанам всё ещё нужен азот", - добавляет огородница.

В то же время избыток азота может быть неуместен для сильно загущенных растений с небольшим количеством плодов. В таком случае стоит оценить состояние куста перед внесением удобрений.

"Конечно, если ваши кусты слишком густые и плодов мало, то лучше азотные удобрения не использовать. Но если листовая масса наращена в меру, то листья же дают и питание, и растение дышит листьями, поэтому нужно вносить", - утверждает автор видео.

Калиевые удобрения для баклажанов во время плодоношения

В период формирования и налива плодов особое внимание можно уделить калийному питанию. Среди вариантов огородница называет настой древесной золы, а также концентрированные калийные и фосфорно-калийные минеральные удобрения.

"Очень хорошо использовать подкормку настоем древесной золы. В ней высокое содержание калия, но такую подкормку проводят те огородники, у кого слабокислая и кислая почва. Если же нет древесной золы, то можно использовать сульфат калия или монофосфат калия. В этот период цветения и плодоношения это очень хорошие калийные удобрения", - отмечает Надежда Подлесняк.

Для подкормки также можно использовать смесь фосфорных и калийных микроэлементов. Огородница называет конкретную дозировку для приготовления раствора: 20 граммов фосфорного удобрения (суперфосфата) и 10 граммов сернокислого калия разводят в 10 литрах воды, подчеркивая необходимость постоянного сбора созревших плодов.

Подкормка рассады перца и баклажанов / Инфографика: Главред

Сортовые особенности и плодоношение

Помимо ухода, огородница рассказала о различных сортах и гибридах, которые выращивала в этом году, среди которых есть как классические фиолетовые, так и полосатые и белые баклажаны.

В частности, один из высокоурожайных сортов этого сезона сформировал значительное количество плодов на одном кусте. По словам Надежды Подлесняк, на растении уже созрело семь баклажанов, и при этом остаются цветы, бутоны и молодая завязь.

Отдельно огородница отмечает белоплодные гибриды, которые отличаются нежным вкусом и продолжают активно цвести и формировать новые завязи при благоприятной погоде. Также на участке испытывают и новые полосатые сорта, вкусовую оценку которым дадут после первой созревания и дегустации.

Как защитить баклажаны от болезней в конце сезона

В конце лета важно тщательно следить за состоянием листьев. Пожелтевшие или увядшие части растения следует немедленно удалять, а при появлении первых пятен на листьях огородница советует проводить профилактические и лечебные обработки.

"Следим: если где-то даже один листочек увядает или желтеет, его обязательно нужно удалить. И, конечно, как в качестве профилактики, так и если увидите желтые пятнышки на листочках баклажанов, проводите опрыскивание", - сказала она.

Для систематической профилактики она советует использовать биологические фунгициды на основе синевой палочки, которыми можно обрабатывать кусты каждые 10–14 дней. Если же болезнь уже начала развиваться, биопрепаратов может оказаться недостаточно. В таких случаях во время активного плодоношения следует применять специализированные системные фунгициды с коротким сроком ожидания, разрешенные для обработки овощных культур в период сбора урожая.

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Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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