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Желтые наволочки больше не проблема: простой раствор вернет им ослепительную белизну

Дарья Пшеничник
26 августа 2026, 17:50
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Сода и уксус изменяют кислотность воды и вытесняют окисленный жир из хлопковых волокон, тогда как хлор оказывает противоположное действие.
Желтые наволочки больше не проблема: простой раствор вернет им ослепительную белизну
Жёлтые наволочки снова станут белоснежными / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

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Стойкие желтые пятна на белых наволочках, которые не отстирываются ни одним обычным моющим средством, удаляются с помощью двухкомпонентной домашней замачивающей смеси из пищевой соды и белого уксуса, сообщает Tom's Guide.

Причина потемнения ткани - не грязь в бытовом понимании. Пот, кожное сало и остатки средств для лица постепенно окисляются внутри волокон и закрепляются там намертво.

Стандартный цикл стирки эту проблему не решает, а зачастую только усугубляет: горячая вода загоняет жировые загрязнения глубже в хлопок.

Авторы материала отдельно предостерегают от самой распространённой ошибки - попытки спасти бельё с помощью хлора. Хлор вступает в реакцию с белками пота, и вместо белого цвета наволочка приобретает ещё более насыщенный жёлтый оттенок.

Как приготовить раствор

Метод рассчитан только на прочные ткани - хлопок и полиэстеровые смеси. Деликатные материалы, в том числе шелк, бамбуковое волокно, вискоза, модал и ткани с эластаном, таким способом обрабатывать нельзя.

Основная схема проста: в миску или раковину набирают горячую воду, чтобы размягчить застарелый жир, и добавляют полстакана пищевой соды и стакан белого уксуса. Раствор сразу же шипит и пенится, а сама реакция физически выталкивает загрязнения из волокон.

Наволочки погружают полностью и оставляют на 2–4 часа.

Для запущенных случаев рекомендуют последовательный вариант. Сначала полстакана соды растворяют в горячей воде и держат белье 30 минут, затем его отжимают, загружают в стиральную машину и доливают стакан уксуса уже на этапе полоскания.

Почему работает именно такая пара компонентов

Эффект дает сочетание противоположных сред. Щелочная сода расщепляет жир, кислый уксус растворяет минеральные отложения и остатки мыла, а вместе они изменяют кислотность воды.

После замачивания наволочки стирают в обычном режиме со стандартным средством - это смывает растворенный жир и остатки химии.

Последний шаг рекомендуют доверить природе: если погода позволяет, сушилку стоит пропустить и развесить белье на улице, ведь ультрафиолет действует как безопасный отбеливатель.

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Об источнике: Tom's Guide

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