Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателю

Частоту уборки стоит подбирать с учетом того, насколько активно используется санузел.

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Как держать туалет в чистоте / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Вы узнаете:

После смыва частицы влаги способны распространяться по помещению

Уксус не обеспечивает необходимого уничтожения всех микроорганизмов

Для полноценной гигиены важно сочетать комплекс мер

При уборке ванной комнаты многие сосредотачиваются исключительно на внутренней поверхности унитаза, забывая о пространстве вокруг него. Между тем именно там также могут задерживаться загрязнения, бактерии и неприятные запахи.

После смыва мельчайшие частицы влаги способны распространяться по помещению - это явление специалисты называют "туалетным шлейфом", пишет издание Martha Stewart.

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Отдельная проблема - следы мочи и известковый налет. При контакте с минералами жесткой воды они со временем образуют плотные отложения. Пористая затирка между плиткой способна впитывать влагу, менять цвет и удерживать запахи, поэтому обычного протирания поверхности недостаточно.

Уксус иногда действительно полезен при уборке. Благодаря кислотности он помогает растворять известковые отложения, бороться с небольшим налетом и частично нейтрализовать запахи, связанные с мочой. Однако считать его полноценным дезинфицирующим средством не стоит: уксус не обеспечивает необходимого уничтожения всех микроорганизмов.

Поэтому при санитарной уборке специалисты советуют сначала удалить видимую грязь, а затем использовать подходящее дезинфицирующее средство, строго соблюдая инструкцию и необходимое время воздействия. Пытаться смыть средство сразу после нанесения не стоит - ему нужно время для работы.

Кроме того, уксус подходит далеко не для всех материалов. Его не рекомендуется использовать на мраморе, известняке и других поверхностях из натурального камня. Осторожность нужна и с цементной затиркой: регулярное воздействие кислоты способно постепенно разрушать ее структуру.

Чтобы не допускать накопления грязи и запахов, достаточно соблюдать несколько простых правил. Перед смывом лучше опускать крышку унитаза - это уменьшает распространение капель и частиц по ванной комнате. Область вокруг чаши, включая пространство за унитазом и швы между плиткой, следует регулярно протирать.

Частоту уборки стоит подбирать с учетом того, насколько активно используется санузел. Чем больше людей им пользуются, тем быстрее накапливаются загрязнения, поэтому при большой нагрузке уборку желательно проводить чаще.

Таким образом, уксус может быть полезным помощником при удалении минерального налета и некоторых запахов, но переоценивать его возможности не стоит. Для полноценной гигиены важно сочетать механическую очистку с подходящим дезинфицирующим средством и не забывать о труднодоступных участках вокруг унитаза.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как убрать налет:

Необычный домашний метод ухода за кафелем в ванной заинтересовал тех, кто предпочитает обходиться без сильнодействующей бытовой химии. Для очистки поверхности предлагают сочетать обычную пищевую соду с лимонной кислотой.

Эти доступные средства часто используют в экологичной уборке: они помогают справляться с различными загрязнениями и при этом считаются более простым вариантом по сравнению с агрессивными чистящими составами.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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