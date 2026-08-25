РФ массированно атаковала Чернигов: поврежден энергообъект, есть пострадавшие

В результате атаки более 30 тысяч абонентов в Черниговском районе остались без электричества.

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В Чернигове упали два российских БПЛА / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Кратко:

РФ массированно атаковала Чернигов реактивными дронами

В результате удара пострадали два человека

Более 30 тысяч абонентов остались без света

Днем во вторник, 25 августа, страна-агрессор Россия массированно атаковала Чернигов реактивными дронами. Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

По его словам, два вражеских БПЛА упали в пределах города.

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"Есть пострадавшие. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Впоследствии он добавил, что в результате атаки есть 2 пострадавших.

"Они получили легкие травмы", - подчеркнул Брыжинский.

В то же время в АО "Черниговоблэнерго" заявили, что в результате атаки врага поврежден энергообъект. Без электричества остались более 30 тысяч абонентов в Черниговском районе и городе Славутич.

"Энергетики приступят к осмотру оборудования и проведению восстановительных работ, как только это позволит ситуация с безопасностью", - сообщают в ведомстве.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Каким городам угрожают массированные обстрелы

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко говорил, что РФ может использовать против Украины больше баллистических ракет и реактивных дронов.

По его словам, российское руководство, как и раньше, рассматривает Киев в качестве главной цели. Вместе с тем география атак может быть гораздо шире: в зоне риска находятся города вблизи линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в пределах досягаемости ракет с территории Крыма, Курской и Брянской областей.

"Киев стоит у них на первом месте среди целей, и это не изменится до конца войны. Но удары будут наноситься не только по столице. Здесь вопрос в наличии средств", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы предупредили, что Россия может готовить удары по крупным торговым объектам Киева после атаки на ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге. Повышенный риск может касаться крупных торговых центров и магазинов сетей METRO и "Эпицентр".

В ночь на 25 августа РФ атаковала Украину управляемыми авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В Запорожье и Харькове есть данные о погибших, а в Киеве поврежден многоэтажный жилой дом.

24 августа страна-агрессор Россия атаковала Чернигов беспилотником. Вражеский дрон атаковал многоквартирный дом. На месте удара возник пожар.

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О персоне: Дмитрий Брыжинский Дмитрий Брижинский - полковник Вооруженных сил Украины и бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Был начальником штаба и первым заместителем командира воинской части 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского. Брыжинский непосредственно руководил обороной Чернигова и является его почетным гражданином. 17 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение № 19/2023-рп о назначении Дмитрия Брижинского начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области.

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