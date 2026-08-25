РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

Российские войска могут рассматривать крупные торговые объекты Киева в качестве потенциальных целей для ударов.

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Россия может готовить удары по ТРЦ и крупным магазинам Киева / Коллаж: Главред, фото: Укринформ, Минобороны РФ

Кратко:

Россия может повторить в Киеве тактику удара по ТРЦ в Кривом Роге

В зоне потенциальной угрозы могут оказаться крупные торговые объекты столицы

Данных о конкретных целях и времени возможных ударов пока нет

Россия может готовить удары по крупным торговым объектам Киева после атаки на ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге. О возможной подготовке таких атак сообщают мониторинговые каналы.

По предварительной информации, повышенный риск может касаться крупных торговых центров и магазинов сетей METRO и "Эпицентр". В то же время официальных данных о конкретных объектах, которые могут стать целями, или сроках возможных атак пока нет.

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Особую опасность представляет возможность повторных ударов. На фоне возможного повторения подобной тактики жителей Киева призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. После её объявления следует покинуть торговые залы и перейти в ближайшее укрытие.

Россия может увеличить количество баллистических ракет

Россия может увеличить количество баллистических ракет и реактивных дронов во время будущих атак на Украину. Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Они могут использовать против Украины больше баллистических ракет, больше реактивных дронов. Именно благодаря этому россияне способны усилить эффект от нанесения таких ударов. Нам нужно действовать на опережение, чтобы этого увеличения потенциала не произошло", - отмечает Романенко.

По его словам, Киев остается главной целью РФ, однако российские войска могут наносить удары и по другим городам. Речь идет прежде всего о населенных пунктах вблизи фронта и тех, которые находятся в зоне досягаемости российских ракет.

Романенко также отметил, что Россия может накапливать ресурсы для ударов в холодное время года, когда повреждение важных объектов будет иметь для Украины особенно ощутимые последствия.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

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"Главред" ранее писал, что в Кривом Роге российские войска 21 августа дважды атаковали ТРЦ "Солнечная Галерея". Второй удар произошел примерно через полчаса после первого, когда на месте уже работали спасатели. В результате атаки погибли 16 человек, еще 136 получили ранения, среди них 26 детей.

Глава Совета обороны Кривого Рога и военной администрации города Александр Вилкул заявил, что, по данным разведки, Россия может атаковать крупные торговые центры Украины. Под ударом могут оказаться ТЦ в прифронтовых городах, в частности, и в Кривом Роге. Оккупанты уже дважды наносили удары по торговым центрам города.

Кроме того, военные эксперты предупреждают, что Москва способна сделать ставку на увеличение количества баллистических ракет. Такой ресурс у российской армии пока сохраняется, а значит, ракетная кампания может продолжаться до тех пор, пока у противника остаются соответствующие возможности.

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О личности: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006–2010), сообщает Википедия.

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