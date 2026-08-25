Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

Инна Ковенько
25 августа 2026, 15:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российские войска могут рассматривать крупные торговые объекты Киева в качестве потенциальных целей для ударов.
РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели
Россия может готовить удары по ТРЦ и крупным магазинам Киева / Коллаж: Главред, фото: Укринформ, Минобороны РФ

Кратко:

  • Россия может повторить в Киеве тактику удара по ТРЦ в Кривом Роге
  • В зоне потенциальной угрозы могут оказаться крупные торговые объекты столицы
  • Данных о конкретных целях и времени возможных ударов пока нет

Россия может готовить удары по крупным торговым объектам Киева после атаки на ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге. О возможной подготовке таких атак сообщают мониторинговые каналы.

По предварительной информации, повышенный риск может касаться крупных торговых центров и магазинов сетей METRO и "Эпицентр". В то же время официальных данных о конкретных объектах, которые могут стать целями, или сроках возможных атак пока нет.

видео дня

Особую опасность представляет возможность повторных ударов. На фоне возможного повторения подобной тактики жителей Киева призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. После её объявления следует покинуть торговые залы и перейти в ближайшее укрытие.

Россия может увеличить количество баллистических ракет

Россия может увеличить количество баллистических ракет и реактивных дронов во время будущих атак на Украину. Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Они могут использовать против Украины больше баллистических ракет, больше реактивных дронов. Именно благодаря этому россияне способны усилить эффект от нанесения таких ударов. Нам нужно действовать на опережение, чтобы этого увеличения потенциала не произошло", - отмечает Романенко.

По его словам, Киев остается главной целью РФ, однако российские войска могут наносить удары и по другим городам. Речь идет прежде всего о населенных пунктах вблизи фронта и тех, которые находятся в зоне досягаемости российских ракет.

Романенко также отметил, что Россия может накапливать ресурсы для ударов в холодное время года, когда повреждение важных объектов будет иметь для Украины особенно ощутимые последствия.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

"Главред" ранее писал, что в Кривом Роге российские войска 21 августа дважды атаковали ТРЦ "Солнечная Галерея". Второй удар произошел примерно через полчаса после первого, когда на месте уже работали спасатели. В результате атаки погибли 16 человек, еще 136 получили ранения, среди них 26 детей.

Глава Совета обороны Кривого Рога и военной администрации города Александр Вилкул заявил, что, по данным разведки, Россия может атаковать крупные торговые центры Украины. Под ударом могут оказаться ТЦ в прифронтовых городах, в частности, и в Кривом Роге. Оккупанты уже дважды наносили удары по торговым центрам города.

Кроме того, военные эксперты предупреждают, что Москва способна сделать ставку на увеличение количества баллистических ракет. Такой ресурс у российской армии пока сохраняется, а значит, ракетная кампания может продолжаться до тех пор, пока у противника остаются соответствующие возможности.

Читайте также:

О личности: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006–2010), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

16:03Экономика
РФ массированно атаковала Чернигов: поврежден энергообъект, есть пострадавшие

РФ массированно атаковала Чернигов: поврежден энергообъект, есть пострадавшие

15:54Украина
РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

15:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Магнитная буря уровня G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Магнитная буря уровня G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Последние новости

16:03

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

16:01

Стилист показала 7 модных образов для мам на 1 сентября: осенний гардероб 2026Видео

15:54

РФ массированно атаковала Чернигов: поврежден энергообъект, есть пострадавшие

15:36

Опытные хозяйки кладут губку в ящик холодильника: зачем это делаютВидео

15:27

РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
15:27

Деньги на оборону закончатся уже через два месяца: сколько средств не хватает Украине

15:21

Мебель будет как из магазина: как дома почистить обивку без химии

15:16

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы

14:58

Украина получила новые ракеты для Patriot и системы ПВО — что известно

Реклама
14:55

В Голливуде снимут вторую часть легендарной романтической комедии

14:42

Можно ли оставлять зарядку для телефона в розетке: эксперт назвал главную опасностьВидео

14:38

Раздутая путинистка Кудрявцева удивила своим постаревшим видом

14:30

В Украине будет бушевать непогода: куда надвигаются грозы и дожди

14:12

"Как в сказке": украинской актрисе сделали роскошное предложение на озере Комо

14:04

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

13:58

Силы обороны поразили МиГ-29 на аэродроме "Миллерово": в Генштабе раскрыли детали

13:49

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

13:48

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

13:42

"Каленюк так боролась с коррупцией, что стала российской пропагандисткой: её уже репостят у Путина", — блогер

13:37

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Реклама
13:37

Украина станет "европейским тигром": названо главное условие восстановления экономики

13:34

Гороскоп на сентябрь 2026 для Тельцов: когда будут деньги, а когда - переездВидео

13:29

Помидоры будут плодоносить до первых заморозков: как защитить урожай от клопов

13:22

Сколько лет до независимости в Украине были мирные времена – ответ историка

13:11

Фитофтора больше не страшна: что нужно сделать осенью, чтобы спасти следующий урожайВидео

12:47

Варум расплакалась на сцене за временами до войны: что она увиделаВидео

12:47

Жареные яйца получатся в разы вкуснее: что добавить вместо растительного и сливочного масла

12:44

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в домеВидео

12:38

Кофейная гуща как удобрение: каким именно цветам она действительно помогаетВидео

12:33

Липкий слой жира исчезнет за считанные минуты: как отмыть кухонные шкафы от грязи

12:26

Младший сын Ющенко вернулся в Украину из США — чем он занимается

12:18

Хиллари Клинтон "планирует" похороны своего мужа Билла: что случилось

12:06

Лидер и основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк произнес молитву о Божьей защите Украины на Национальном молитвенном завтраке

11:58

Как Трамп поздравил украинцев с Днём Независимости — Зеленский указал на нюанс

11:50

Пустоцветов станет меньше: огородница сказала, что сделать с верхушками огурцовВидео

11:45

У Путина заговорили о новой волне мобилизации в России: что сказал Песков

11:44

Как правильно вешать туалетную бумагу и можно ли ее смывать в унитаз

11:35

Как в Норвегии избавляются от муравьев: одна недорогая специя остановит их нашествиеВидео

11:33

Базиликовая соль на зиму: как сделать ароматную приправу из свежей зелениВидео

11:26

Китайский гороскоп на завтра, 26 августа: Лошадям - уязвимость, Кроликам - лень

Реклама
11:05

Как почистить вентиляционную решетку в ванной комнате — классный способ без затрат

10:56

Гороскоп на завтра, 26 августа: Ракам — облегчение, Водолеям — прибыль

10:56

Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ

10:46

Суд вынес решение по делу бывшей заместительницы главы Офиса президента — что известно

10:43

После войны Украина станет ключевым игроком Европы: дипломат назвал козыри КиеваВидео

10:42

"Косит под Шакиру, но еле двигается": Ани Лорак опозорилась на сценеВидео

10:19

Что любимая поза для сна расскажет о характере ребенка – родители не догадываются

10:19

Мобилизация женщин в Украине: что изменится с 1 сентября и могут ли призвать принудительно

09:45

Как отмыть противень от устаревшего жира и нагара: простой трюк с фольгой

09:43

"Самая красивая в мире": София Ротару восхитила свежим фото из Киева

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять