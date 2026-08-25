Жареные яйца получатся в разы вкуснее: что добавить вместо растительного и сливочного масла

Вы узнаете:
- Как пожарить яйца без масла
- Как сделать яичницу еще вкуснее
- Зачем добавлять в яичницу огуречный рассол
Жареные яйца - один из самых простых вариантов завтрака, который обычно готовят на растительном или сливочном масле, чтобы они не прилипали к сковороде и имели более приятный вкус. Однако существует способ приготовить их без добавления жира.
Главред расскажет, какой простой ингредиент добавить в яичницу для нового вкуса.
Что добавить в яичницу вместо растительного и сливочного масла
Опытные кулинары советуют разнообразить приготовление яичницы и вместо традиционного растительного или сливочного масла использовать огуречный рассол, пишет Express.
Сначала разогрейте сковороду на умеренном огне. Яйцо лучше разбить в небольшую миску, чтобы легко удалить кусочки скорлупы, а затем аккуратно вылить его на сковороду. Когда белок начнёт застывать, добавьте столовую ложку воды и сразу накройте крышкой. Пар поможет приготовить верхнюю часть яйца без переворачивания.
Примерно через полминуты влейте столовую ложку огуречного рассола. Важно делать это в конце, ведь если добавить жидкость сразу, кислота может сделать белок более твёрдым. Если вы любите нежный белок и жидкий желток - оставляйте температуру средней. Для золотистых хрустящих краёв можно немного увеличить огонь.
Какой вкус придаёт огуречный рассол
Огуречный рассол состоит из воды, уксуса, соли и специй. В разных рецептах он может содержать укроп, чеснок, семена горчицы, перец или даже сахар. Именно эта комбинация придает яйцу выразительный вкус без необходимости использовать дополнительные приправы.
Смотрите видео о том, как правильно жарить яйца:
@o_gorodnik ❓Як правильно смажити яйця на будь-якій сковорідці? Підписуйтесь @o_gorodnik в мене, як завжди, просто та смачно? 1. На холодну сковорідку налийте олію. 2.06 тупу поверхню (стола) розбийте яйце. 3. Якщо яйця з холодильника то відділіть жовток від білка і влийте спочатку білок і зверху поставте жовток (тоді білок повністю приготується, а жовток буде рідким). 4. Смажте на повільному вогні (нижче середнього). 5. Соліть тільки білок. Буду вдячний за лайк та комент для просування корисного, україномовного контенту ? Давай разом ставати кращими?? #яйця#готуємо#кухар#корисніпоради#рецепт#лайфхак♬ оригінальний звук - o_gorodnik
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Об источнике: Express.co.uk
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