Жареные яйца получатся в разы вкуснее: что добавить вместо растительного и сливочного масла

Чтобы приготовить вкусные жареные яйца, не обязательно использовать растительное или сливочное масло.

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Как пожарить яйца без растительного и сливочного масла / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как пожарить яйца без масла

Как сделать яичницу еще вкуснее

Зачем добавлять в яичницу огуречный рассол

Жареные яйца - один из самых простых вариантов завтрака, который обычно готовят на растительном или сливочном масле, чтобы они не прилипали к сковороде и имели более приятный вкус. Однако существует способ приготовить их без добавления жира.

Главред расскажет, какой простой ингредиент добавить в яичницу для нового вкуса.

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Что добавить в яичницу вместо растительного и сливочного масла

Опытные кулинары советуют разнообразить приготовление яичницы и вместо традиционного растительного или сливочного масла использовать огуречный рассол, пишет Express.

Сначала разогрейте сковороду на умеренном огне. Яйцо лучше разбить в небольшую миску, чтобы легко удалить кусочки скорлупы, а затем аккуратно вылить его на сковороду. Когда белок начнёт застывать, добавьте столовую ложку воды и сразу накройте крышкой. Пар поможет приготовить верхнюю часть яйца без переворачивания.

Примерно через полминуты влейте столовую ложку огуречного рассола. Важно делать это в конце, ведь если добавить жидкость сразу, кислота может сделать белок более твёрдым. Если вы любите нежный белок и жидкий желток - оставляйте температуру средней. Для золотистых хрустящих краёв можно немного увеличить огонь.

Какой вкус придаёт огуречный рассол

Огуречный рассол состоит из воды, уксуса, соли и специй. В разных рецептах он может содержать укроп, чеснок, семена горчицы, перец или даже сахар. Именно эта комбинация придает яйцу выразительный вкус без необходимости использовать дополнительные приправы.

Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как правильно жарить яйца:

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