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Жареные яйца получатся в разы вкуснее: что добавить вместо растительного и сливочного масла

Инна Ковенько
25 августа 2026, 12:47
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Чтобы приготовить вкусные жареные яйца, не обязательно использовать растительное или сливочное масло.
Жареные яйца получатся в разы вкуснее: что добавить вместо растительного и сливочного масла
Как пожарить яйца без растительного и сливочного масла / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как пожарить яйца без масла
  • Как сделать яичницу еще вкуснее
  • Зачем добавлять в яичницу огуречный рассол

Жареные яйца - один из самых простых вариантов завтрака, который обычно готовят на растительном или сливочном масле, чтобы они не прилипали к сковороде и имели более приятный вкус. Однако существует способ приготовить их без добавления жира.

Главред расскажет, какой простой ингредиент добавить в яичницу для нового вкуса.

видео дня

Что добавить в яичницу вместо растительного и сливочного масла

Опытные кулинары советуют разнообразить приготовление яичницы и вместо традиционного растительного или сливочного масла использовать огуречный рассол, пишет Express.

Сначала разогрейте сковороду на умеренном огне. Яйцо лучше разбить в небольшую миску, чтобы легко удалить кусочки скорлупы, а затем аккуратно вылить его на сковороду. Когда белок начнёт застывать, добавьте столовую ложку воды и сразу накройте крышкой. Пар поможет приготовить верхнюю часть яйца без переворачивания.

Примерно через полминуты влейте столовую ложку огуречного рассола. Важно делать это в конце, ведь если добавить жидкость сразу, кислота может сделать белок более твёрдым. Если вы любите нежный белок и жидкий желток - оставляйте температуру средней. Для золотистых хрустящих краёв можно немного увеличить огонь.

Какой вкус придаёт огуречный рассол

Огуречный рассол состоит из воды, уксуса, соли и специй. В разных рецептах он может содержать укроп, чеснок, семена горчицы, перец или даже сахар. Именно эта комбинация придает яйцу выразительный вкус без необходимости использовать дополнительные приправы.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как правильно жарить яйца:

@o_gorodnik ❓Як правильно смажити яйця на будь-якій сковорідці? Підписуйтесь @o_gorodnik в мене, як завжди, просто та смачно? 1. На холодну сковорідку налийте олію. 2.06 тупу поверхню (стола) розбийте яйце. 3. Якщо яйця з холодильника то відділіть жовток від білка і влийте спочатку білок і зверху поставте жовток (тоді білок повністю приготується, а жовток буде рідким). 4. Смажте на повільному вогні (нижче середнього). 5. Соліть тільки білок. Буду вдячний за лайк та комент для просування корисного, україномовного контенту ? Давай разом ставати кращими?? #яйця#готуємо#кухар#корисніпоради#рецепт#лайфхак♬ оригінальний звук - o_gorodnik

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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