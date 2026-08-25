Консервированная дыня в желе: рецепт восхитительной заготовки в банке на зиму

Рецепт консервированной дыни, которая станет любимой заготовкой.

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Рецепт дыни в желе, которая понравится всем / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Зимой часто хочется полакомиться летними фруктами. И если клубнику в супермаркете можно купить даже в холодное время года, то найти дыню - очень сложно. Поэтому её можно законсервировать.

Главред узнал , что рецептом консервированной дыни в желе в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Дыня в желе - рецепт

Ингредиенты на литровую банку:

видео дня

Дыня

Желе 1 пачка

Сахар 150 г

Желатин 1 ч. л.

Лимонная кислота 0,5 ч. л.

Вода 250 мл

Дыню очищаем, нарезаем кубиками и выкладываем в банки. Затем добавляем в миску желе, сахар, желатин и лимонную кислоту, заливаем кипятком и перемешиваем до растворения.

Заливаем желе в банку, накрываем крышкой и отправляем на стерилизацию. С момента закипания должно пройти 40 минут. Далее остаётся только закрутить банку.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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