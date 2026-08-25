Консервированная дыня в желе: рецепт восхитительной заготовки в банке на зиму

Зимой часто хочется полакомиться летними фруктами. И если клубнику в супермаркете можно купить даже в холодное время года, то найти дыню - очень сложно. Поэтому её можно законсервировать.
Главред узнал , что рецептом консервированной дыни в желе в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.
Дыня в желе - рецепт
Ингредиенты на литровую банку:
- Дыня
- Желе 1 пачка
- Сахар 150 г
- Желатин 1 ч. л.
- Лимонная кислота 0,5 ч. л.
- Вода 250 мл
Дыню очищаем, нарезаем кубиками и выкладываем в банки. Затем добавляем в миску желе, сахар, желатин и лимонную кислоту, заливаем кипятком и перемешиваем до растворения.
Заливаем желе в банку, накрываем крышкой и отправляем на стерилизацию. С момента закипания должно пройти 40 минут. Далее остаётся только закрутить банку.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@azarchiknata1020 Дыня в желе ☝️ • дыня На банку объёмом 1 л: • желе 1 п. • сахар 150 г. • желатин 1 ч.л. • лимонная кислота 0,5 ч.л. #консервированнаядыня#дынявжеле#дынявбанках#дыня♬ оригинальная аудиозапись - Наталья Азарчик
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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