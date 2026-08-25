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Консервированная дыня в желе: рецепт восхитительной заготовки в банке на зиму

Анна Косик
25 августа 2026, 09:06
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Рецепт консервированной дыни, которая станет любимой заготовкой.
Время приготоления Время приготовления: 50 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 1 порции
Кухня Кухня Украинская
Консервированная дыня в желе: рецепт восхитительной заготовки в банке на зиму
Рецепт дыни в желе, которая понравится всем / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Зимой часто хочется полакомиться летними фруктами. И если клубнику в супермаркете можно купить даже в холодное время года, то найти дыню - очень сложно. Поэтому её можно законсервировать.

Главред узнал , что рецептом консервированной дыни в желе в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Дыня в желе - рецепт

Ингредиенты на литровую банку:

видео дня
  • Дыня
  • Желе 1 пачка
  • Сахар 150 г
  • Желатин 1 ч. л.
  • Лимонная кислота 0,5 ч. л.
  • Вода 250 мл

Дыню очищаем, нарезаем кубиками и выкладываем в банки. Затем добавляем в миску желе, сахар, желатин и лимонную кислоту, заливаем кипятком и перемешиваем до растворения.

Заливаем желе в банку, накрываем крышкой и отправляем на стерилизацию. С момента закипания должно пройти 40 минут. Далее остаётся только закрутить банку.

Как правильно стерелизовать банки
Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@azarchiknata1020 Дыня в желе ☝️ • дыня На банку объёмом 1 л: • желе 1 п. • сахар 150 г. • желатин 1 ч.л. • лимонная кислота 0,5 ч.л. #консервированнаядыня#дынявжеле#дынявбанках#дыня♬ оригинальная аудиозапись - Наталья Азарчик

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О персоне: Наталья Азарчик

Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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