Эксперты объяснили, на что влияет расположение туалетной бумаги.

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Простые правила использования туалетной бумаги / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как правильно размещать туалетную бумагу на держателе

Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз

Почему нельзя смывать бумажные полотенца

Мало кто задумывается, какой стороной нужно вешать рулон туалетной бумаги на держатель: листом вверх или вниз. Но на самом деле это имеет важное значение для соблюдения правил гигиены.

Главред узнал, что эксперты компании ClimProfesional объяснили, как правильно размещать туалетную бумагу в санузле. Об этом пишет okdiario.

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По словам специалистов, туалетную бумагу нужно вешать на держатель так, чтобы рулон висел листом вверх. Такое положение более гигиенично, поскольку снижает риск распространения микробов в туалетной комнате.

Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз

Эксперты по уборке также ответили на ещё один важный вопрос - можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз без вреда.

"Нет, спускать туалетную бумагу в унитаз можно", - сказали они.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Но есть нюанс. Если туалетную бумагу можно спускать без опасений, то бумажные полотенца - нет. Дело в том, что туалетная бумага изготавливается из переработанного сырья, поэтому она хорошо растворяется в воде.

В то же время бумажные полотенца имеют другой состав и толщину. Поэтому, несмотря на визуальное сходство с туалетной бумагой, их смывать запрещено.

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Об источнике: OKDIARIO OKDIARIO.com - испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Эдуардо Инда в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты". Портал является одним из самых популярных онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

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