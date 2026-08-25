Как правильно вешать туалетную бумагу и можно ли ее смывать в унитаз

Вы узнаете:
- Как правильно размещать туалетную бумагу на держателе
- Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз
- Почему нельзя смывать бумажные полотенца
Мало кто задумывается, какой стороной нужно вешать рулон туалетной бумаги на держатель: листом вверх или вниз. Но на самом деле это имеет важное значение для соблюдения правил гигиены.
Главред узнал, что эксперты компании ClimProfesional объяснили, как правильно размещать туалетную бумагу в санузле. Об этом пишет okdiario.
По словам специалистов, туалетную бумагу нужно вешать на держатель так, чтобы рулон висел листом вверх. Такое положение более гигиенично, поскольку снижает риск распространения микробов в туалетной комнате.
Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз
Эксперты по уборке также ответили на ещё один важный вопрос - можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз без вреда.
"Нет, спускать туалетную бумагу в унитаз можно", - сказали они.
Но есть нюанс. Если туалетную бумагу можно спускать без опасений, то бумажные полотенца - нет. Дело в том, что туалетная бумага изготавливается из переработанного сырья, поэтому она хорошо растворяется в воде.
В то же время бумажные полотенца имеют другой состав и толщину. Поэтому, несмотря на визуальное сходство с туалетной бумагой, их смывать запрещено.
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Об источнике: OKDIARIO
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