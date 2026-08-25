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Пустоцветов станет меньше: огородница сказала, что сделать с верхушками огурцов

Руслана Заклинская
25 августа 2026, 11:50
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Ольга Мартинишин из Городницы рассказала, что она делает с побегами растений, чтобы стимулировать появление новых плодов.
Пустоцветов станет меньше: огородница сказала, что сделать с верхушками огурцов
Что делать с огурцами в жару / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Почему на огурцах появляется много пустоцветов
  • Что делать с верхушками огуречных побегов
  • Как помочь растениям пережить сильную жару

На огурцах может появляться много пустоцветов, из-за чего огородники получают значительно меньший урожай. Особенно остро проблема проявляется в жаркую погоду, когда растениям сложнее нормально развиваться.

Главред узнал, что делать с огурцами, чтобы стимулировать развитие боковых побегов и получить больше плодов.

видео дня

Что делать, чтобы на огурцах было меньше пустоцветов

Украинская огородница и блогер Ольга Мартинишин в новом видео на Facebook показала, что делает с верхушками огурцов, чтобы растение активнее формировало боковые побеги. По словам огородницы, она обрывает верхушки побегов огурцов.

"Что я делаю: вот эти кончики, видите, я их обрываю, и растение уже начнёт пускать побеги по бокам", - рассказала Ольга Мартинишин.

Она объяснила, что именно на боковых побегах могут формироваться дополнительные урожайные побеги.

"Срывайте верхушки, и оно начнёт пускать боковые побеги. И такие вторичные побеги будут уже более урожайными", - отметила огородница.

Как увеличить урожай огурцов
Как увеличить урожай огурцов / Инфографика: Главред

Таким образом, вместо того чтобы позволять растению расти только вверх, она старается стимулировать развитие боковых побегов.

Почему огурцы плохо растут в жару

В этом году, по словам огородницы, огурцы дают более скудный урожай из-за сильной жары. Она отметила, что плодов на растениях немного, а часть завязей может осыпаться.

"Ну, у нас огурцы очень тощие, потому что сильная жара", - пояснила Ольга Мартинишин.

Поэтому в жаркую погоду она уделяет особое внимание увлажнению растений.

Смотрите видео с советами Ольги Мартинишин о том, как ухаживать за огурцами в жару:

Как огородница опрыскивает растения

Помимо полива под корень, Ольга Мартинишин показала аккумуляторный распылитель, с помощью которого смачивает листья растений. По её словам, устройство работает от аккумулятора, имеет регулировку струи и может распылять воду мелкими каплями.

"Ну, а теперь я немного смочу листья. У меня есть такой распылитель", - рассказала она.

Огородница продемонстрировала, что распыление можно настроить так, чтобы вода выходила в виде мелкого "дождика". Она также отметила, что таким способом можно проводить внекорневую подкормку.

При этом важно учитывать погодные условия. По её словам, во время сильной жары опрыскивание листьев под прямыми солнечными лучами может быть нежелательным, поэтому такие процедуры лучше проводить в подходящее время суток.

Когда поливать огурцы в жару

Ольга Мартинишин рассказала, что выращивает огурцы, в частности, в теплице и собирает их утром и вечером. По ее словам, в жаркий период растения нуждаются в достаточном количестве влаги, а регулярный уход помогает поддерживать их состояние.

В то же время огородница отмечает, что в этом сезоне урожай огурцов у неё не слишком большой. Часть плодов она уже собрала, а некоторые использует для салатов и других домашних заготовок.

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О персоне: Баба Оля под псевдонимом Чех

"Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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