Кофейная гуща как удобрение: каким именно цветам она действительно помогает

Популярное домашнее удобрение работает только в микродозах, а миф о подкислении почвы не выдерживает проверки.

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Какие растения можно подкормить кофейной гущей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким комнатным растениям можно давать кофейную гущу

Почему гуща не подкисляет почву так, как считают

Как правильно сушить и дозировать кофейную гущу

Кофейная гуща не является универсальным удобрением - в чрезмерных дозах она вредит комнатным растениям больше, чем помогает, поскольку влажная масса уплотняется, ограничивает доступ воздуха к корням и держит субстрат мокрым слишком долго, открывая путь плесени.

Какие растения можно подкормить кофейной гущей - рассказали эксперты.

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Какие растения можно подкормить кофейной гущей

Использованная кофейная гуща содержит органическое вещество и небольшое количество минеральных соединений, поэтому работает скорее как добавка к субстрату, а не как полноценное питание, пишет Wprost.

Лучше всего на нее реагируют виды, предпочитающие плодородную, богатую органикой и слабокислую почву: папоротники, спатифиллумы, антуриумы, монстеры и отдельные виды драцен. Для монстеры при этом критически важен очень хороший дренаж.

В Сети публикуют и другие списки растений, которым якобы может понравиться подкормка кофейной гущей. Эксперты советуют перестраховаться в отношении некоторых цветов. В частности, орхидеям нужен очень рыхлый субстрат, поэтому более безопасным вариантом будет специальное удобрение, а кактусам и суккулентам не подходит влажная органическая подстилка, тормозящая быстрое просыхание.

Замиокулькас в регулярной подкормке кофейной гущей не нуждается вообще - для него переувлажнение представляет куда большую опасность, чем дефицит питания.

Подкисление почвы кофейной гущей: правда или миф

Одно из самых распространенных убеждений о кофейных остатках не имеет однозначного подтверждения. Показатель pH гущи зависит от сорта кофе и способа приготовления напитка, а во время заваривания часть растворимых соединений переходит в чашку. Если растению нужен конкретный уровень кислотности, эффективнее подобрать соответствующий субстрат или специализированное удобрение.

Также важно правильно провести диагностику того, в какой именно подкормке нуждается растение. Пожелтение листьев, замедленный рост или слабое цветение не всегда свидетельствуют о недостатке подкормки. Причиной могут быть недостаточное освещение, ошибки с поливом, проблемы с корнями или неподходящая почва. В горшке ограниченный объем земли, поэтому превысить дозу домашней добавки очень легко.

Опыт дачников: сушить на сковородке и сыпать под хвойные

На практике садоводы дают противоположные рекомендации. Автор YouTube-канала "Дачні Секретики" Елена собирает остатки из кофемашины в ведро и вносит их под самшит и можжевельник. По ее словам, кофейная гуща богата такими полезными элементами как калий, магний, азот и фосфор. Сферу применения этого удобрения она расширяет до роз, гортензий, голубики, брусники, клюквы и папоротников.

"Кофейный жмых делает землю более легкой, поэтому его хорошо использовать на глинистых грунтах для разрыхления. Также кофейная гуща улучшает компост. При посеве моркови и редиса семена смешивают с сухой гущей и сеют в рядки - растения всходят быстрее и становятся крепче", - рассказывает Елена.

Ключевым условием для хранения и внесения гущи блогер считает состояние сырья.

"Из рожка мы высыпаем все на старую металлическую сковородку на балконе, и за день-два гуща полностью высыхает. Если кофе был с сахаром или сливками, гущу нужно промывать, а мокрая гуща притягивает муравьев", - подчеркнула садовод.

Отдельное направление использования - защита от вредителей: сухую гущу хозяйка применяет против слизней, а в сочетании с кожурой апельсина, по ее словам, такая смесь отгоняет даже соседских котов, которые раскапывают землю возле кустов.

Смотрите видео - Как использовать кофейную гущу как удобрение:

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Об источнике: Youtube-канал Дачные секретики Youtube-канал Дачные секретики ведет семейная пара из Украины. Елена и Сергей делятся своим опытом в садоводстве, огородничестве, строительстве, кулинарии и во многих лругих вопросах. "Дача – это место для отдыха и вдохновения. Поэтому приглашаем всех желающих, присоединиться к нашему уютному каналу", - говорят авторы. На канал подписаны уже почти 25 тысяч человек.

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