Что любимая поза для сна расскажет о характере ребенка – родители не догадываются

Вы узнаете:
- Что означает сон ребенка в позе "калачиком"
- Какие черты приписывают ребенку, который любит спать на боку
- Что может означать сон на спине
Поза, в которой ребенок чаще всего засыпает и спит, может многое рассказать о его привычках, эмоциональности и поведении.
Главред узнал, что блогерша Mama v temi в TikTok назвала несколько популярных поз для сна и объяснила, на какие черты характера они могут указывать.
Что означает сон ребенка в позе "калачиком"
Дети, привыкшие спать, свернувшись калачиком, по словам блогерши, могут особенно нуждаться в тепле и заботе. Такую позу связывают со стремлением к ощущению безопасности и комфорта.
"Если малыш сворачивается калачиком, ему не хватает тепла и заботы. Во взрослой жизни такие люди убегают от проблем, а не решают их", - подчеркнула автор видео.
Что означает, если ребенок спит на правом боку
Сон на правом боку блогерша связывает с практичностью, логичностью и стойкостью перед трудностями. Такие люди, по её словам, не склонны действовать поспешно и могут отдавать предпочтение спокойному подходу к различным ситуациям.
Сон на левом боку и характер ребенка
Другое значение блогерша приписывает сну на левом боку. Такую позу она связывает с эмоциональностью и выразительностью характера.
"На левом боку, наоборот, спят выразительные дети. Ими управляют эмоции. Зато у них хорошая интуиция", - сказала она.
Что означает сон ребенка на спине
Сон на спине блогерша называет характерной позой для настоящих лидеров. Её связывают с уверенностью в себе и сильными амбициями.
Смотрите видео о том, что любимая поза для сна может рассказать о ребенке:
@mama.v.temi
?А вы в какой позе спите? Я на левом боку♬ оригинальный звук - Mama v Temi
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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