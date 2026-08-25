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Что любимая поза для сна расскажет о характере ребенка – родители не догадываются

Анна Косик
25 августа 2026, 10:19
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То, как чаще всего засыпает ребенок, может свидетельствовать об особенностях его характера.
Что любимая поза для сна расскажет о характере ребенка – родители не догадываются
Тест на характер ребенка по любимой позе для сна / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что означает сон ребенка в позе "калачиком"
  • Какие черты приписывают ребенку, который любит спать на боку
  • Что может означать сон на спине

Поза, в которой ребенок чаще всего засыпает и спит, может многое рассказать о его привычках, эмоциональности и поведении.

Главред узнал, что блогерша Mama v temi в TikTok назвала несколько популярных поз для сна и объяснила, на какие черты характера они могут указывать.

видео дня

Что означает сон ребенка в позе "калачиком"

Дети, привыкшие спать, свернувшись калачиком, по словам блогерши, могут особенно нуждаться в тепле и заботе. Такую позу связывают со стремлением к ощущению безопасности и комфорта.

"Если малыш сворачивается калачиком, ему не хватает тепла и заботы. Во взрослой жизни такие люди убегают от проблем, а не решают их", - подчеркнула автор видео.

Что означает, если ребенок спит на правом боку

Сон на правом боку блогерша связывает с практичностью, логичностью и стойкостью перед трудностями. Такие люди, по её словам, не склонны действовать поспешно и могут отдавать предпочтение спокойному подходу к различным ситуациям.

Сон на левом боку и характер ребенка

Другое значение блогерша приписывает сну на левом боку. Такую позу она связывает с эмоциональностью и выразительностью характера.

"На левом боку, наоборот, спят выразительные дети. Ими управляют эмоции. Зато у них хорошая интуиция", - сказала она.

Что означает сон ребенка на спине

Сон на спине блогерша называет характерной позой для настоящих лидеров. Её связывают с уверенностью в себе и сильными амбициями.

Смотрите видео о том, что любимая поза для сна может рассказать о ребенке:

@mama.v.temi

?А вы в какой позе спите? Я на левом боку

♬ оригинальный звук - Mama v Temi

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Об источнике: Mama v Temi

Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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