Почему у первых советских автомобилей руль был справа: настоящая причина удивит

Первые автомобили советского производства далеко не всегда имели привычное для нас левостороннее расположение руля

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Первые советские автомобили - почему руль был справа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему у первых советских автомобилей руль был справа

Когда в СССР начали переходить на левое расположение руля

Какие советские модели выпускались в праворульных версиях

История советских автомобилей с правым рулем выглядит неожиданно, ведь сегодня мы привыкли к стандартному левому расположению. Однако на ранних этапах развития автопромышленности в Союзе правое рулевое колесо было вполне привычным явлением.

Главред расскажет, почему первые советские машины имели руль справа.

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Почему в первых автомобилях в СССР руль находился справа

Первые советские автомобили, такие как "Руссо-Балт" или АМО-Ф15, унаследовали праворульное расположение от своих европейских аналогов. Как объясняет Oboz.ua, в начале ХХ века правила дорожного движения ещё не были унифицированы: в разных странах действовали разные системы, и это отражалось на конструкции машин. Советские инженеры часто брали за основу готовые западные модели, не изменяя ключевых решений.

Впоследствии ситуация изменилась. Важную роль сыграло сотрудничество с американской компанией Ford во время строительства автозавода в Нижнем Новгороде. В США уже давно определились с левым расположением руля, и эта практика постепенно закрепилась и в СССР.

Несмотря на это, советские предприятия продолжали выпускать праворульные модификации для стран с левосторонним движением - Великобритании, Индии, Австралии. Так появились "Волга" ГАЗ-21П и "Москвич-408". В 1970-х годах в Великобритании ежегодно продавалось до 3,5 тысячи "Москвичей". Для экономии ресурсов инженеры использовали готовые решения от грузовиков и внедорожников, что позволяло быстрее адаптировать конструкцию.

Праворульное управление для внутренних нужд

Не только экспорт определял спрос на такие машины. В 1960-х годах Министерство связи заказало специальные почтовые фургоны с правым рулем. Это позволяло почтальонам забирать корреспонденцию, не выходя на проезжую часть. Серийное производство таких автомобилей освоил ЗАЗ.

В конце 1960-х инженеры начали учитывать возможность установки руля справа ещё на этапе проектирования. Например, в "Волге" ГАЗ-24 приборную панель сделали симметричной, чтобы упростить адаптацию. Однако не все проекты доходили до серийного производства - часть оставалась экспериментальной.

Особую роль сыграл Волжский автозавод. С 1975 года он выпускал праворульные версии почти всех моделей, включая "Ниву" и "Самару". Они пользовались спросом в Великобритании и Австралии.

В конце советской эпохи праворульные модификации ещё появлялись. ЗАЗ выпустил "Таврии" моделей 11022 и 110236, но серия была небольшой.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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