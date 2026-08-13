Большинство попадало туда не по своей воле: зачем СССР начал строить крематории

Вы узнаете:
- Зачем советским властям понадобился крематорий
- Почему население не приняло новую практику
- Какую роль крематории сыграли во время Большого террора
Первый советский крематорий, открытый в Петрограде в 1920 году, за всё время работы провёл 379 кремаций - и лишь 16 из них были добровольными. Остальные тела попадали туда по решению государственных органов, в частности речь шла об инфицированных. Уже в следующем году учреждение закрыли, назвав эксперимент завершенным, сообщает Oboz.ua.
Обращение большевиков к этой практике не было чисто хозяйственным решением. Похоронный обряд веками принадлежал церкви, а сожжение тела давало возможность представить процедуру как рациональную и лишенную какой-либо сакральности. Так государство рассчитывало постепенно сформировать новое отношение к смерти - без традиционной обрядности.
Эта идея вписывалась в более широкую кампанию по перестройке повседневной жизни. В первые десятилетия существования СССР власть пыталась вытеснить крещение, венчание и церковные похороны светскими ритуалами.
Крематорий на месте церкви
После петроградской неудачи проект не свернули. Следующее учреждение открыли в Москве - на территории бывшей церкви Донского кладбища, что само по себе носило демонстративный характер.
Кремацию начали рекламировать как новый цивилизованный способ прощания с умершими. Для пропаганды это был ещё один инструмент противопоставления "нового" общества старым религиозным традициям.
Однако реакция населения оказалась прохладной. Привычная культура погребения не исчезла, а сам крематорий регулярно становился поводом для шуток. Не изменило ситуацию и создание специальных обществ сторонников кремации - практика так и не стала массовой. Даже среди советской верхушки желающих завещать себе кремацию было немного.
Максимальная нагрузка в годы террора
В 1930-х годах учреждения получили ещё одну функцию, о которой пропаганда не упоминала. В период Большого террора 1936–1937 годов московский крематорий работал с максимальной нагрузкой.
Туда доставляли тела людей, погибших в результате политических репрессий, в частности убитых в тюрьмах НКВД.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
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