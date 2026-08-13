Большинство попадало туда не по своей воле: зачем СССР начал строить крематории

Первый крематорий открыли в Петрограде уже в 1920 году, но добровольно соглашались на кремацию лишь единицы.

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Почему в СССР внезапно появились крематории / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

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Зачем советским властям понадобился крематорий

Почему население не приняло новую практику

Какую роль крематории сыграли во время Большого террора

Первый советский крематорий, открытый в Петрограде в 1920 году, за всё время работы провёл 379 кремаций - и лишь 16 из них были добровольными. Остальные тела попадали туда по решению государственных органов, в частности речь шла об инфицированных. Уже в следующем году учреждение закрыли, назвав эксперимент завершенным, сообщает Oboz.ua.

Обращение большевиков к этой практике не было чисто хозяйственным решением. Похоронный обряд веками принадлежал церкви, а сожжение тела давало возможность представить процедуру как рациональную и лишенную какой-либо сакральности. Так государство рассчитывало постепенно сформировать новое отношение к смерти - без традиционной обрядности.

Эта идея вписывалась в более широкую кампанию по перестройке повседневной жизни. В первые десятилетия существования СССР власть пыталась вытеснить крещение, венчание и церковные похороны светскими ритуалами.

Крематорий на месте церкви

После петроградской неудачи проект не свернули. Следующее учреждение открыли в Москве - на территории бывшей церкви Донского кладбища, что само по себе носило демонстративный характер.

Кремацию начали рекламировать как новый цивилизованный способ прощания с умершими. Для пропаганды это был ещё один инструмент противопоставления "нового" общества старым религиозным традициям.

Однако реакция населения оказалась прохладной. Привычная культура погребения не исчезла, а сам крематорий регулярно становился поводом для шуток. Не изменило ситуацию и создание специальных обществ сторонников кремации - практика так и не стала массовой. Даже среди советской верхушки желающих завещать себе кремацию было немного.

Максимальная нагрузка в годы террора

В 1930-х годах учреждения получили ещё одну функцию, о которой пропаганда не упоминала. В период Большого террора 1936–1937 годов московский крематорий работал с максимальной нагрузкой.

Туда доставляли тела людей, погибших в результате политических репрессий, в частности убитых в тюрьмах НКВД.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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