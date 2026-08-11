Путин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму РФ

"Яблоко" стало точкой сборки российского общества, но прошло слишком мало времени, чтобы протесты в РФ стали масштабными, считает политолог.

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Путин не собирается прекращать войну в Украине и будет усиливать репрессии в РФ - Иван Преображенский / Коллаж: Главред

Верховный суд Российской Федерации снял единственную в бюллетене антивоенную партию "Яблоко" с выборов в Госдуму РФ. Суд принял такое решение, рассмотрев иск провластной партии "Родина", которая обвинила партию в экстремизме и нарушении авторских прав. В интервью Главреду политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский рассказал, чем грозит такое решение, почему российские власти впервые пошли на столь масштабную кампанию и о том, когда в России могут начаться реальные протесты.

Почему российские власти, учитывая нынешнюю обстановку и повестку, именно сейчас уделили столько внимания антивоенной партии и приложили столько усилий, чтобы снять ее с выборов?

Такое ощущение, что самый простой ответ - по ошибке. Российские власти недооценили, насколько само общество в России устало от российской агрессии против Украины, от войны, от того, что война перешла на территорию самой России. Они не воспринимали всерьез даже те социологические опросы, которые сами заказывали и публиковали, согласно которым больше половины, существенно больше половины россиян так или иначе выступают за то, чтобы военные действия завершились и начались какие-то мирные переговоры.

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При этом совершенно понятно, что никакой серьезной социологии в России нет. Но тенденции видны совершенно отчетливо. Российские власти считали, что партия "Яблоко" настолько замшелая, забытая и никому не интересная, что, если дополнительно очистить ее от наиболее активных членов партии, от узнаваемых персон, то после этого на нее вообще никто не обратит внимания.

Смотрите видео интервью Ивана Преображенского Главреду о причинах снятия партии "Яблоко" с выборов в Госдуму РФ:

И, видимо, она спокойно получит 1–2% на этих так называемых выборах. При этом надо помнить, что это не выборы, это не партия, это не парламент, в который они выбираются. Все это вдобавок еще и абсолютно незаконно, потому что так называемые выборы проводятся на оккупированных территориях Украины, то есть их в принципе нельзя признать никаким образом.

В общем и целом российские власти просто считали, что нарисуют "Яблоку" столько, сколько захотят, а потом объявят, что вот этот 1% - это и есть те самые национальные предатели, которые выступают против нашей "великой неизбежной победы" над Украиной, которые не поддерживают нашего "великого национального лидера" Владимира Путина. С ними будут разбираться соответствующие органы, и на этом тему можно закрыть.

Внезапно оказалось, что начинается абсолютно непредсказуемая мобилизация. В геометрической прогрессии растет количество тех, кто начинает публиковать какие-то яблоки. В социальных сетях молодежь, которая вроде бы гарантированно не должна была даже знать о существовании партии "Яблоко" и никогда в жизни не слышать имя ее создателя Григория Явлинского, внезапно тоже начинает как-то в этом участвовать.

Значительная часть эмиграции начинает высказываться в том духе, что надо использовать эти возможности: если не поддерживать "Яблоко", то хотя бы провести какую-то агитацию за мир, которая с учетом избирательной кампании, может быть, будет относительно законной. И, может быть, людей, которые начнут в этом участвовать, не переловят и не пересажают.

Такое ощущение, что все это начинало превращаться в снежный ком. И российские власти, вне зависимости от реальной причины регистрации "Яблока", начали действовать. Есть конспирологические версии, что это борьба башен – мол, одна башня пыталась подставить другую, что силовики борются с администраторами из президентской администрации. Но это совершенно неважно в данном случае.

Так или иначе российская власть совершила фатальную ошибку и быстро начала исправлять ее доступными ей способами. То есть решила снять партию "Яблоко" с так называемых выборов, закрыть эту тему и таким образом продемонстрировать, что не надо ничего говорить о прекращении российской агрессии. Нельзя использовать слова "война", "мир", даже слово "пацифизм". Все снова возвращается к той репрессивной модели, которая внедрялась после начала полномасштабной агрессии, то есть примерно в 2022-2023 годах.

Вы упомянули молодежь. В чем феномен нынешнего "Яблока" и почему именно молодые люди стали настолько активно его поддерживать? Даже на видео возле здания суда видно, что подавляющее большинство протестующих - молодые люди.

Я бы здесь, наверное, обратился к литературе и вспомнил книгу Януша Корчака про короля Матиуша: когда перебили взрослых, вышли воевать дети. Там есть такой момент про войну африканцев с белыми. Вот примерно то же самое происходит сейчас в России.

Наиболее активная часть взрослого российского общества либо сидит за решеткой, либо уехала из России, либо настолько раздавлена, что боится публично выйти. Но при этом есть очередное российское "непоротое" поколение, которое выросло при Путине, никогда не видело никакой альтернативы и у которого сейчас есть ощущение, что у него украли жизнь и будущее.

Об источнике: политическая партия "Яблоко" Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" (рус. Российская объединенная демократическая партия "Яблоко") - российская социально-либеральная политическая партия. Партия была создана в 1993 году как предвыборный блок, возглавленный Григорием Явлинским. Партия "Яблоко" придерживается социально-либеральной идеологии, выступает за социальную рыночную экономику, равенство стартовых возможностей, неприкосновенность частной собственности, за конкуренцию в политике и экономике, укрепление демократических институтов, верховенство закона, правовое государство, контроль граждан над властью. Во внешней политике "Яблоко" в целом является прозападной (преимущественно проевропейской) партией. Политическая сила не одобряет российское вторжение в Украину 2022 года, которое она называет "российско-украинским конфликтом". В настоящее время "Яблоко" является единственной легальной партией в России, которая последовательно осуждает российскую военную агрессию против Украины с 2014 года. После введения в России законов о военной цензуре в марте 2022 года "Яблоко" лишилось возможности открыто критиковать войну в Украине. Вместо этого "яблочники" используют эвфемизмы, например "за мир", вместо "нет войне".

И это, в общем, абсолютно правильное ощущение, правильная оценка ситуации. Люди понимают, что жизни нет, будущего нет и совершенно неважно, что будет дальше, если мы не сможем изменить ситуацию. Поэтому они начинают пытаться каким-то образом самоорганизовываться. И "Яблоко" становится просто точкой сборки для того, чтобы люди, которые выступают против российской агрессии против Украины и просто против путинского режима, смогли прийти и что-то публично сказать.

Если бы это не был суд над "Яблоком", их бы загребли еще до того, как они смогли собраться в количестве больше десяти человек. А тут полиция кричит им: "У вас есть две-три минуты, чтобы разойтись по дискотекам", тем самым дополнительно подчеркивая возраст собравшихся, и при этом их не трогает.

Соответственно, сработал эффект некоторой дозволенности. Ведь самое главное в современной России состоит в том, что абсолютное большинство населения понимает: цена протеста для них слишком высока. Они реалистично оценивают свою жизнь и не готовы сидеть по 5–10 лет просто за слова, за посты в социальных сетях, тем более за выход на улицу.

И вдруг появилось некое окно, в котором кажется - на самом деле это иллюзия, - что за такие вещи их репрессировать не будут. И люди тут же начинают выходить. Повторюсь, риск возникновения эффекта снежного кома и эффекта социальной сборки, когда совершенно неважно какое событие внезапно приводит к тому, что общество просыпается, заставляет российские власти все это подавлять.

Я думаю, что сейчас начнется новая волна. Но, очевидно, они подождут, скорее всего, до завершения своей электоральной спецоперации, до 21 сентября, а потом начнут давить и ловить всех, кого выявили в процессе этих так называемых выборов и так называемой регистрации "Яблока". Сработает ли это - еще вопрос.

То есть даже если протестовать будет одна группа, например молодежь, это вряд ли сможет перерасти в масштабный протест?

Для масштабного протеста нужна хоть какая-то инфраструктура. Достаточно посмотреть, как происходил любой масштабный протест, например, в Украине. Была масштабная самоорганизация, люди, которые создавали социальные сети, известные персоны, которые их поддерживали и организации, что очень важно, которые давали свою инфраструктуру.

В России все это уничтожено. Нет организаций, которые могут дать инфраструктуру. Люди, которые могли бы это поддержать, находятся как минимум в эмиграции или в тюрьме. И есть только некая молодежь, которая должна была бы самоорганизоваться. Для этого ей нужно время, для этого ей нужен опыт. Ничего этого власти, конечно, стараются ей не дать.

Каких последствий этой ситуации можно ожидать в ближайшее время? Будут ли протесты продолжаться после решения суда, по крайней мере до 20 сентября, и к все это может привести?

Прежде всего, будет апелляция. Это будет еще один повод как минимум собраться и протестовать. Скорее всего, апелляция будет выглядеть совершенно иначе. Там будет десять колец оцепления, будут те, кого называют "космонавтами", - в шлемах, со щитами и резиновыми дубинками. Людям собраться не дадут.

Но вопрос в том, запустился ли общественный процесс, и превратилось ли это событие в точку сборки. Тут совершенно неважно, что будет с самой партией "Яблоко". Важно, начало ли общество, что называется, просыпаться. Я думаю, период был слишком недолгим для того, чтобы это произошло. Возможно, появились новые социальные группы, социальные сети, которые в будущем станут основой для новых протестов. Но пока не более того.

То есть какого-то масштабного общероссийского протеста не будет, если не будет поддержки со стороны части правящего класса, давайте прямо скажем, или если часть российских силовиков по каким-то своим, скорее всего абсолютно корыстным, интересам не попытается расшатать ситуацию.

А в нынешней ситуации, учитывая, что после выборов маховик репрессий может раскрутиться еще сильнее и власти могут начать задерживать участников протестов, возможен ли сценарий, при котором протест поддержат силовики или часть российских элит?

Я думаю, что никаких причин сейчас у них для этого нет. Единственная возможность - это пресловутый раскол элит, когда между ними начинается настолько серьезная грызня и борьба за власть, что кто-то решает воспользоваться общественной поддержкой, попытаться натравить общество на своих противников.

Но мне кажется, что до этого российский правящий класс еще не дошел. Они все еще готовы скорее договариваться между собой, чем пытаться хоть как-то взаимодействовать с населением. Они слишком хорошо чувствуют, что ни в каком смысле не являются частью этого общества, что, по сути, взаимодействуют с ним как оккупационная колониальная администрация.

Учитывая положение российской экономики, ситуацию на фронте, которая по крайней мере на отдельных направлениях складывается явно не в пользу России, постоянные удары ВСУ по территории РФ, а теперь еще и эти протесты - пусть пока и в таком масштабе. Что Путин будет делать дальше?

Я думаю, что Путин в данном случае не является Россией, кто бы что ни говорил. Их интересы далеко не всегда, мягко говоря, совпадают. Интерес Путина состоит в том, чтобы продолжать войну вне зависимости от того, насколько Россия ее выигрывает или проигрывает. Потому что прекращение войны ставит перед Путиным такие проблемы, которые он, возможно, не решит.

А продолжение войны дает ему надежду на то, что так или иначе он как-нибудь выкрутится в связи с изменением международной обстановки, или ему удастся частично победить, или еще что-нибудь произойдет в этом духе. Соответственно, его личный выбор - продолжать войну вне зависимости от того, как это сказывается на российской экономике и насколько реально велики шансы победить.

Ему хочется в это верить. И он, очевидно, совершенно в это верит и готов принимать только ту информацию, которая подтверждает его идеи. Так что, скорее всего, на этом этапе Путин будет продолжать агрессию, будет активно продолжать скрытую мобилизацию - информация об этом уже есть. При этом он не будет предпринимать никаких резких движений внутри России, чтобы, не дай бог, не оказать дополнительное влияние на общество, чтобы его действия не стали триггером, который запустит общественную сборку и действительно реальные протесты. Так что на ближайшие несколько месяцев прогноз без изменений.

О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто в медиа выступает с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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