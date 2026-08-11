Были почти забыты во времена СССР: 5 украинских слов, которые стоит вернуть в лексикон

Вы узнаете:
- Какие пять украинских слов стоит вернуть в язык
- Что означает слово "крам"
- Почему "руханка" точнее, чем "зарядка"
Советская языковая политика вытеснила из активного употребления как минимум пять исконно украинских слов - "крамницю", "відсоток", "мапу", "чинник" и "руханку". Все они имели вполне рабочие соответствия, общие с русской лексикой, и именно эти соответствия государство закрепляло в качестве нормы, сообщает Oboz.ua.
Механизм был системным. Курс на унификацию языкового пространства подчинял его метрополии, то есть России, а сближение украинского с русским облегчало административный контроль над территориями.
Последствия этого ощутимы и по сей день: лексика обеднела, часть слов получила статус "не таких", а их употребление стало стигматизироваться.
"Крамниця", "відсоток" и "мапа"
Товар, готовый к продаже, на украинском языке называют "крамом" - отсюда и название места, где его покупают. В советский период эту модель постепенно вытеснило слово "магазин".
Похожая история с одной сотой частью. Исконное существительное "відсоток", образованное от славянского корня "сто", имеет равноправный латинский синоним "процент", и оба можно употреблять параллельно. Однако в оборот активнее продвигали тот вариант, который фиксировали русские словари.
Тот же сценарий - с обозначением условного плана местности или поверхности. В украинском языке есть два полноценных варианта - "мапу" и "карту", тогда как в русском присутствует только второй. Именно поэтому первый вытесняли из лексикона.
"Чинник" вместо "фактора", "руханка" вместо "зарядки"
Причину или движущую силу явления на украинском языке называют "чинником" - в советское время его регулярно подменяли словом "фактор". Сейчас это слово возвращается как более точный и естественный эквивалент.
Замыкает список название совокупности движений для укрепления тела и развития его физических качеств. "Руханка" уже по значению и конкретнее, чем многозначное "зарядка", но в русском словаре её нет - за это она в своё время и поплатилась.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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