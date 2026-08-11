Крышка на банке не затянулась: как сохранить консервы в первые сутки

Для консервирования на зиму необходимо, чтобы банки были герметичными. Заготовки с крышкой, которая приподнимается или щелкает, могут быть опасны при хранении.

https://glavred.info/lifehack/ne-vtyagnulasya-krishka-na-banci-yak-zberegti-konservaciyu-v-pershu-dobu-10787396.html Ссылка скопирована

Правила консервации / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Что означает щелчок крышки после охлаждения банки

Почему заготовка может потерять герметичность

В каких случаях консервы лучше не употреблять

После завершения консервирования и полного остывания банок хозяйки иногда замечают неприятный сюрприз: крышка остается плоской, немного приподнимается или издает характерный щелчок при нажатии. Это может свидетельствовать о том, что в банке не сформировался достаточный вакуум или герметичность была нарушена. Главред расскажет подробнее.

По данным УНИАН, банку с крышкой, которая не втянулась или двигается при нажатии, не стоит оставлять на длительное хранение при комнатной температуре. Нарушение герметичности повышает риск попадания микроорганизмов внутрь и порчи продукта. В то же время дальнейшие действия зависят от того, когда именно была обнаружена проблема и какой продукт находится в банке.

видео дня

Почему крышка может не втянуться

Отсутствие вакуума после консервирования может быть связано с несколькими причинами.

Повреждение банки или крышки

Незаметные трещины, сколы на горлышке банки, деформация металлической крышки или её повреждение могут помешать герметичному закрытию.

Проблемы с закатыванием

Если крышка недостаточно плотно прилегает к горлышку, после охлаждения необходимый вакуум может не образоваться. Причиной также может быть неисправный или неправильно использованный закаточный ключ.

Нарушение технологии

На герметичность могут повлиять неправильное время или температура термической обработки. Кроме того, частицы продукта, специи или зелень, попавшие на край банки или под уплотняющую поверхность крышки, могут помешать плотному прилеганию.

Видео о том, почему вздуваются крышки, можно посмотреть здесь:

Что делать с банкой, если крышка не втянулась

Если после остывания крышка не втянулась, в первую очередь нужно проверить её состояние. Она не должна двигаться вверх-вниз или издавать щелчки при нажатии в центре.

Если герметичность нарушена, такую банку не стоит переносить в кладовую или оставлять на полке для длительного хранения. Особенно осторожно нужно обращаться с низкокислотными продуктами, для которых неправильное домашнее консервирование может создавать серьезные пищевые риски.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Можно ли переконсервировать заготовку

В некоторых случаях заготовку можно переделать, если проблему обнаружили вскоре после консервирования, а продукт и способ его приготовления допускают повторную термическую обработку. Для этого используют чистую банку, тщательно проверяют её горловину, а также берут новую крышку.

Однако повторное консервирование не является универсальным способом сделать любую заготовку безопасной. Нельзя просто повторно закрутить банку, если она длительное время хранилась без герметичности или имеет признаки порчи.

Если банка простояла несколько дней или недель с нарушенной герметичностью, её содержимое лучше не употреблять. Так же опасно пробовать продукт "для проверки" - некоторые опасные микроорганизмы могут не изменять вкус, запах или внешний вид заготовки.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред