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Не засохнут даже в зной: каким растениям не страшна экстремальная жара

Алексей Тесля
10 августа 2026, 18:33
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Некоторые культуры хорошо чувствуют себя в жару и засуху, другие спокойно относятся к повышенной влажности.
фенхель, вербена
Фенхель и вербена хорошо переносят жару / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Некоторые культуры хорошо чувствуют себя в жару и в засуху
  • Отдельные виды прекрасно переносят недостаток влаги, но страдают от застоя воды
  • Август подходит не только для ухода, но и для новых посевов

Садоводы отмечают, что существует немало садовых растений, способных без особых проблем переносить непростые погодные условия.

Некоторые культуры хорошо чувствуют себя в жару и засуху, другие спокойно относятся к повышенной влажности, пишет Express.

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При этом универсальной рекомендации для всех растений нет: многое зависит от состава почвы, качества дренажа и того, насколько долго сохраняются неблагоприятные условия.

К примеру, отдельные виды прекрасно переносят недостаток влаги, но страдают от застоя воды у корней. Другим, напротив, необходима постоянно увлажнённая почва, особенно в продолжительные периоды без дождей.

Вербена бонарийская

Эффектный многолетник, который ценят не только за продолжительное цветение, но и за необычный воздушный облик. Её тонкие высокие стебли практически не создают визуальной тяжести, поэтому многочисленные небольшие фиолетовые соцветия словно парят над клумбой. Растение может цвести с начала лета до ноября, а созревающие семена становятся дополнительным источником корма для птиц.

Фенхель

Ссчитается одной из достаточно выносливых культур. Он способен расти на разных почвах и хорошо переносит засушливую погоду, главное - не допускать постоянного переувлажнения. Высота растения может достигать полутора метров. Благодаря ажурной листве и множеству разветвлённых стеблей фенхель создаёт лёгкий, почти невесомый силуэт, а летом покрывается ярко-жёлтыми зонтичными соцветиями, которые привлекают насекомых.

Стоит учитывать и способность фенхеля активно размножаться самосевом. Если появление большого количества молодых растений нежелательно, их лучше удалять как можно раньше. С возрастом у культуры формируется мощный стержневой корень, из-за которого избавиться от растения становится значительно сложнее.

Полевой клён

Также заслуживает внимания благодаря своей неприхотливости. Это дерево небольшого или среднего размера, которое способно адаптироваться к различным условиям выращивания и типам почвы. Весной его цветки становятся источником питания для насекомых, а осенью дерево преображается благодаря золотисто-жёлтой листве. Кроме того, клён считается одним из удачных вариантов для тех, кто хочет добавить в сад местное дерево с выразительным осенним обликом.

Что важно успеть в августе в саду

Август подходит не только для ухода за уже существующими посадками, но и для новых посевов. В конце лета можно заняться быстрорастущей зеленью: например, посеять салатные культуры или редис. В этот же период удобно заняться размножением клубники. Растения образуют длинные побеги-усы, которые можно пришпилить к земле. При благоприятных условиях примерно через полтора месяца молодые розетки достаточно укореняются, после чего их можно отделить от материнского куста и пересадить на новое место.

Лунный посевной календарь на август 2026
/ Инфографика: Главред

Самое полезное для почвы - советы экспертов

Обычные кухонные отходы не всегда стоит сразу выбрасывать. Яичная скорлупа, например, может пригодиться на дачном участке и стать простым источником полезных веществ для грунта. При регулярном выращивании культур земля постепенно истощается, поэтому ей требуется дополнительное питание. В некоторых случаях для этого вовсе не обязательно покупать готовые составы.

Перед использованием скорлупу необходимо хорошо просушить, а затем измельчить практически в порошок. Основная ценность такого материала связана с высоким содержанием кальция - минерала, необходимого растениям для нормального развития. Попадая в грунт, измельченная скорлупа может способствовать улучшению его структуры и созданию более подходящих условий для роста различных культур.

Такую добавку можно использовать при выращивании овощей, цветов и декоративных растений. Особенно удобно применять её в качестве дополнительного компонента при подготовке почвы к посадкам.

Регулярное внесение измельчённой скорлупы помогает поддерживать растения в хорошем состоянии. При благоприятных условиях они лучше адаптируются после пересадки, формируют более прочные стебли и легче справляются с погодными перепадами и другими стрессовыми факторами. Таким образом, привычный кухонный остаток может получить вторую жизнь и принести пользу саду вместо того, чтобы оказаться в мусорном ведре.

Смотрите видео - способ преобразить участок:

Контейнерное озеленение - простой способ преобразить участок, террасу или пространство возле входной двери, не разбивая традиционные цветники. Такой вариант особенно удобен для небольших территорий, где нет места для полноценной клумбы, но хочется сделать сад более ярким и уютным.

В видео показано, как с помощью обычных вазонов и подвесных емкостей можно создать эффектные композиции из декоративных растений. Главное - подобрать подходящий грунт, позаботиться об отводе лишней воды и не забывать о регулярном уходе.

Одним из интересных растений для такого оформления может стать декоративный перец. Он привлекает внимание густой зеленой листвой и многочисленными плодами, которые по мере созревания приобретают различные яркие оттенки. Благодаря этому куст сохраняет нарядный вид довольно продолжительное время.

При этом декоративный перец способен выполнять не только эстетическую функцию. В зависимости от выбранного сорта его плоды могут использоваться в приготовлении блюд. Выращивать растение можно разными способами: разместить вазон на улице, поставить контейнер на террасе или балконе, а при подходящих условиях - держать куст даже на домашнем подоконнике.

Ранее Главред писал, что даже при регулярном поливе, подкормках и хорошем освещении цветы и растения в контейнерах иногда начинают чахнуть. По словам специалистов, причина нередко кроется не в уходе, а в неправильном способе полива.

Напомним, ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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