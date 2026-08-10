Уже более года НАПК игнорирует незаконное назначение главы ГРС Кучера в наблюдательный совет "Лесов Украины"

Проверка на наличие конфликта интересов до сих пор не была проведена.

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Глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер почти год одновременно возглавлял ГРС и наблюдательный совет ГП "Леса Украины", несмотря на прямой конституционный запрет на такое совмещение должностей. Об этом говорится в расследовании ZN.UA.

Как отмечает издание, 21 января 2025 года Кабинет Министров одобрил кандидатуру Кучера в качестве представителя государства в наблюдательный совет ГСГП "Леса Украины", а уже 2 апреля избрали его председателем. При этом он продолжал исполнять обязанности председателя Государственной регуляторной службы. Лишь в феврале 2026 года стало известно о его выходе из состава наблюдательного совета.

"Часть первая статьи 120 Конституции прямо устанавливает, что руководители центральных органов исполнительной власти не имеют права входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, целью которой является получение прибыли", - отмечает издание.

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В то же время ГП "Леса Украины" является государственным хозяйственным предприятием, осуществляющим именно коммерческую деятельность, а одной из целей его создания было "повышение экономической эффективности и прибыльности предприятия".

Издание также обращает внимание на то, что аналогичный запрет содержится в Законе Украины "О предотвращении коррупции".

"Сам факт вхождения в состав наблюдательного совета уже составляет административное правонарушение, предусмотренное статьей 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечают авторы расследования.

Отдельно журналисты подчеркивают, что статус "представителя государства" не отменяет требований Конституции.

"Статья 120 Конституции не содержит никаких исключений для руководителей центральных органов исполнительной власти, представляющих интересы государства", - указывает издание.

Такие факты являются прямым основанием для проверки НАЗК на предмет возможного конфликта интересов и соблюдения Алексеем Кучером требований Конституции и антикоррупционного законодательства, резюмируют авторы расследования.

Напомним, ранее стало известно о безуспешных попытках НАЗК привлечь главу ДРС Алексея Кучера к ответственности за недостоверное декларирование. Он не смог объяснить происхождение криптоактивов на сумму 5,15 млн долл. (по состоянию на 2026 год), однако избежал дела НАБУ.

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