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Успение Богородицы в 2026 году по новому стилю: какую дату нужно запомнить

Сергей Кущ
9 августа 2026, 19:10
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С праздником связано немало народных запретов, хотя далеко не все они являются церковными предписаниями.
Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Когда отмечают Успение Богородицы в 2026 году
  • Чем отличаются даты по новому и старому календарю
  • Какие традиции и запреты связаны с праздником

Успение Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников, однако после перехода части украинских церквей на новый календарь многие верующие продолжают путаться в датах. В 2026 году одни будут отмечать Успение в середине августа, а другие - в конце месяца.

Рассказываем, когда Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году по новому и старому календарю и какие традиции связаны с этим днем.

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Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году

По новому церковному календарю Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году отмечают 15 августа. Именно эта дата используется Православной церковью Украины после перехода на новоюлианский календарь для неподвижных праздников.

По старому календарю дата остается привычной для многих верующих - 28 августа 2026 года. Таким образом, разница между празднованием по новому и старому стилю составляет 13 дней.

Запомнить даты достаточно просто:

  • 15 августа - Успение Богородицы по новому календарю
  • 28 августа - Успение Богородицы по старому календарю

Сам праздник является неподвижным, поэтому его дата из года в год не меняется в рамках соответствующего календаря.

Религиозные праздники
Религиозные праздники / Инфографика: Главред

Почему изменилось число Успения Богородицы

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь для большинства неподвижных церковных праздников. Поэтому привычные даты многих праздников сдвинулись на 13 дней назад.

Изменения коснулись Рождества Христова, Крещения, Покрова, дня святого Николая и других праздников. Успение Пресвятой Богородицы по новому стилю также теперь приходится на 15 августа вместо привычного 28 августа.

При этом некоторые православные общины продолжают придерживаться юлианского календаря и отмечают праздник по старому стилю.

Что означает праздник Успения

Успение посвящено завершению земной жизни Девы Марии. Само слово "успение" в церковной традиции означает мирную кончину, подобную засыпанию.

Праздник относится к числу важнейших в церковном году. Верующие посещают богослужения, молятся Богородице, вспоминают ее жизнь и обращаются с просьбами о защите и помощи.

Перед праздником традиционно проходит Успенский пост. По новому календарю он начинается 1 августа и продолжается до 14 августа включительно. Таким образом, Успение 15 августа завершает период поста.

Для тех, кто придерживается старого церковного календаря, соответствующие даты приходятся на 14–27 августа, а сам праздник отмечается 28 августа.

Что можно делать на Успение Пресвятой Богородицы

В этот день верующим рекомендуется прежде всего уделить время молитве и духовным делам. Традиционно люди посещают храм, помогают нуждающимся, собираются с родственниками за семейным столом.

После окончания Успенского поста ограничения в еде снимаются. При этом праздник не считается поводом для чрезмерно шумных застолий - в церковной традиции его принято проводить спокойно.

В народной культуре Успение также связывали с окончанием лета и началом осеннего периода сельскохозяйственных работ.

Что нельзя делать на Успение

С праздником связано немало народных запретов, хотя далеко не все они являются церковными предписаниями. Например, можно встретить утверждения, что на Успение нельзя пользоваться ножом, ходить босиком или выполнять определенные домашние работы. Подобные правила преимущественно относятся к народным суевериям.

Церковь прежде всего советует избегать конфликтов, злости, сквернословия и поступков, способных причинить вред другим людям. Не стоит превращать праздник в повод для ссор или злоупотребления алкоголем.

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