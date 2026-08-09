Жара отступит, но ненадолго: когда Украину раскалит до +36 градусов

На следующей неделе ожидается преобладание антициклона и отсутствие значительных осадков.

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Прогноз погоды в Украине с 10 по 16 августа / фото: УНИАН

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Какая будет погода в Украине до 16 августа

Где прогнозируются грозовые дожди

Погода в Украине в течение следующей недели, с 10 по 16 августа, в основном будет устойчивой и малооблачной, лишь изредка возможны кратковременные дожди. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале второй декады августа ожидается повышение атмосферного давления и стабилизация погодных условий в большинстве областей.

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"Осадков будет немного, а их интенсивность окажется преимущественно небольшой. Температурный фон ожидается существенно ниже, чем на прошлой неделе", - подчеркнул он.

Погода в Украине 10 августа

В понедельник под влиянием антициклона на всей территории Украины ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночное время составит +12…+18 градусов, на побережье морей до +20 градусов; днем +27…+32 градуса, в южных и западных областях местами до +34 градусов.

Погода 10 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 11 августа

Во вторник на большей части территории Украины продолжится период антициклональной погоды. Существенных осадков не ожидается, лишь днем местами в северо-западных областях возможны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью ожидается +13...+19 градусов, днем +31...+36 градусов, в северо-западных регионах +26...+31 градус.

Погода 11 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 12 августа

В среду ночью местами в центральных областях возможен кратковременный дождь. Днем по всей Украине осадков не ожидается. Температура воздуха в северных и западных областях ночью составит +9…+15 градусов, днем +22…+27 градусов. В остальных регионах ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33 градуса.

Погода 12 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 13 августа

В четверг на всей территории Украины ожидается устойчивая и малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+15 градусов, днем +23…+28 градусов, на крайнем юге и в Закарпатье до +30 градусов.

Погода в Украине 14 августа

В пятницу продолжится период сухой и солнечной антициклональной погоды, без осадков. Температура воздуха ночью +8...+15 градусов, днем +23...+28 градусов, на крайнем западе +29...+34 градуса.

Погода в Украине 15 августа

В субботу на всей территории Украины сохранится погода преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью ожидается +9…+16 градусов, днем +26…+31 градус, в западных областях +31…+36 градусов.

Погода в Украине 16 августа

В воскресенье в западных регионах местами пройдут кратковременные грозовые дожди, на остальной территории Украины осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +12…+17 градусов, днем +29…+34 градуса.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 8 августа популярный горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области накрыла сильная непогода. В результате проливных дождей и ливней горные реки и ручьи вышли из берегов, превратив улицы, дороги и пешеходные зоны курорта в бурные реки из грязи и камней.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погоду в Украине 8 и 9 августа будет определять холодный фронт. Под его влиянием во всех регионах Украины ожидается постепенное ослабление аномальной жары.

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что уже с начала следующей рабочей недели большинство регионов Украины окажутся под влиянием нового антициклона. Ожидается сухая погода, но воздух станет заметно свежее.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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