На Украину надвигаются сильные дожди и шквалы: когда похолодание вытеснит жару

В связи с приближением холодного фронта погодные условия в Украине изменятся.

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Прогноз погоды в Украине на 8–9 августа / фото: УНИАН

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Когда начнет спадать жара в Украине

Где в субботу ожидаются шквалы

Какой будет температура в Украине 9 августа

Погоду в Украине 8 и 9 августа будет определять холодный фронт. Под его влиянием во всех регионах Украины ожидается постепенное ослабление аномальной жары. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Температура воздуха будет ощутимо снижаться, начиная с западных и северных областей. Однако на крайнем юго-востоке и в Крыму существенного снижения температуры не предвидится.

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Синоптическая карта / фото: meteoprog.com

"Вследствие прохождения холодного атмосферного фронта и смены воздушной массы местами ожидается усиление северного ветра и кратковременные грозовые дожди", - добавил Кибальчич.

Погода 8 августа

В западных областях Украины ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь, днём без осадков. Ветер северного направления, 5–10 м/с, в Закарпатье переменного направления, 1–6 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +26...+31 °С.

В северных регионах ночью ожидаются грозовые дожди, местами шквалы. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14…+20 °С, днем +26…+31 °С.

В центральных регионах Украины в течение суток синоптики прогнозируют грозовые дожди. Днем местами возможны шквалы со скоростью 17–22 м/с и град. Ветер северный / северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +20…+25 °С, днём +30…+35 °С, в Днепропетровской области местами до +38 °С.

В южных регионах, по словам Кибальчича, ночью существенных осадков не будет, днем пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с и град. Ветер северный / северо-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +21…+26 °С, днем +31…+36 °С, в Херсонской и Запорожской областях местами до +38 °С.

В восточной части страны, как отметил синоптик, будет переменная и жаркая погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидаются грозовые ливни, временами с градом и шквалами, 17–22 м/с. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +20…+25 °С, днем +32…+37 °С.

Погода в Украине 8 августа / фото: скриншот с meteoprog

Погода 9 августа

На западе ожидается малооблачная и устойчивая погода под влиянием антициклона. Осадков не будет. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём +26…+31 °С.

В северной части Украины осадков также не ожидается на фоне антициклона с запада. Ветер северного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 °С, днём +24…+29 °С.

В центральных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15…+20 °С, днем +27…+32 °С.

На юге Украины, а также в Крыму ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +17…+22 °С, днем +29…+34 °С.

В восточных областях будет малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет в диапазоне +15…+20 °С, днём +28…+33 °С.

Погода в Украине 9 августа / фото: скриншот с meteoprog

Когда Украину наводнят дожди - прогноз

Главред писал, что, по словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, во время прохождения атмосферного фронта после продолжительной жары в Украине возможны сильные грозы, град и шквалы.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

"Там нужно будет следить с 7–8 числа за предупреждениями от специалистов Укргидрометцентра. И от наших областных подразделений. Какие именно явления. Это, прежде всего, конечно, грозы. Местами град и шквалистое усиление ветра. Скорее всего, они могут наблюдаться", - отметила она.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 7 августа в Украине начнет меняться погода. Причиной этого станет атмосферный фронт, который подойдет к западным областям Украины.

Ранее стало известно, что 8 августа жара ослабнет в большинстве областей Украины, а в последний день текущей недели, 9 августа, высокие температуры снизятся даже на юге.

Накануне синоптик Наталья Диденко рассказала, что 8–9 августа в большинстве регионов Украины ожидается приход свежей воздушной массы вместе с осадками в виде дождей, ливней и гроз.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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