Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины: назван критический срок

Юрий Берендий
21 сентября 2026, 21:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ресурсы России на ведение войны могут иссякнуть через полгода, заявил Новак. России не хватает ресурсов из-за проблем с топливом и падения доходов.
Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины: назван критический срок
Россия сможет вести войну ещё полгода - Новак назвал основные причины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

  • Новак оценил ресурс РФ для войны еще на полгода
  • Экономист назвал финансы и топливо главными проблемами РФ
  • Россия всё больше тратит резервы на войну

Стране-агрессору России хватит ресурсов для ведения войны против Украины еще примерно на полгода. Москва уже сталкивается с проблемами с резервами, топливом, бюджетом и экспортными доходами. Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду.

Экономист ставит под сомнение оценки, согласно которым Россия якобы сможет поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий до 2028-го или 2030 года. Он связывает возможности Кремля прежде всего с финансовыми ресурсами и доступностью топлива.

видео дня

"Честно говоря, мне трудно представить, на чем основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война - это три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы", - отметил Новак.

Одним из сигналов проблем с резервами экономист называет операции с золотом. По его словам, в первом полугодии 2026 года РФ продала 50 тонн золота, что, по его мнению, свидетельствует о сокращении других ликвидных составляющих резервов.

"Во-первых, в золотовалютных резервах РФ больше нет второй части - валюты. По итогам первого полугодия 2026 года Россия продала рекордные 50 тонн золота, а это означает, что в резервах не осталось ничего, кроме драгоценных металлов", - сказал Новак.

Отдельной проблемой он называет обеспечение топливом. По оценке Новака, средний показатель по России составляет лишь 37%, хотя ситуация существенно различается в зависимости от региона.

"Потребности России в топливе сегодня обеспечены лишь на 37%, то есть на треть. Конечно, этот показатель различается в разных регионах РФ, поскольку приоритетом для российских властей является обеспечение топливом Москвы и Московской области. Но даже Москва и Московская область обеспечены лишь на 60% и 58% соответственно. А потребности многих регионов РФ обеспечены уже менее чем на 20%", - подчеркнул экономист.

На финансовом фронте Новак обращает внимание на несколько показателей. Речь идет об ожидаемом дефиците федерального бюджета, ухудшении состояния местных бюджетов, убыточности российских компаний и сокращении доходов от экспорта нефти и газа.

По его словам, к концу 2026 года дефицит федерального бюджета РФ может примерно втрое превысить запланированный показатель. В то же время экспортные доходы России от нефти и газа, по оценке Новака, сократились на 55%.

"Все эти показатели свидетельствуют об огромном обвале российской экономики и её способности финансировать войну, на которую Россия сегодня тратит половину своего сводного бюджета (федерального и местных). При таких показателях сложно представить, где Россия возьмет ресурсы даже на один год войны", - отметил Новак.

В то же время экономист считает, что дальнейшее давление на российскую экономику будет усиливаться из-за ударов Украины по объектам топливно-энергетического сектора, логистике и инфраструктуре РФ.

"Прежде всего, удары Вооруженных сил Украины вглубь России по её НПЗ, нефтеперекачивающим станциям, портам почти на всех морях, через которые россияне экспортируют свои товары, торговым сетям вроде Wildberries и Ozon и т. п., будут продолжаться и становиться все более интенсивными", - заявил Новак.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

По оценке председателя Комитета экономистов Украины, совокупность нынешних показателей и дальнейших тенденций не дает оснований говорить о способности РФ поддерживать нынешний уровень войны в течение двух лет. Его прогноз значительно короче.

"Поэтому сегодняшняя ситуация и тенденции свидетельствуют о том, что у России нет ресурсов на два года и более войны нынешней интенсивности. (...) Подводя итог, можно сказать, что для ведения войны против Украины у России хватит ресурсов ещё на полгода, не больше", - считает Новак.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель США Джаред Кушнер напомнил представителям Кремля об их предыдущих прогнозах относительно Донбасса, которые они озвучивали еще год назад во время переговоров. По данным издания, тогда Владимир Путин обещал установить полный контроль над подконтрольной Украине частью региона в течение нескольких месяцев.

Владимир Зеленский одобрил новые дальнобойные операции по итогам докладов военного руководства. Президент заявил о принятых решениях по расширению дальнобойных возможностей Украины в ответ на российские обстрелы.

Президент Украины также назвал условие для прекращения ударов по российским НПЗ. По его словам, Украина готова остановить атаки, если Москва прекратит обстреливать украинскую энергетику, критическую инфраструктуру и продовольственный экспорт. Этот вопрос президент планирует обсудить с партнерами во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Читайте также:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине Андрей Новак экономика России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Завершение войны в Украине: Вэнс сделал важное заявление и назвал условие

Завершение войны в Украине: Вэнс сделал важное заявление и назвал условие

23:05Мир
"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

21:32Война
Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

21:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Яичница получится намного вкуснее: чем заменить растительное и сливочное масло

Яичница получится намного вкуснее: чем заменить растительное и сливочное масло

Последние новости

23:05

Завершение войны в Украине: Вэнс сделал важное заявление и назвал условие

22:45

Зачем опытные огородники выкапывают капусту вместе с корнями: секрет хранения

22:10

Зачем опытные хозяйки льют перекись водорода на пол в ванной: простая хитростьВидео

21:58

Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины: назван критический срок

21:34

Готовность терпеть войну доказала единство украинцев: вердикт Андрусивамнение

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
21:32

"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

21:07

Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

20:36

Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

20:12

Обрезка в сентябре спасет растения зимой: топ-культур для осеннего уходаВидео

Реклама
20:01

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячейВидео

19:47

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:12

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

18:55

Деньги РФ в обмен на подозрение: раскрыта главная угроза для Европы

18:47

Виноград отблагодарит щедрым урожаем: что сделать осенью против грибка

18:40

Об уксусе можно забыть: как удалить известковый налет с лейки душа за минутыВидео

18:33

Крышки от банок обрели новую жизнь: старый трюк вновь набирает популярностьВидео

18:12

Весной не зацветут: какие кустарники категорически нельзя обрезать осенью

18:00

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

17:36

"Дам показания": звезду сериала "Зимородок" арестовали прямо в аэропорту

17:32

В России запустились необратимые процессы: экономист раскрыл, что добьет экономику РФ

Реклама
17:17

Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

17:01

Новые цветные статусы в "Резерв+": адвокат объяснил, что они означают

16:56

Не только количество: Игнат рассказал, как РФ меняет тактику ударов "Шахедами"

16:53

Три знака зодиака получат солидную прибыль — кто в числе счастливчиков

16:46

Что носить вместо кроссовок осенью 2026: стилистка назвала 4 удобные моделиВидео

16:18

РФ потеряла контроль над нефтепереработкой: Трамп раскрыл масштаб ударов Украины по РФ

16:08

Выборы в России завершились: сколько набрала партия Путина и чего ожидать Украине

16:01

"Бросил людей": в уличном опросе прозвучала резкая критика Федорова из-за бронирования и поездок за границу

16:00

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 22 сентября

15:55

"Человек-фейк": украинская жена Михайлова публично бросила путиниста

15:47

Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак

15:36

Не только "спасибо": как украинцы выражали благодарность на протяжении веков

15:33

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

14:55

Многие не обращают внимания: что означает дорожный знак с желто-черными полосами

14:55

Достаточно всего одной веточки: раскрыт простой способ размножения смородины

14:55

"Странная идея": Качиньский высказался об Украине и сделал неоднозначное заявление

14:22

"Осквернили": скандальные блогеры подорвали сеть хитом Ротару и возмутили автораВидео

14:08

Не унитаз и не раковина: что является самым грязным предметом в ванной

14:05

Названы три знака зодиака, которым проще добиться богатства и счастья

13:47

Стоимость - 60 млн долларов: ВСУ поразили редкостную РЛС противника

Реклама
13:24

"Хочу свадьбу": Егорова сделала признание про отношения после Кличко

13:11

Альбом Nirvana 35 лет назад сместил Джексона с вершины чарта: как "Nevermind" изменил музыкуВидео

13:07

Яичница получится намного вкуснее: чем заменить растительное и сливочное масло

13:00

В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной и США - что сказали

12:38

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

12:21

Прохлада до +12 градусов и дожди: когда в Украину вернется тепло

12:19

"Проблема с Анджелиной": Джоли обвинили в зависимости Питта

12:12

Лаванда не переживет зиму: пять ошибок при осеннем уходе

12:09

Россия накапливает мощнейшие ракеты для зимних атак по Украине - Bloomberg

11:59

Батареи будут отдавать максимум тепла: какую задачу нужно выполнить в сентябреВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять