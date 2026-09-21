Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины: назван критический срок

Ресурсы России на ведение войны могут иссякнуть через полгода, заявил Новак. России не хватает ресурсов из-за проблем с топливом и падения доходов.

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Россия сможет вести войну ещё полгода - Новак назвал основные причины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

Новак оценил ресурс РФ для войны еще на полгода

Экономист назвал финансы и топливо главными проблемами РФ

Россия всё больше тратит резервы на войну

Стране-агрессору России хватит ресурсов для ведения войны против Украины еще примерно на полгода. Москва уже сталкивается с проблемами с резервами, топливом, бюджетом и экспортными доходами. Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду.

Экономист ставит под сомнение оценки, согласно которым Россия якобы сможет поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий до 2028-го или 2030 года. Он связывает возможности Кремля прежде всего с финансовыми ресурсами и доступностью топлива.

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"Честно говоря, мне трудно представить, на чем основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война - это три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы", - отметил Новак.

Одним из сигналов проблем с резервами экономист называет операции с золотом. По его словам, в первом полугодии 2026 года РФ продала 50 тонн золота, что, по его мнению, свидетельствует о сокращении других ликвидных составляющих резервов.

"Во-первых, в золотовалютных резервах РФ больше нет второй части - валюты. По итогам первого полугодия 2026 года Россия продала рекордные 50 тонн золота, а это означает, что в резервах не осталось ничего, кроме драгоценных металлов", - сказал Новак.

Отдельной проблемой он называет обеспечение топливом. По оценке Новака, средний показатель по России составляет лишь 37%, хотя ситуация существенно различается в зависимости от региона.

"Потребности России в топливе сегодня обеспечены лишь на 37%, то есть на треть. Конечно, этот показатель различается в разных регионах РФ, поскольку приоритетом для российских властей является обеспечение топливом Москвы и Московской области. Но даже Москва и Московская область обеспечены лишь на 60% и 58% соответственно. А потребности многих регионов РФ обеспечены уже менее чем на 20%", - подчеркнул экономист.

На финансовом фронте Новак обращает внимание на несколько показателей. Речь идет об ожидаемом дефиците федерального бюджета, ухудшении состояния местных бюджетов, убыточности российских компаний и сокращении доходов от экспорта нефти и газа.

По его словам, к концу 2026 года дефицит федерального бюджета РФ может примерно втрое превысить запланированный показатель. В то же время экспортные доходы России от нефти и газа, по оценке Новака, сократились на 55%.

"Все эти показатели свидетельствуют об огромном обвале российской экономики и её способности финансировать войну, на которую Россия сегодня тратит половину своего сводного бюджета (федерального и местных). При таких показателях сложно представить, где Россия возьмет ресурсы даже на один год войны", - отметил Новак.

В то же время экономист считает, что дальнейшее давление на российскую экономику будет усиливаться из-за ударов Украины по объектам топливно-энергетического сектора, логистике и инфраструктуре РФ.

"Прежде всего, удары Вооруженных сил Украины вглубь России по её НПЗ, нефтеперекачивающим станциям, портам почти на всех морях, через которые россияне экспортируют свои товары, торговым сетям вроде Wildberries и Ozon и т. п., будут продолжаться и становиться все более интенсивными", - заявил Новак.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

По оценке председателя Комитета экономистов Украины, совокупность нынешних показателей и дальнейших тенденций не дает оснований говорить о способности РФ поддерживать нынешний уровень войны в течение двух лет. Его прогноз значительно короче.

"Поэтому сегодняшняя ситуация и тенденции свидетельствуют о том, что у России нет ресурсов на два года и более войны нынешней интенсивности. (...) Подводя итог, можно сказать, что для ведения войны против Украины у России хватит ресурсов ещё на полгода, не больше", - считает Новак.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель США Джаред Кушнер напомнил представителям Кремля об их предыдущих прогнозах относительно Донбасса, которые они озвучивали еще год назад во время переговоров. По данным издания, тогда Владимир Путин обещал установить полный контроль над подконтрольной Украине частью региона в течение нескольких месяцев.

Владимир Зеленский одобрил новые дальнобойные операции по итогам докладов военного руководства. Президент заявил о принятых решениях по расширению дальнобойных возможностей Украины в ответ на российские обстрелы.

Президент Украины также назвал условие для прекращения ударов по российским НПЗ. По его словам, Украина готова остановить атаки, если Москва прекратит обстреливать украинскую энергетику, критическую инфраструктуру и продовольственный экспорт. Этот вопрос президент планирует обсудить с партнерами во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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