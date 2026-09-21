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Зачем опытные огородники выкапывают капусту вместе с корнями: секрет хранения

Инна Ковенько
21 сентября 2026, 22:45
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Рассказываем, зачем оставлять корни при уборке капусты и как это поможет сохранить урожай до весны.
Зачем опытные огородники выкапывают капусту вместе с корнями: секрет хранения
Зачем выкапывать капусту вместе с корнями / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем выкапывать капусту вместе с корнями
  • Как правильно подготовить кочаны к хранению
  • Какие условия нужны капусте в погребе зимой

Осень для украинских огородников - время активного сбора урожая белокочанной капусты. Большинство срезает кочаны ножом, а корни оставляет на грядке. Однако существует практичный способ, который поможет сохранить поздние сорта свежими вплоть до весны.

Главред расскажет, зачем выкапывать капусту вместе с корнями.

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Почему стоит оставлять корни

Корни служат естественным "креплением". Если подвесить кочаны за стебель, полки в погребе останутся свободными, а сами овощи не будут касаться влажных стен или пола, пишет Новости.LIVE. Это значительно снижает риск порчи. К тому же кочаны не давят друг на друга, что позволяет сохранить их форму и плотность.

Есть ещё одно преимущество - удобство осмотра. Когда капуста висит отдельно, любые признаки гнили или повреждения видны сразу. Вы быстро уберёте проблемный кочан, не переворачивая тяжёлые ящики и не перебирая весь запас.

Как правильно выкопать и подготовить кочаны

Растение осторожно подкапывают лопатой или вилами, отступив от стебля, и извлекают вместе с корнями. Почву следует отряхнуть, но не мыть, поскольку лишняя влага только навредит. Пожелтевшие или поврежденные листья снимают, оставляя несколько здоровых покровных листьев. Они будут защищать кочан от пересыхания. Если поверхность кочана влажная, его следует подсушить под навесом, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Для подвешивания используют прочный шпагат. Стебель у корня обвязывают и закрепляют на перекладине. Рекомендуем оставлять промежутки между кочанами, чтобы они не касались друг друга и стен. Проверяйте узлы: в процессе подсыхания стебель может истончаться, и петли ослабевают.

Что любит и чего не любит капуста
Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Как правильно хранить капусту

Оптимальная температура для погреба - от 0 до +2 °C, а влажность должна держаться на уровне около 95%. Воздух должен циркулировать, но без образования постоянного конденсата. В тепле капуста быстро теряет качество, а в сухой среде вянет. При правильных условиях здоровый урожай может храниться всю зиму. Раз в неделю или две осматривайте кочаны, чтобы вовремя убрать те, что начали портиться.

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Об источнике: Новости.LIVE

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