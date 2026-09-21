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Не унитаз и не раковина: что является самым грязным предметом в ванной

Руслана Заклинская
21 сентября 2026, 14:08
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Даже в самой чистой на вид ванной комнате есть зона, которая остается без внимания во время уборки.
Не унитаз и не раковина: что является самым грязным предметом в ванной
Самое грязное место в ванной, о котором все забывают / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему держатель для зубной щетки становится рассадником микробов
  • Как часто его нужно чистить
  • Как правильно мыть и дезинфицировать держатель для зубной щетки

Когда речь заходит о самых грязных местах в ванной комнате, первым на ум обычно приходит унитаз. Однако есть предмет, о котором во время уборки часто забывают, хотя он может накапливать значительное количество бактерий и плесени.

Речь идет о держателе для зубной щетки. Он постоянно контактирует с влагой, остатками зубной пасты и водой, но его нередко просто протирают вместе с другими поверхностями или вообще оставляют без внимания.

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Главред выяснил, как правильно чистить держатель для зубной щетки и как часто это нужно делать.

Почему держатель для зубной щетки загрязняется

Главный научный сотрудник компании Clorox Хизер Дэй объяснила на портале Better Homes & Gardens, почему этот предмет нуждается в регулярной очистке. По словам эксперта, держатели для зубных щеток могут содержать больше бактерий и плесени, чем многие другие поверхности в ванной комнате, которые обычно считаются грязными.

Одна из главных причин - влажная зубная щетка. После чистки на ее щетинках и ручке остается вода. Когда щетку ставят обратно в держатель, влага скапливается внутри небольшого закрытого пространства.

Если в ванной недостаточная вентиляция, эта влага испаряется медленно. В результате создаются благоприятные условия для размножения бактерий и появления плесени.

К этому добавляются остатки зубной пасты, пыль, минеральные отложения от жесткой воды и другие загрязнения. Со временем на дне держателя может образовываться липкий налет.

Проблему также усложняет то, что большинство загрязнений скрывается внутри или на дне емкости, поэтому их легко не заметить.

Как часто нужно чистить держатель для зубной щетки

Гизер Дэй рекомендует чистить держатель не реже одного раза в неделю. Если кто-то из членов семьи заболел, делать это стоит чаще.

Еженедельная очистка помогает не допускать значительного накопления бактерий, плесени и дрожжей. Сам процесс занимает всего несколько минут, поэтому его можно включить в обычную уборку ванной комнаты - например, после мытья раковины или столешницы.

Как правильно очистить держатель для зубной щетки

Эксперт советует не ограничиваться простым протиранием внешней поверхности. Нужно очистить и внутреннюю, и внешнюю части. Сначала держатель необходимо тщательно вымыть. Для труднодоступных мест можно использовать небольшую щетку для бутылок или старую зубную щетку.

После этого предмет нужно продезинфицировать. Эксперт рекомендует для пластикового держателя раствор отбеливателя: примерно ⅓ стакана дезинфицирующего отбеливателя на 1 галлон воды, то есть около 3,8 литра.

Как отмыть плитку в ванной инфографика
Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

Во время работы с отбеливателем важно обеспечить хорошую вентиляцию и использовать перчатки. Не смешивайте отбеливатель с уксусом, аммиаком или другими чистящими средствами, так как это может привести к образованию опасных паров.

После дезинфекции держатель нужно тщательно промыть тёплой водой, чтобы удалить остатки средства. Последний этап - полностью высушить предмет. Это особенно важно, поскольку именно постоянная влага создаёт условия для появления бактерий и плесени.

Чем ещё можно чистить держатель

Если вы не хотите использовать отбеливатель, можно воспользоваться дезинфицирующими салфетками или подходящим средством для очистки поверхностей.

Для керамических и металлических держателей стоит сначала проверить рекомендации производителя, поскольку агрессивные средства могут повредить покрытие. Если держатель разрешено мыть в посудомоечной машине, его можно регулярно очищать таким способом.

Для электронных моделей необходимо следовать инструкции производителя. Перед очисткой такое устройство следует отключить от электросети, а после мытья - полностью высушить.

Как дольше поддерживать держатель в чистоте

Чтобы в держателе не скапливалась вода и грязь, стоит соблюдать несколько простых правил:

  • Регулярно промывайте держатель. Каждые несколько дней выливайте накопившуюся внутри воду и быстро промывайте емкость.
  • Дайте зубной щетке высохнуть. Перед тем как поставить её в держатель, можно стряхнуть лишнюю воду.
  • Не переполняйте держатель. Если им пользуются несколько человек, лучше иметь отдельные места для каждой зубной щетки.
  • Выбирайте модели с вентиляцией. Отверстия для слива воды и открытая конструкция помогают влаге быстрее испаряться.
  • Не прячьте держатель во влажном углу. Хорошая циркуляция воздуха поможет ему быстрее высыхать.

Во время следующей уборки ванной комнаты стоит обратить внимание не только на унитаз, раковину и зеркало, но и на небольшой держатель для зубной щетки. Именно его очистка часто выпадает из привычного графика, хотя он регулярно контактирует с влагой и предметом, который ежедневно используется для чистки зубов.

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Об источнике: Homes & Gardens

Homes & Gardens - британский ежемесячный журнал о дизайне интерьеров и садов, издаваемый Future plc. Журнал базируется в Лондоне и начал выходить в 1919 году. Это был первый в Великобритании журнал о доме, пишет Википедия.

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