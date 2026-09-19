Плесень и налет исчезнут с плитки за 15 минут: мощный раствор за копейки

Вы узнаете:
- Для чего опрыскивать плитку перекисью водорода
- Как правильно очистить плитку и затирку
- Почему процедуру рекомендуют проводить раз в месяц
Плитка в ванной комнате постоянно контактирует с влагой, паром и остатками мыла. Из-за этого на ее поверхности и в швах могут скапливаться грязь, жир, известковый налет и плесень.
Главред выяснил, зачем обрабатывать плитку перекисью водорода и как правильно провести такую очистку.
Зачем опрыскивать плитку перекисью водорода
Влага и остатки мыла создают благоприятные условия для появления грязи и плесени, особенно в швах между плитками. Как пишет El Cronista, перекись водорода обладает окислительными и дезинфицирующими свойствами, поэтому её используют для очистки поверхностей от загрязнений и грибка.
Регулярная обработка помогает поддерживать плитку и затирку в чистом состоянии. В то же время перед использованием средства стоит проверить его действие на небольшом незаметном участке поверхности.
Как очистить плитку перекисью водорода
Для очистки можно приготовить простую смесь из перекиси водорода и пищевой соды. Смешайте 100 г пищевой соды с 50 мл 3% перекиси водорода, чтобы получить однородную пасту. По желанию можно добавить небольшое количество жидкого средства для мытья посуды.
Нанесите смесь на швы и загрязнённые участки с помощью щетки. Оставьте примерно на 10–15 минут, после чего осторожно потрите поверхность, смойте водой и вытрите насухо.
Во время уборки обеспечьте хорошую вентиляцию и используйте перчатки. Не смешивайте перекись водорода с хлорным отбеливателем или другими агрессивными средствами.
Почему рекомендуется проводить очистку раз в месяц
Регулярная очистка помогает не допускать накопления грязи, мыльного налета и плесени в швах плитки. Ежемесячный уход может облегчить последующую уборку и помочь поддерживать опрятный вид ванной комнаты.
В то же время частоту очистки следует подбирать в зависимости от влажности в помещении и скорости появления загрязнений.
Смотрите видео о том, как очистить плитку от известкового налета в ванной:
Как предотвратить появление плесени на плитке
Главное правило - не допускать постоянной влажности. После душа проветривайте ванную комнату и, по возможности, включайте вентиляцию.
Также стоит вытирать лишнюю воду с плитки и регулярно очищать швы от мыльного налета. Если в помещении постоянно образуется конденсат или появляются протечки, сначала нужно устранить источник влаги.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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