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Никогда не был таким свободным: "Тамбовский волк" Жидков дал интервью россиянам

Алена Кюпели
19 сентября 2026, 13:44обновлено 19 сентября, 14:50
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Жидков из Америки дал интервью российскому подкастеру.
Валерий Жидков - Квартал 95
Валерий Жидков дал интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Жидков

Кратко:

  • О чем жалеет Жидков
  • Что он сейчас делает

Сценарист и артист студии "Квартал 95" Валерий Жидков, который пропал с радаров украинских СМИ практически сразу после военного вторжения террористической России в Украину, пожаловался на финансовые проблемы в российском подкасте.

По словам артиста, жизнь за границей оказалась куда сложнее, чем ожидалось. Несмотря на прежнюю популярность, в новой стране ему пришлось заново выстраивать карьеру и адаптироваться к другим условиям, что сказалось на его доходах.

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Жидков дал редкое интервью
Жидков дал редкое интервью / Скриншот

При этом Жидков позволил себе довольно жёсткие и циничные высказывания о "свободе", намекнув, что реальность за рубежом сильно отличается от привычных представлений. Его слова многие восприняли как попытку оправдать собственные сложности, а кто-то - как критику прежней жизни.

Кроме того, Жидков рассказал российской журналистке о том, что жалеет. А жалеет бывший актер о том, что не выехал из Украины и не приехал в США на 5-10 лет раньше.

Жидков дал редкое интервью
Жидков дал редкое интервью / Скриншот

"Эти 5-7 лет из-за ковида и войны прошли в беготне и суете. Я потратил их неэффективно. Можно было за это время уже что-то собрать, построить и развиться", - говорит Жидков.

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Что такое Вечерний Квартал

Вечерний Квартал - юмористическое телешоу Студии "Квартал-95". Выходит в эфир с февраля 2005 года (сперва на телеканале Интер, затем - 1+1). Шутки и музыкальные номера затрагивают широкий спектр тем, и отражают сатирический взгляд на политику и социальную жизнь.

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