Одна ошибка испортит газон: когда в последний раз косить траву осенью

Если косить газон слишком поздно, он может хуже перенести зиму и потерять густоту весной.

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Когда в последний раз косить газон осенью / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Когда нужно в последний раз косить газон перед зимой

Почему опасно косить траву слишком поздно

Как подготовить газон к холодам

Газон требует ухода не только весной и летом. Перед зимой важно вовремя прекратить стрижку, ведь слишком поздняя стрижка может ослабить траву и сделать её более уязвимой к холодам.

Главред выяснил, когда стоит в последний раз косить газон осенью и по каким признакам определить, что пришло время оставить траву в покое.

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Когда нужно в последний раз косить газон

Как пишет Liverpool Echo, эксперт по садоводству Джеймс Юэнс из Green Feathers советует ориентироваться на среднюю температуру воздуха. Когда она опускается ниже 10 °C, рост травы замедляется, а световой день становится короче.

Также о приближении периода покоя могут свидетельствовать более медленный рост травы, изменение цвета листьев на деревьях и стабильная высота газона. Если прогнозируются заморозки, газону нужно дать несколько недель, чтобы корневая система укрепилась и подготовилась к зимнему периоду.

Почему нельзя косить траву слишком поздно

После перехода травы в состояние покоя позднее скашивание может повредить листья и корни. Это также повышает уязвимость газона к болезням, вредителям и зимним повреждениям.

В холодный период трава накапливает важные питательные вещества в корнях. Если косить её после начала периода покоя, эти запасы могут истощаться, а способность растения к фотосинтезу снижается. В результате весной газон может выглядеть желтым, редким или неравномерным.

Когда прекращать косить газон в разных регионах

Точная дата последней стрижки зависит от климата и вида травы. Например, в Лондоне, Бристоле и Кардиффе обычно ориентируются на конец октября.

В Манчестере, Бирмингеме, Лидсе, Ливерпуле и Ньюкасле это может быть конец октября - начало ноября. В Глазго, Эдинбурге и Дублине также рекомендуют завершать стрижку примерно в этот период.

В Украине последний покос газона обычно приходится на конец сентября - октябрь. Однако ориентироваться лучше не на конкретную дату, а на погоду: когда температура снижается, а трава перестает активно расти, частоту кошения постепенно сокращают. Перед устойчивыми заморозками высоту газона оставляют около 5–6 см.

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Об источнике: Liverpool Echo Liverpool Echo - британское региональное новостное издание, основанное в 1879 году в Ливерпуле. Сайт liverpoolecho.co.uk освещает местные и национальные новости, события Мерсисайда, криминальную хронику, политику, бизнес, культуру, образ жизни, а также спортивные новости, уделяя особое внимание футбольным клубам "Ливерпуль" и "Эвертон". Издание входит в медиагруппу Reach plc, одного из крупнейших издателей региональной прессы в Великобритании.

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