Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зачем натирать деревянную мебель зубной пастой: хитрость для дома

Марина Иваненко
18 сентября 2026, 18:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Белые следы от стаканов портят внешний вид деревянной мебели. Узнайте, как с помощью зубной пасты очистить поверхность и не повредить её покрытие.
Простой способ очистить деревянную мебель
Простой способ очистить деревянную мебель / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как удалить белые следы с деревянной мебели
  • Почему для очистки используют зубную пасту
  • Как не повредить покрытие при чистке

Со временем на деревянной мебели могут появляться белые следы от стаканов, пятна от воды и поверхностные загрязнения, которые портят вид интерьера. Такие следы особенно заметны на темных столах, комодах и другой мебели с гладкой поверхностью. Прежде чем покупать агрессивную бытовую химию или заказывать реставрацию, можно воспользоваться простым домашним лайфхаком. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание El Cronista, удалить некоторые пятна на деревянной поверхности помогает обычная белая зубная паста. Благодаря мягким абразивным компонентам и моющим веществам она может помочь очистить поверхность от загрязнений и следов жидкости. В то же время использовать средство нужно осторожно, поскольку реакция зависит от типа дерева и покрытия мебели.

видео дня

Как нанести зубную пасту на пятно

Для очистки понадобится небольшое количество обычной белой зубной пасты без гелевой текстуры. Не нужно наносить её толстым слоем - достаточно небольшой капли, которой можно покрыть загрязнённый участок.

Средство нужно нанести непосредственно на пятно, после чего аккуратно растереть мягкой тканью круговыми движениями. Сильно давить на поверхность не стоит, особенно если мебель имеет лакированное или деликатное покрытие. Лучше действовать постепенно, проверяя результат, чем пытаться удалить пятно за один раз.

После обработки остатки пасты следует полностью удалить слегка влажной салфеткой. Затем поверхность нужно тщательно вытереть насухо, чтобы на дереве не оставалась лишняя влага. Если след остался, процедуру можно повторить очень осторожно, не увеличивая давление на поверхность.

Видео о том, чем протирать мебель, чтобы на ней не оседала пыль, можно посмотреть здесь:

Какую пасту не стоит использовать

Для такого способа лучше не использовать гелевые средства или зубные пасты с большим количеством абразивных частиц. Они могут оставить царапины или изменить внешний вид поверхности, особенно если речь идет о мебели с глянцевым, лакированным или окрашенным покрытием.

Не стоит также сразу обрабатывать большую площадь мебели. Перед очисткой специалисты советуют проверить средство на небольшом незаметном участке. Если поверхность не изменила цвет, блеск или текстуру, можно осторожно приступать к пятну.

Такой способ в первую очередь подходит для лёгких поверхностных следов. Если пятно глубоко въелось в дерево, покрытие уже повреждено или поверхность имеет ценную декоративную отделку, лучше не экспериментировать с чистящими средствами.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Читайте также:

Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мебель зубная паста интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атакует Киев баллистикой: раздаются взрывы, что известно

Россия атакует Киев баллистикой: раздаются взрывы, что известно

19:40Украина
Украина имеет космический дефицит средств: Зеленский сделал важное заявление

Украина имеет космический дефицит средств: Зеленский сделал важное заявление

19:28Украина
"Новая почта" будет работать по-новому во время воздушных тревог — что изменится

"Новая почта" будет работать по-новому во время воздушных тревог — что изменится

18:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

Последние новости

19:44

Золото под ногами: искатель металла откопал 3000-летний клад за 20 минут

19:40

Россия атакует Киев баллистикой: раздаются взрывы, что известно

19:28

Украина имеет космический дефицит средств: Зеленский сделал важное заявление

19:10

Новая волна ракетных ударов РФ: раскрыты вероятные цели обстрелов

19:07

Зачем посыпать порог солью на ночь: энергетическая защита и практическая польза

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
18:44

Почему осенью авто расходует больше топлива: причины, о которых мало кто знаетВидео

18:42

Вселенная готовит сюрприз: названы знаки, которым повезет в конце сентября

18:40

"Новая почта" будет работать по-новому во время воздушных тревог — что изменится

18:25

Моль исчезнет навсегда: простой способ избавиться от насекомых в домеВидео

Реклама
18:14

Зачем натирать деревянную мебель зубной пастой: хитрость для дома

17:55

Украинцев предупредили о возможных задержках пенсий: сколько придется ждать

17:42

Грозят ли Украине магнитные бури в выходные: оценка ученых

17:39

Плесень исчезнет за полчаса - названо народное средство, которое выжигает грибок

17:28

Россия цинично атаковала людное место в центре Одессы: есть пострадавшие

17:27

Неочевидная польза на грядке: что сажают рядом с чесноком осенью

17:12

Удары по энергетике могут прекратиться: у Зеленского назвали условие

16:56

В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили неизвестное устройство

16:53

Заготовки не помутнеют и не испортятся: куда поставить банки на зиму

16:29

Цветы не завянут до морозов: как продлить цветение роз осеньюВидео

16:19

Гороскоп на завтра, 19 сентября: Овнам — новости, Тельцам — подарок

Реклама
16:16

Как размягчить черствый хлеб за 7 минут: лайфхак от шеф-повара

15:53

Доллар вырос в цене, евро дешевеет: новый курс валют на 21 сентября

15:43

Прекратить войну способны только фронт и революция: объясняет Пастуховмнение

15:41

Цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: в Украине открыли предзаказы

15:27

Война в Украине обнажила слабые места НАТО: как Альянс готовится к прямому столкновению с РФ

15:23

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Овну - ценить свое, Скорпиону - проснуться

15:14

"Говорили то самое год назад": Кушнер резко ответил Путину по Донбассу - NYT

14:54

От чего умерла Хайден Пенеттьери: представитель актрисы сделал заявление

14:39

Сестра Жанны Фриске решилась на странный шаг, связанный с покойной певицей

14:22

Дети напуганы: жена Юрия Ткача показала, что Россия сделала со школой ее дочери

14:18

Зачем давать ребенку старый кошелек: крутые лайфхаки для родителей

13:46

Как быстро очистить ковер от пятен и неприятных запахов: два эффективных средства

13:41

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

13:39

Осталось две недели: украинская актриса поделилась, как ее шокировал врач

13:07

Неузнаваемый Басков в церкви вымаливает чудо

12:55

Картофель не разварится и будет держать форму: что добавить в воду во время варки

12:52

В Украине зафиксировали землетрясение на глубине 3 километров: где именно "трясло"

12:39

Голосование на пеньках и телегах, угрозы и вбросы: как россияне выбирают Госдуму

12:18

Последние теплые дни: синоптик сказал, когда в Украину придет похолодание с дождями

12:05

Принцессе Шарлотте сказали нет: кто на это отважился

Реклама
11:55

РФ резко усилила охоту на украинские поезда: что известно о масштабах потерь

11:49

У россиян началась паника на фоне выборов в Госдуму: СМИ выяснили причину

11:47

Смородина будет расти лучше: как правильно посадить куст осеньюВидео

11:20

Как вскипятить молоко, чтобы оно не сбежало - что нужно сделать с ложкой

10:42

Скрип пола исчезнет через несколько минут: как решить проблему без снятия досок

10:39

РФ может начать войну с диверсий в море: в Британии раскрыли опасный сценарий

10:21

Много бронетехники и солдат: РФ стягивает подкрепление в горячую точку фронта

09:52

Бриллианты, Bentley, "липовая" диссертация и сотни миллионов гривень: проректор КНУКиМ Инна Костыря попала в скандал

09:38

"С кем мы хотим воевать?": Фицо отказался защищаться в случае нападения РФ на НАТО

09:36

10 тысяч квадратов в огне: ТЦ "Амстор" сгорел дотла в Запорожье после удара РФФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять