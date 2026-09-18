Зачем натирать деревянную мебель зубной пастой: хитрость для дома

Белые следы от стаканов портят внешний вид деревянной мебели. Узнайте, как с помощью зубной пасты очистить поверхность и не повредить её покрытие.

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Простой способ очистить деревянную мебель / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как удалить белые следы с деревянной мебели

Почему для очистки используют зубную пасту

Как не повредить покрытие при чистке

Со временем на деревянной мебели могут появляться белые следы от стаканов, пятна от воды и поверхностные загрязнения, которые портят вид интерьера. Такие следы особенно заметны на темных столах, комодах и другой мебели с гладкой поверхностью. Прежде чем покупать агрессивную бытовую химию или заказывать реставрацию, можно воспользоваться простым домашним лайфхаком. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание El Cronista, удалить некоторые пятна на деревянной поверхности помогает обычная белая зубная паста. Благодаря мягким абразивным компонентам и моющим веществам она может помочь очистить поверхность от загрязнений и следов жидкости. В то же время использовать средство нужно осторожно, поскольку реакция зависит от типа дерева и покрытия мебели.

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Как нанести зубную пасту на пятно

Для очистки понадобится небольшое количество обычной белой зубной пасты без гелевой текстуры. Не нужно наносить её толстым слоем - достаточно небольшой капли, которой можно покрыть загрязнённый участок.

Средство нужно нанести непосредственно на пятно, после чего аккуратно растереть мягкой тканью круговыми движениями. Сильно давить на поверхность не стоит, особенно если мебель имеет лакированное или деликатное покрытие. Лучше действовать постепенно, проверяя результат, чем пытаться удалить пятно за один раз.

После обработки остатки пасты следует полностью удалить слегка влажной салфеткой. Затем поверхность нужно тщательно вытереть насухо, чтобы на дереве не оставалась лишняя влага. Если след остался, процедуру можно повторить очень осторожно, не увеличивая давление на поверхность.

Видео о том, чем протирать мебель, чтобы на ней не оседала пыль, можно посмотреть здесь:

Какую пасту не стоит использовать

Для такого способа лучше не использовать гелевые средства или зубные пасты с большим количеством абразивных частиц. Они могут оставить царапины или изменить внешний вид поверхности, особенно если речь идет о мебели с глянцевым, лакированным или окрашенным покрытием.

Не стоит также сразу обрабатывать большую площадь мебели. Перед очисткой специалисты советуют проверить средство на небольшом незаметном участке. Если поверхность не изменила цвет, блеск или текстуру, можно осторожно приступать к пятну.

Такой способ в первую очередь подходит для лёгких поверхностных следов. Если пятно глубоко въелось в дерево, покрытие уже повреждено или поверхность имеет ценную декоративную отделку, лучше не экспериментировать с чистящими средствами.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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