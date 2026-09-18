РФ может начать войну с диверсий в море: в Британии раскрыли опасный сценарий

Великобритания хочет снова стать морской сверхдержавой, но есть нюансы.

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Россия ищет уязвимости на морском дне / Коллаж: Главред, фото:facebook.com/royalnavy

О чем пишет The Telegraph:

Королевский флот назвал Россию угрозой №1 для Британии

Еженедельно два корабля следят за российским флотом

В строю лишь 5 фрегатов, 6 эсминцев и 2 авианосца

Великобритания снова должна стать морской сверхдержавой, чтобы противостоять флоту российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил главнокомандующий Королевским флотом генерал сэр Гвин Дженкинс. По его словам, стране срочно нужны новые традиционные боевые корабли и дроны для защиты Атлантики от России, сообщает The Telegraph.

Выступление состоялось в среду на закрытом мероприятии в Адмиралтейском доме в Уайтхолле, где командующий очертил, откуда Лондон ожидает наибольших проблем в ближайшие годы.

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"Самой большой угрозой нашей безопасности сегодня является Россия. Россия сохраняет передовые подводные лодки, которые все сложнее отслеживать, высокоточное оружие большой дальности и специализированные системы, созданные для работы на больших глубинах", - подчеркнул Дженкинс.

Еженедельно на сопровождение российских судов Королевский флот направляет два боевых корабля.

"Россия зондирует, испытывает и картографирует. Она ищет преимущества в серой зоне, особенно вокруг критической подводной инфраструктуры, на которую опираются современные общества", - отметил первый морской лорд.

Среди западных союзников Украины именно Британию Москва считает одним из главных противников, убежден он. Уровень угроз, по его оценке, сопоставим разве что с периодом холодной войны.

Исторический аргумент командующий строит на опыте битвы за Атлантику и позиции Уинстона Черчилля.

"Море не является для Британии периферией - оно экзистенциально. Морская сила не только поддержала нас во время войны. Она, можно утверждать, нас спасла. Проиграешь войну на море - проиграешь войну", - сказал Дженкинс.

Самый малый флот на памяти поколений и спор о деньгах

Давление на флот растет на фоне того, что его численность - самая низкая на памяти нынешних поколений. Россию подозревают в целенаправленной работе против подводных кабелей вокруг Британских островов, а недавнее обострение с Аргентиной вокруг Фолклендов поставило вопрос о реальных возможностях британских вооруженных сил.

Сейчас в строю пять активных фрегатов, шесть эсминцев и два авианосца, а также шесть ударных субмарин класса Astute и четыре лодки класса Vanguard, несущие ядерное оружие. Еще в марте Дженкинс признавал, что флот не готов к войне.

Техническое состояние авианосцев остается проблемным: Корабль Его Величества "Принц Уэльский" (HMS Prince of Wales) и самый крупный боевой корабль в истории Великобритании - авианосец HMS Queen Elizabeth - фиксировали неисправности еще с первых походов. В этом году Prince of Wales пришлось становиться на ремонт в Норвегии во время развертывания в Северной Атлантике и Арктике, а в 2024-м участие Queen Elizabeth в крупнейших маневрах НАТО со времен холодной войны отменили в последний момент из-за обнаруженной проблемы с гребным валом. Развертывание эсминца ПВО HMS Dragon стоимостью £1 млрд в Восточном Средиземноморье также задержалось после спешного вывода корабля из ремонта.

Финансовая часть вопроса остается открытой. Премьер-министр Энди Бернем не взял на себя обязательство тратить 3% ВВП на оборону до 2030 года, несмотря на требования военного руководства, и настаивает, что рост расходов не должен происходить за счет социального бюджета. На прошлой неделе его раскритиковали за заявление в парламенте, что поддержка национальной безопасности не может осуществляться в ущерб социальной защите.

Канцлер казначейства Джон Хили ранее в этом году ушел с поста министра обороны именно из-за нежелания Минфина выполнять целевые показатели. Деталей относительно выполнения долгосрочного обещания НАТО довести основной оборонный бюджет до 3,5% ВВП к 2035 году военные ждут от пересмотра расходов весной.

Угроза тем временем материализуется на практике: на прошлой неделе британские, американские и норвежские силы сорвали скрытую российскую операцию в Арктике, где субмарины Кремля испытывали новое засекреченное оружие, предназначенное, по имеющимся данным, для диверсий против кабелей на морском дне.

Ставка на гибридный флот

Несмотря на сокращение, Королевский флот находится в стадии масштабного обновления. В программе - четыре стратегические субмарины Dreadnought и до 12 дополнительных атомных ударных лодок в рамках Aukus, а также пять фрегатов Type 31, восемь противолодочных фрегатов Type 26, четыре десантных транспорта, три судна обеспечения и шесть универсальных боевых кораблей для будущего беспилотного компонента.

Правительство вкладывает миллиарды в безэкипажные суда в рамках концепции гибридного флота, однако критики называют подход рискованным и зависимым от технологий, которые до сих пор не прошли проверку боем. Дженкинс с такой оценкой не согласен.

"Это сделает флот больше, смертоноснее, сложнее для поражения и вывода из боя, а также позволит нам быстрее адаптироваться и создавать больше дилемм для противника. Да, это радикально. Да, мы ранние последователи. И да, есть скептики. Но позвольте быть предельно четким: гибридный флот не является опциональным", - заявил первый морской лорд.

Идею упадка флота он отвергает принципиально, настаивая, что Британия все еще способна оставаться самой мощной морской державой Европы и одним из сильнейших флотов мира.

Диверсии России в море

Весной 2026 года года союзники по НАТО зафиксировали необычную активность в арктических водах вблизи отдаленного архипелага Шпицберген. По информации Reuters, полученной от двух западных чиновников на условиях анонимности, там действовали российские подводные аппараты управления подводной войны Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ (ГУГИ), которые имитировали применение сложной технологии для вывода из строя критически важных кабелей без оставления следов.

Два подводных оптоволоконных кабеля длиной 1400 км, соединяющие Шпицберген с материковой Норвегией, проложены на глубине до 2700 метров и обеспечивают передачу спутниковых данных на крупнейшую в мире наземную станцию SvalSat, которая входит в сеть NASA.

В рамках совместной операции Великобритании, Норвегии и США суда РФ отследили в море, после чего они не смогли завершить учения и покинули район.

"Президенту Путину я говорю: „Мы видим вас. Мы видим вашу деятельность над нашими кабелями и трубопроводами, и вы должны знать, что любая попытка повредить их недопустима и повлечет за собой серьезные последствия"", - сказал на пресс-конференции министр обороны Великобритании Джон Хили.

В свою очередь, Министерство обороны России не ответило на запрос об этом инциденте, а Кремль последовательно отрицает проведение диверсий в странах НАТО. При этом отдельные западные чиновники считают, что Москва в последние месяцы наращивает атаки на европейские государства, поскольку линия фронта в Украине остается практически неизменной, а некоторые аналитики разведки США опасаются, что РФ попробует проверить действие статьи 5 Североатлантического договора.

Расходы стран НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Агрессия РФ против стран НАТО - новости

Как писал Главред, Россия может намеренно допускать, чтобы беспилотники сбивались с курса и залетали на территорию стран Балтии или Польши. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что такие инциденты могут быть способом оказания давления на государства, активно поддерживающие Украину.

Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

Россия может рискнуть и попытаться оккупировать страны Балтии за считанные дни, как ранее планировала сделать это со столицей Украины в 2022 году.

Европейские страны могут оказаться не готовыми к длительному вооруженному противостоянию с Россией. К такому выводу пришли представители оборонной сферы, обсуждавшие перспективы военного сотрудничества в Европе.

Сколько продлится война РФ с НАТО: мнение эксперта

Война между Россией и европейскими странами, если она начнется, будет более стремительной, чем в Украине. Однако эта война не завершится быстро. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Продолжительность войны будет зависеть от стратегических целей европейских стран. Если целью европейцев будет только освобождение оккупированных территорий и удержание собственных границ, то война может иметь ограниченную продолжительность. Но если страны НАТО и Европы примут решение продвигаться дальше - до Москвы, чтобы сломать режим Путина, война продлится до двух лет.

"Есть только два варианта: либо европейцы исключительно освобождают свои территории, которые захватит Россия, либо идут в Москву и "сажают на бутылку" Путина", - сказал Коваленко.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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