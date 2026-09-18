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Божественная намазка на хлеб из яиц на завтрак – готовится 5 минуты

Анна Косик
18 сентября 2026, 09:33
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Рецепт простой в приготовлении, но очень вкусной намазки, которая станет одним из любимых завтраков.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 1-2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Божественная намазка на хлеб из яиц на завтрак – готовится 5 минуты
Рецепт восхитительной намазки на хлеб к завтраку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Утром обычно нет много времени, чтобы приготовить завтрак. Но, чтобы не есть каждый день классическую яичницу или омлет, можно сделать очень вкусную намазку на хлеб за 5 минут.

Главред узнал, что рецептом такого завтрака в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.

Намазка из яиц на завтрак - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Вареные яйца 2 шт.
  • Авокадо 1/2 шт.
  • Крем-сыр 2 ст. л.
  • Соль
  • Перец

Яйца разрезаем пополам, а авокадо измельчаем. Разминаем эти продукты вилкой, добавляем к ним крем-сыр и специи по вкусу. Подаем пасту на поджаренных ломтиках хлеба.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом можно посмотреть по ссылке.

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится простыми, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готовим_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.

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