Божественная намазка на хлеб из яиц на завтрак – готовится 5 минуты

Утром обычно нет много времени, чтобы приготовить завтрак. Но, чтобы не есть каждый день классическую яичницу или омлет, можно сделать очень вкусную намазку на хлеб за 5 минут.
Главред узнал, что рецептом такого завтрака в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.
Намазка из яиц на завтрак - рецепт
Ингредиенты:
- Вареные яйца 2 шт.
- Авокадо 1/2 шт.
- Крем-сыр 2 ст. л.
- Соль
- Перец
Яйца разрезаем пополам, а авокадо измельчаем. Разминаем эти продукты вилкой, добавляем к ним крем-сыр и специи по вкусу. Подаем пасту на поджаренных ломтиках хлеба.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом можно посмотреть по ссылке.
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Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится простыми, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готовим_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.
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