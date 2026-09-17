Украину накроет волна холода: синоптик сказал, будут ли заморозки

Вы узнаете:
- Как долго еще продержится теплая погода
- Когда начнутся дожди по всей Украине
В Украине из-за атмосферного фронта погода ухудшится, а температура воздуха снизится уже к концу недели. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
"В период с 18 по 20 сентября будет царить мягкое сентябрьское лето: преимущественно солнечно, сухо и безветренно. Температура ночью +8…+13, днем комфортные +22…+27", - отметил он.видео дня
Когда погода в Украине изменится
Синоптик подчеркнул, что в понедельник, 21 сентября, погода изменится.
"Украину пересечет холодный атмосферный фронт глубокого атлантического циклона, который принесет долгожданные дожди. С северными ветрами к нам придет холодный влажный воздух из Скандинавии, температура снизится. Ночью +8..+13, днем +16…+21", - отметил Постригань.
Какой будет погода на следующей неделе
Он добавил, что в период с 22 по 25 сентября циклонические вихри будут поддерживать влажный сценарий погоды, поэтому периодически будут выпадать дожди различной интенсивности. Также продолжится приток холодного воздуха.
"Поэтому уже стоит заранее приготовить зонтики и легкие куртки. Температура воздуха ночью +7…+12, днем +12…+17", - говорится в сообщении.
Возможны ли заморозки в Украине
Синоптик подчеркнул, что волна холода ожидается ощутимой, но пока заморозков не предвидится.
"Даже под таким циклоническим "давлением" природа будет оставлять место для приятных пауз - будут появляться "солнечные окна". Бабье лето еще вернется", - подытожил Постригань.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 18 сентября в большинстве областей не изменится. Область повышенного давления будет определять погоду без осадков, однако в большинстве западных, ночью и в северных областях холодный атмосферный фронт вызовет местами кратковременный дождь.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 21 сентября, в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание и дожди.
Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что на фоне повышенного атмосферного давления до конца второй декады месяца будет преобладать по-летнему теплая, сухая и малооблачная погода, которую по праву можно считать первым бабьим летом.
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О персоне: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
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