Киев и область включены в зоны повышенного риска: что изменится для населения

Ключевые тезисы:
- Киев и область включены в зоны повышенного риска
- Максимальную страховую компенсацию увеличили до 5 млн грн
Киев и Киевскую область включили в число территорий повышенного риска для страхования военных убытков бизнеса. Правительство также расширило перечень имущества, за повреждение или уничтожение которого предприятия смогут получать компенсацию, и увеличил максимальный размер поддержки. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своем заявлении.
Решение должно охватить предприятия, работающие в столичном регионе, а также расширить возможности программы для топливной, логистической и аграрной инфраструктуры. Отдельно правительство изменило условия относительно суммы компенсации и арендованного имущества.
"Во-первых, включаем Киев и Киевскую область в перечень территорий повышенного риска. Во-вторых, расширяем перечень имущества, за повреждение или уничтожение которого можно получить компенсацию. В частности, включаем топливо и транспорт для его перевозки и хранения. Это важное решение для топливной инфраструктуры, которая остается одной из ключевых целей российских атак. Также в перечень добавляем сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы", - заявил Корецкий.
Еще одно изменение касается предельного объема государственной поддержки. Лимит компенсации страховой премии для одного предприятия увеличили с 3 до 5 млн грн в год. Механизм также распространили на арендованные активы и упростили требования к страховым договорам.
"В-третьих - увеличиваем максимальную компенсацию страховой премии с 3 до 5 млн грн в год для одного предприятия. Расширяем этот механизм на арендованное имущество и упрощаем требования к договорам страхования", - отметил премьер-министр.
Параллельно правительство расширило инструменты финансирования для крупных предприятий в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности. Речь идет о возможности направлять льготные кредиты на восстановление поврежденной инфраструктуры, модернизацию производства и пополнение оборотных средств.
"Льготные кредиты теперь можно будет привлекать, в частности, для восстановления топливной и складской инфраструктуры, модернизации предприятий перерабатывающей промышленности, а также для пополнения оборотного капитала оптовой и розничной торговли. Государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой ставки банка. Максимальный лимит для группы связанных компаний - 1 млрд грн", - сообщил Корецкий.
По его словам, правительство также заложило отдельное направление финансирования страхования военных рисков в проекте государственного бюджета на следующий год. В то же время расширение действующей программы решили ввести уже сейчас.
"Мы принимаем эти решения в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Но поддержка предпринимателей необходима, чтобы украинский бизнес мог продолжать работать, сохранять рабочие места и платить налоги", - подчеркнул Корецкий.
Что изменится для жителей Киева и Киевской области
Отдельно глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко подчеркнул, что новый статус области не предусматривает никаких изменений в повседневной жизни населения. По его словам, решение в первую очередь касается условий работы предприятий, которые находятся под постоянной угрозой из-за российских атак.
"Речь не идет о введении каких-либо новых ограничений, изменении правил повседневной жизни людей. Прежде всего это решение важно для бизнеса", - отметил Ткаченко.
Глава области связывает расширение программы с необходимостью сохранить экономическую активность региона, где работают тысячи предприятий. Он также подчеркнул, что дополнительные механизмы защиты активов должны помочь компаниям продолжать работу в условиях военных угроз.
"То есть речь идет о дополнительном инструменте защиты активов и возможности продолжать работу даже при высоких рисках для безопасности", - подчеркнул глава Киевской ОГА.
Ткаченко также отметил значение предпринимателей для местных общин - от сохранения занятости и налоговых поступлений до поддержки Сил обороны и восстановления поврежденных объектов. По его мнению, одной из ключевых задач области остается создание условий для стабильной работы компаний.
Удары по Киеву - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил об ударе по зданию компании "Киевстар" и целенаправленных атаках на заправки в Киеве. Он подчеркнул, что удары были нанесены в ходе волны атак реактивными "Шахедами". В результате ударов два человека погибли и девять получили ранения.
Киевская городская военная администрация сообщала о попаданиях БПЛА в Дарницком и Оболонском районах столицы. Мэр Виталий Кличко отметил, что были зафиксированы удары по АЗС и складским помещениям.
Воздушные силы сообщили о движении реактивных БПЛА в направлении Киева и о нескольких объявлениях тревоги утром. Киевские власти сообщили, что дважды за утро раздавались взрывы и что службы фиксировали возгорания на складах. В 05:48 в Святошинском районе зафиксировано возгорание складского помещения, и продолжаются работы по ликвидации последствий.
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О персоне: Сергей Корецкий
Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 по 13 мая 2025), пишет Википедия.
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