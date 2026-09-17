Россия привлекла тысячи северокорейцев к производству дронов: как их прячут

Северокорейцы в РФ массово трудятся на предприятиях по производству дронов.

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Производство дронов в РФ - тысячи северокорейцев работают в обход санкций / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Как РФ обходит санкции с помощью студенческих виз

Сколько КНДР зарабатывает на рабочих в РФ

Страна-агрессор Россия привлекла к производству военных беспилотников до 25 тысяч работников из Северной Кореи, часть из которых оформляют как студентов для обхода международных санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Многосторонней группы по мониторингу санкций.

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Речь идет, в частности, о предприятиях в Татарстане, где собирают беспилотные летательные аппараты. По данным отчета, Москва получает дополнительную рабочую силу для отраслей, связанных с войной против Украины, а Пхеньян - источник иностранной валюты.

Отдельной проблемой остается механизм оформления таких работников. В отчете говорится, что северокорейцев могут проводить через визовую схему как студентов, что позволяет скрывать их реальную занятость и обходить санкционные ограничения.

Финансовый эффект для режима Ким Чен Ына также оценивается в значительные суммы. По данным мониторинговой группы, в прошлом году северокорейские работники за рубежом могли принести режиму до $800 млн, которые, по оценке авторов отчета, помогают финансировать ядерную и ракетную программы КНДР.

В России такие работники могут получать около $7500 в год. В то же время большую часть заработанных средств, согласно данным отчета, забирают северокорейские власти, а в отдельных случаях изымаемая сумма превышает фактический заработок человека.

Россия также становится более привлекательным направлением для северокорейской рабочей силы из-за уровня оплаты. По оценкам группы, в конце 2025 года в Китае работали от 20 до 70 тысяч граждан КНДР, тогда как в России - от 15 до 30 тысяч.

Однако возможность свободно уйти с такой работы для северокорейцев остается ограниченной.

"Власти КНДР осуществляют жесткий контроль за передвижениями рабочих и их контактами с посторонними лицами, чтобы предотвратить побеги, тогда как рабочие, которые все же сбегают, рискуют репрессиями в отношении членов своих семей, оставшихся в Северной Корее", - говорится в отчете.

Отчет также свидетельствует о более широком углублении сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Речь идет уже не только о поставках вооружений или участии военных, но и о привлечении граждан КНДР к российскому промышленному производству.

Привлечение войск КНДР может спровоцировать беспорядки в РФ - эксперт

Размещение войск КНДР в Воронеже может спровоцировать локальные беспорядки из-за реакции местных жителей. По словам эксперта, в случае конфликтов российские силовики, вероятно, будут действовать в интересах северокорейцев. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов в интервью Главреду.

Россия уже имеет опыт привлечения иностранцев к работе на своей территории. Однако появление северокорейских военных и работников может иметь иной общественный резонанс, в частности из-за их концентрации в отдельном регионе.

"Гражданам РФ не привыкать: кого только в Россию не завозили - и китайцев, и индийцев, и других. Если вдруг кто-то решится возмутиться, то этим займутся Росгвардия и полиция, которые будут защищать северокорейских военных и рабочих, а не россиян", - отметил Жданов.

По мнению эксперта, даже если недовольство возникнет, оно вряд ли выйдет за пределы отдельных населенных пунктов. Российские власти, как считает Жданов, будут пытаться быстро локализовать любые проявления протеста.

"К тому же Россия - это бесстрашная страна, где "бусификацию" пока проводят точечно в отдельных городах или небольших регионах. А если кто-то начнёт возмущаться, в России быстро успокоят недовольных - и россияне разбегутся по норам, где будут сидеть, не высовывая носа. Если северокорейцы поймают и съедят чью-то собаку в Воронеже, это может спровоцировать какие-то беспорядки, но лишь местного значения", - добавил эксперт.

Отдельно Жданов связал отсутствие масштабной общественной реакции в РФ с поведением населения на фоне проблем с топливом, которые, по его словам, возникли после украинских атак. Он отметил, что даже длительное ожидание бензина и ограничения на его продажу не стали поводом для массового протеста.

"Обратите внимание: мы сожгли уже практически все крупные склады Wildberries, нанесли удары по всем НПЗ и не даем возможности их восстановить, россияне часами стоят в очередях за бензином и круглосуточно ждут QR-код на 20 литров, как манну небесную, и что? Несмотря на всё это, в головах россиян до сих пор не сложилась причинно-следственная связь", - убеждён Жданов.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Роль КНДР в войне РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что КНДР перебросила в Россию 8500 военных. Он отметил, что в состав контингента входят около 400 операторов дронов, способных выполнять разведывательные и ударные задачи. По его данным, часть контингента размещена в Курской области, а в группе насчитывается около 1000 инженеров и саперов.

Полковник запаса Олег Жданов высказал мнение, что Россия может использовать новую группировку КНДР для прикрытия границы и освобождения российских войск для отправки на фронт. По его оценке, речь идет о потенциальной 30-тысячной группировке, тогда как ранее КНДР уже отправляла в Россию 10 тысяч военных.

Он также заявил, что КНДР вряд ли отправит своих военных непосредственно в Украину. Он предупредил, что в случае появления северокорейских войск на украинской территории это может привести к расширению конфликта. По словам эксперта, такое появление возможно лишь в случае серьезных проблем в российской армии и с разрешения Ким Чен Ына.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), поставщик финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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