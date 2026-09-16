Малина отблагодарит рекордным урожаем: что обязательно сделать с кустами в сентябре

Сентябрь - подходящее время, чтобы привести кусты малины в порядок и подготовить их к зиме.

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Обрезка малины осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда обрезать летнюю малину осенью

Как ухаживать за осенней малиной

Осенний уход за малиной имеет решающее значение для ее здоровья и урожайности. Сентябрь - это время, когда летние сорта уже завершили плодоношение, а осенние еще продолжают давать ягоды.

Именно сейчас стоит уделить внимание обрезке и подготовке кустов к зиме, чтобы в следующем году они порадовали щедрым урожаем, пишет Главред со ссылкой на Oboz.ua.

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Как правильно обрезать малину

Летнеплодоносящие сорта формируют урожай на двухлетних побегах. После сбора ягод эти побеги постепенно высыхают и больше не принесут плодов. Если их оставить, они будут только загущать куст и отнимать питательные вещества у молодых побегов. Поэтому старые побеги нужно срезать максимально близко к земле. Распознать их легко: они древеснистые, темнее по цвету и уже начинают подсыхать.

Вместе с ними рекомендуем удалить слабые, поврежденные и больные стебли. Это улучшит циркуляцию воздуха внутри куста, снизит риск грибковых заболеваний и даст больше пространства для развития молодых побегов. Именно они обеспечат урожай следующим летом.

Что делать с осенней малиной

С осеннеплодоносящими сортами ситуация иная. Их не стоит обрезать в сентябре, ведь они ещё продолжают плодоносить. Основную обрезку проводят после первых заморозков: тогда все побеги срезают до уровня почвы, а основание куста мульчируют или присыпают компостом. Такой подход помогает растению восстановиться и подготовиться к новому сезону.

Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Почему важно не откладывать

Если отложить обрезку летней малины надолго, старые побеги чрезмерно утолщают куст и мешают молодым стеблям получать достаточно света и питательных веществ. Это может негативно сказаться на урожайности в следующем году. Поэтому лучше всего провести обрезку сразу после завершения плодоношения или в сентябре, пока растение ещё имеет силы для восстановления.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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