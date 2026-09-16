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Зачем каждую неделю заливать уксус в унитаз: как это работает и в чём польза

Марина Иваненко
16 сентября 2026, 15:21
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Белый уксус помогает бороться с известковым налетом и минеральными отложениями в унитазе. Как правильно его использовать и чего следует избегать.
В чём заключается польза регулярной очистки унитаза белым уксусом
Чем полезна регулярная чистка унитаза белым уксусом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем раз в неделю лить уксус в унитаз
  • Как уксус помогает бороться с известковым налетом
  • Почему уксус нельзя смешивать с хлором

Еженедельный уход за сантехникой не обязательно требует дорогих агрессивных средств. Обычная процедура с использованием белого уксуса помогает поддерживать чистоту в ванной комнате между генеральными уборками. Главред расскажет подробнее.

Регулярная очистка особенно важна, если в воде содержится много минеральных веществ. Со временем на стенках унитаза могут появляться белые или желтоватые следы, которые становится всё сложнее удалить обычной щёткой. В таком случае слабая кислота в составе уксуса может помочь размягчить часть таких отложений.

видео дня

По данным экспертов издания El Cronista, уксусная кислота эффективно размягчает минеральные отложения и налет от жесткой воды. Чтобы добиться желаемого эффекта, достаточно налить немного белого уксуса в чашу унитаза, оставить его на некоторое время, после чего почистить поверхность щеткой и смыть водой.

Как правильно использовать уксус для очистки

Перед процедурой желательно, чтобы на поверхности унитаза не было большого количества других чистящих средств. Белый уксус можно налить непосредственно в чашу, уделяя особое внимание участкам, где чаще всего скапливается налет. После этого средство оставляют на некоторое время, чтобы кислота успела подействовать на минеральные отложения.

Затем поверхность нужно тщательно протереть туалетной щеткой, уделяя особое внимание местам с заметным налетом. После очистки унитаз смывают водой. Регулярное повторение такой процедуры помогает не допускать значительного накопления отложений.

В то же время не стоит ожидать, что уксус мгновенно справится со старым толстым слоем известкового налета. В таких случаях может понадобиться специальное средство для сантехники или более тщательная механическая очистка.

Видео о том, как отмыть унитаз от накипи, можно посмотреть здесь:

Какие преимущества дает обычный уксус

  • Борьба с налётом: кислота помогает расщеплять известковые и минеральные отложения, которые со временем оседают на стенках.
  • Экологичность и экономия: это доступный бытовой продукт, который не требует сложного приготовления или смешивания.
  • Поддержание свежести: процедура помогает контролировать появление пятен и неприятных запахов между уборками.
  • Простота использования: для обычной профилактической очистки не нужно готовить сложные смеси или покупать несколько разных средств.

Таким образом, уксус может быть полезен именно для регулярного ухода за сантехникой. Его применение позволяет поддерживать поверхность в чистоте и не допускать быстрого накопления минеральных отложений.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Уксус не заменяет полноценную уборку

Важно помнить, что уксус является лишь дополнением к регулярной очистке сантехники, а не полной заменой дезинфекции. Для поддержания гигиены унитаз необходимо регулярно мыть, очищать сиденье, крышку и другие поверхности соответствующими средствами.

Также стоит учитывать, что уксус подходит не для всех материалов и поверхностей. Поэтому перед его использованием желательно ознакомиться с рекомендациями производителя сантехники и не наносить кислотное средство на поверхности, для которых оно не предназначено.

Главная ошибка, которую нельзя допускать

Главное правило безопасности - никогда не смешивать уксус со средствами, содержащими хлор или отбеливатель, поскольку такая реакция может привести к выделению токсичных и опасных для здоровья газов.

Не стоит также экспериментировать со смешиванием уксуса с другими бытовыми чистящими средствами. Если перед использованием уксуса в унитазе уже применяли другую химию, поверхность лучше тщательно смыть водой.

Во время уборки помещение обязательно должно хорошо проветриваться. Использовать уксус нужно осторожно, не допуская попадания средства в глаза и на чувствительную кожу.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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