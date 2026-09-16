Яблони дадут роскошный урожай: чем подкормить деревья осенью

После плодоношения яблони расходуют значительную часть питательных веществ, поэтому осенью важно позаботиться об их восполнении.

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Уход за яблонями осенью / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Чем подкормить яблони осенью

Почему осенью яблоням нужны фосфор и калий

Какие работы в саду помогут яблоням лучше пережить зиму

Осень - это время, когда яблоневый сад требует особого внимания. После сбора урожая деревья истощены, и именно правильная подкормка помогает им восстановить силы и подготовиться к зимнему периоду. Если пропустить этот этап, весной яблони могут развиваться слабее, а урожайность снизится.

Главред расскажет, как ухаживать за яблонями осенью.

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Чем подкормить яблони осенью

Основой осеннего ухода являются фосфорно-калийные удобрения, пишет The Page. Они укрепляют корневую систему, помогают древесине созреть и повышают устойчивость к морозам. Калий регулирует водный баланс и способствует накоплению сахаров в тканях, а фосфор стимулирует развитие корней и обеспечивает дерево энергией на следующий сезон.

Азотные смеси осенью применяют с большой осторожностью. Избыток азота может вызвать рост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть и погибнут от морозов. Поэтому осенью азотные удобрения либо полностью исключают, либо используют минимально, только в тех случаях, когда почва очень бедная.

Органические варианты

Хорошо перепревший компост - один из лучших органических вариантов для яблонь осенью. Его равномерно распределяют в приствольной зоне, оставляя небольшой отступ от ствола, чтобы избежать загнивания. Компост улучшает структуру почвы, обогащает её микроэлементами и способствует удержанию влаги.

Полезна может быть и древесная зола. Она содержит калий и кальций, которые помогают деревьям подготовиться к холодам. Золу можно рассыпать тонким слоем вокруг яблони или развести в воде и использовать для полива.

Что любит и чего не любит яблоня / Инфографика: Главред

Дополнительные меры осенью

Подкормка - лишь часть комплексного ухода. Важно убрать опавшие и гнилые плоды, чтобы предотвратить распространение болезней. Рекомендуем осмотреть ветви и удалить поврежденные или сухие, а также проверить кору на наличие трещин или вредителей.

Не менее важен полив для наполнения запасов влаги. Перед наступлением холодов почва должна быть достаточно увлажненной, чтобы корни не пересыхали зимой. Дополнительно можно замульчировать землю вокруг яблони компостом или перегноем - это защитит корни от перепадов температуры.

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Об источнике: The Page The Page - это украинское деловое интернет-издание, основанное 27 мая 2019 года в Киеве, которое специализируется на экономических, финансовых и корпоративных темах. Команда журналистов, создавшая ресурс, ранее работала в деловых СМИ, а запуск состоялся на домене thepage.com.ua, который впоследствии был изменен на thepage.ua. Издание освещает ключевые экономические процессы, политические события и культурные тенденции.

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