Почему 16 сентября нельзя тратить много денег: какой церковный праздник

16 сентября старались не начинать важных новых дел, не отправляться в дальний путь без надобности и избегать необдуманных трат.

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Какой церковный праздник 16 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

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Какой церковный праздник 16 сентября

Что можно делать 16 сентября

Что нельзя делать 16 сентября

В среду, 16 сентября, православные верующие вспоминают святую великомученицу Евфимию Всехвальную. Она считается одной из наиболее почитаемых христианских святых, а ее история на протяжении многих веков воспринимается как пример стойкости и верности вере. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 16 сентября

Евфимия жила во II-III веках в Вифинии - древней области Малой Азии. Она происходила из знатной сенаторской семьи, исповедовавшей христианство. Это было время жестоких гонений на последователей Христа во время правления императора Диоклетиана.

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Согласно преданию, однажды местный правитель устроил торжества в честь языческого бога Марса. Христиане отказались принимать в них участие и собрались для тайной молитвы. Об этом стало известно властям, после чего верующих схватили. Среди них оказалась и юная Евфимия.

Пленных подвергли жестоким пыткам. Правитель сначала пытался заставить Евфимию отказаться от своей веры с помощью уговоров и обещаний. Однако девушка не поддалась на его попытки, и тогда ее приговорили к мучениям.

По церковному преданию, во время испытаний святую защищал ангел. Даже дикие звери, которых выпустили на нее, не причинили Евфимии вреда. Несмотря на это, в итоге она приняла мученическую смерть за свою веру.

Позже на месте захоронения великомученицы построили храм, а ее мощи стали почитаться как чудотворные.

С именем Евфимии связано и событие, произошедшее в 451 году во время IV Вселенского собора в Халкидоне. Заседания проходили в храме, посвященном святой, а участники собора долго не могли прийти к согласию относительно учения о природе Христа.

Согласно преданию, тогда в гробницу Евфимии положили два свитка - один с православным учением, другой с еретическим толкованием. Через три дня гробницу открыли и увидели, что свиток с истинным вероучением оказался в руках святой, а ошибочный лежал у ее ног. Это было воспринято как подтверждение правильности православного догмата.

Впоследствии мощи великомученицы перенесли. Сейчас они находятся в Стамбуле, в соборе Святого Георгия.

Верующие обращаются к святой Евфимии Всехвальной с молитвами об исцелении от зубной боли и заболеваний глаз, а также просят о помощи во время засухи.

Приметы 16 сентября

По приметам этого дня наши предки судили о характере грядущей осени и зимы:

стоит теплая и сухая погода - к поздней зиме без сильных морозов;

листья пожелтели, но не опадают - осень будет долгой и затяжной;

перелетные птицы еще не отправились на юг, - к теплой и продолжительной осени;

гром гремит на Евфимию - зима окажется малоснежной;

белка начала линять сверху вниз - зимой жди частых оттепелей.

В этот период также идут в лес по грибы - собирают опята, грузди, сыроежки.

Что можно делать 16 сентября

В народном календаре этот день известен также как Евфимия Птичья кость. Сентябрь был временем активной подготовки к холодам, поэтому хозяйки занимались домашними запасами.

На зиму квасили капусту, солили грибы, сушили ягоды и варили варенье. Особое внимание уделяли заготовке капусты, поскольку верили, что именно в этот период она получается хрустящей и хорошо хранится.

Что нельзя делать 16 сентября

В народных поверьях в этот день советовали не бездельничать и не откладывать домашние дела. Также старались не начинать важных новых дел, не отправляться в дальний путь без надобности и избегать необдуманных трат.

В то же время специальных церковных запретов на уборку, стирку или другую домашнюю работу в этот день нет. Народные поверья не стоит отождествлять с правилами Православной церкви.

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