Лавров назвал "виновных" в продолжении войны и заговорил о "компромиссах"

Глава МИД России заявил о готовности к переговорам, но отказался прекратить агрессию.

https://glavred.info/war/lavrov-nazval-vinovnyh-v-prodolzhenii-voyny-i-zagovoril-o-kompromissah-10796816.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Лавров:

США и Европа виноваты в том, что война якобы не закончилась год назад

Россия готова к переговорам и "компромиссам"

Россия не планирует прекращать боевые действия во время переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война против Украины якобы могла завершиться ещё год назад. Этому помешали США и европейские страны, которые якобы отказались от договоренностей, достигнутых во время встречи Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Если бы американцы не отступили от анкориджских договоренностей, если бы Европа не затянула эти договоренности, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт, поэтому делайте выводы сами", - заявил российский министр.

видео дня

В то же время Лавров в очередной раз цинично заявил, что Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров. По его словам, все предыдущие переговорные процессы якобы прерывались не по инициативе России.

Результаты переговоров в 2025 году / Инфографика: Главред

Кроме того, глава МИД страны-агрессора заявил, что переговоры можно возобновить, "если наши коллеги будут готовы", и добавил, что "нам (России - ред.) есть что сказать".

Он также утверждал, что Москва якобы готова искать "разумные компромиссы", однако в то же время повторил требования Кремля в отношении НАТО и Украины. В частности, Лавров заявил о необходимости "обеспечить безопасность" России, не допустить НАТО к её границам и защитить права россиян и русскоязычных.

По словам Лаврова, Россия якобы готова к двустороннему и трехстороннему формату переговоров. При этом он прямо заявил, что Москва не намерена прекращать агрессию против Украины на время переговорного процесса.

Как США могут повлиять на переговоры - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок назвал конкретный признак, который может свидетельствовать о переходе переговорного процесса по завершению войны в Украине в содержательную фазу. По его словам, показательным станет заявление США и Европы о готовности ослабить или отменить часть санкций против России, в частности в энергетической сфере.

"Если они скажут: мы готовы, например, ослабить санкции в энергетической сфере, позволить России продавать нефть и газ, а Европа готова это покупать на определенных условиях - тогда да", - сказал Клочок в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что пока таких заявлений нет. В то же время, по его мнению, именно ослабление санкций может стать одним из главных вопросов, на котором будет настаивать Москва. Клочок добавил, что сейчас переговорный процесс движется прежде всего в направлении полноценного вовлечения европейских стран.

Он подчеркнул, что интерес Европы заключается прежде всего в том, чтобы война не распространилась на её территорию, поэтому позицию Великобритании, Германии и Франции придётся учитывать в ходе дальнейших переговоров.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, глава ОП Кирилл Буданов сообщил о запланированном новом раунде переговоров в октябре 2026 года. Он ожидает, что встреча состоится в трехстороннем формате.

Как ранее сообщал Главред, помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о позиции Москвы относительно возможной площадки для переговоров. Он добавил, что ОАЭ считают вполне приемлемыми для проведения трехсторонней встречи.

Президент Зеленский предложил встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами. Саммит лидеров запланирован на 14–15 декабря, и Зеленский заявил, что его участие будет зависеть от присутствия российского президента.

Читайте также:

О личности: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошёл в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года, после российского вторжения в Украину, находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред