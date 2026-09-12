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Трехсторонние переговоры о мире: Буданов назвал сроки нового раунда

Алексей Тесля
12 сентября 2026, 22:31
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Кирилл Буданов прокомментировал перспективы нового раунда мирных переговоров.
Буданов, Украина, Россия
Кирилл Буданов оценил перспетивы мирных переговороы / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное:

  • Новый раунд переговоров запланирован на октябрь 2026 года
  • Встреча пройдет в формате с участием трех сторон

Очередной раунд мирных переговоров предварительно запланирован на октябрь 2026 года, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Ожидается, что встреча пройдет в формате с участием трех сторон, рассказал он на полях конференции YES Annual Meeting 2026, сообщает РБК-Украина.

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"Готовимся. На октябрь", - сказал Буданов, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Он также подтвердил, что будущие переговоры предполагается провести именно в трехстороннем формате.

При этом конкретное место проведения встречи руководитель Офиса президента не назвал.

В частности, он не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном проведении переговоров на Ближнем Востоке.

Кирилл Буданов
/ Инфографика: Главред

От чего может зависеть результат переговоров

Эксперт Валерий Клочок говорит, что одним из ключевых обстоятельств для дальнейшего диалога станет состояние украинской энергетической системы. Если Россия резко увеличит количество ударов по энергoобъектам до начала отопительного периода, это может свидетельствовать о намерении ускорить развитие событий. При сохранении нынешнего уровня атак Москва, напротив, может рассчитывать на продолжение войны в холодный сезон.

Существенную роль, по мнению эксперта, способно сыграть усиление украинской противовоздушной обороны. Дополнительная военная помощь от европейских партнеров может улучшить защиту страны и укрепить ее переговорные позиции.

Кроме того, на дальнейшие договоренности повлияют ситуация в воздушном пространстве и возможности Украины противодействовать баллистическим ракетам. При этом сам переговорный процесс, считает Клочок, будет проходить в условиях серьезного давления.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее у Трампа сделали заявление о переговорах Украины. Проведенное американскими переговорщиками переговоры дали возможность выяснить различные вопросы, подчеркнул Джаред Кушнер.

Напомним, что переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби.

Напомним, как ранее писал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона передала Киеву сигнал о готовности Москвы вернуться к дипломатическому треку. В то же время он подчеркнул, что США ищут путь к деэскалации зимой и возобновлению диалога. По его словам, Киев намерен использовать сентябрь и октябрь для возобновления переговоров.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

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