Не сгниет и не завянет: что делать с морковью сразу после уборки

Как правильно собирать и хранить морковь зимой, чтобы она оставалась сочной, хрустящей и свежей до апреля или мая.

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Как сохранить морковь сочной и хрустящей до весны / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Когда лучше всего собирать морковь для зимнего хранения

Как подготовить корнеплоды к укладке в пакеты

Какие условия помогут моркови не увянуть

Выращивание моркови - это не только увлекательный процесс, но и отличный способ обеспечить себя свежими овощами на всю зиму. Благодаря правильной технике сбора и хранения урожай может оставаться свежим, сочным и хрустящим более полугода - вплоть до апреля или мая. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Creative Vegetable Gardener, секрет длительного хранения заключается в правильной подготовке корнеплодов и отказе от их мытья сразу после выкапывания. Важную роль также играют время сбора, температура и уровень влажности во время хранения.

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Когда и как правильно собирать морковь

Морковь весеннего посева обычно собирают летом, а осенняя морковь может оставаться в почве до первых заморозков. Холодная погода делает её только слаще и вкуснее, поскольку во время похолодания в корнеплодах накапливается больше сахаров.

Спелость моркови можно проверить, откопав почву у основания верхушки и оценив размер корнеплода. Если он достиг характерного для сорта размера, урожай можно собирать. В то же время не стоит дожидаться сильного промерзания почвы, поскольку выкопать корнеплоды после этого будет значительно сложнее.

Во время сбора урожая лучше использовать садовую вилку. Ею осторожно разрыхляют землю вокруг моркови, после чего корнеплод извлекают из почвы. Такой способ помогает снизить риск повреждения и облома длинных корней.

На севере последний урожай следует выкопать до замерзания почвы, обычно в начале декабря. Важно ориентироваться не только на календарь, но и на погодные условия и прогноз устойчивого похолодания.

Видео о том, как сохранить морковь до нового урожая, можно посмотреть здесь:

Инструкция по хранению моркови

После выкопки у моркови нужно обрезать ботву с помощью секатора или садовых ножниц, срезав зелень как можно ближе к верхушке корня. Это важно, поскольку ботва продолжает забирать влагу и питательные вещества из корнеплода. Срезанную зелень можно использовать для приготовления соуса песто или отправить в компост.

Если почва была влажной, морковь можно легко просушить. Для этого корнеплоды раскладывают в один слой на газете или брезенте в сухом помещении на одну ночь. Длительная просушка не требуется, ведь морковь может потерять влагу, начать вянуть и стать менее сочной.

После этого морковь перекладывают в плотные пластиковые пакеты вместе с остатками сухой земли. Перед длительным хранением её не рекомендуется мыть, ведь вода смывает естественный защитный слой, который помогает корнеплодам дольше оставаться свежими.

Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

В пакетах нужно сделать несколько небольших отверстий для вентиляции. Они помогут избежать накопления лишней влаги и образования конденсата, который может ускорить порчу моркови.

Пакеты с корнеплодами можно поместить на нижнюю полку холодильника или в другое прохладное помещение. Во время хранения важно периодически проверять состояние моркови. Если один из корнеплодов начал портиться, его нужно своевременно удалить, чтобы проблема не распространилась на остальные.

Мыть морковь лучше всего непосредственно перед использованием в кулинарии. При соблюдении правильных условий хранения корнеплоды могут оставаться хрустящими и сочными в течение многих месяцев.

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Об источнике: Creative Vegetable Gardener, Creative Vegetable Gardener - это популярный американский блог и образовательный портал, посвященный домашнему огородничеству и органическому выращиванию овощей. Основательницей проекта является Меган Кейн (Megan Cain), авторитетный садовод, автор книг и инструктор по выращиванию собственных продуктов питания.

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