Вы узнаете:
- Зачем класть алюминиевую фольгу на слив
- Как она может помочь избавиться от запахов и насекомых
- Как правильно использовать фольгу возле слива
Неприятные запахи и насекомые в ванной комнате и на кухне могут появляться из-за влаги, грязи и мусора, которые скапливаются в сливах. При ежедневном использовании решетки слива требуют регулярной очистки.
Главред выяснил, зачем некоторые хозяйки кладут алюминиевую фольгу на слив и как правильно использовать этот простой домашний трюк.
Зачем класть алюминиевую фольгу на слив
Как пишет El Cronista, алюминиевая фольга может использоваться в качестве временного средства ухода за сливным отверстием. Она помогает уменьшить попадание части грязи в трубу и может несколько уменьшить неприятные запахи.
Также фольга может препятствовать проникновению некоторых насекомых через слив. В то же время такой способ не заменяет регулярную очистку и обслуживание труб.
Какую пользу может принести фольга
Среди преимуществ этого домашнего способа называют:
- уменьшение неприятных запахов из труб;
- защиту от проникновения насекомых через слив;
- уменьшение ощущения сырости вокруг решетки;
- предотвращение попадания части грязи непосредственно в трубу.
Эффективность такого метода зависит от состояния слива и труб, поэтому результат может отличаться.
Как правильно положить фольгу на слив
Для этого нужно вырезать кусок алюминиевой фольги, чуть большего размера, чем решетка слива. Затем его кладут непосредственно на поверхность, не задвигая в трубу.
Фольгу нужно аккуратно закрепить так, чтобы она не перекрывала поток воды. Её следует регулярно проверять и заменять, если она стала влажной или загрязнилась. Важно не допускать засорения слива, ведь это может препятствовать нормальному отводу воды.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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