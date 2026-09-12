Опытные хозяйки кладут фольгу на слив в ванной — для чего

Обычная алюминиевая фольга может оказаться неожиданным помощником в уходе за сливным отверстием.

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Зачем класть фольгу на сливную решетку / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Зачем класть алюминиевую фольгу на слив

Как она может помочь избавиться от запахов и насекомых

Как правильно использовать фольгу возле слива

Неприятные запахи и насекомые в ванной комнате и на кухне могут появляться из-за влаги, грязи и мусора, которые скапливаются в сливах. При ежедневном использовании решетки слива требуют регулярной очистки.

Главред выяснил, зачем некоторые хозяйки кладут алюминиевую фольгу на слив и как правильно использовать этот простой домашний трюк.

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Зачем класть алюминиевую фольгу на слив

Как пишет El Cronista, алюминиевая фольга может использоваться в качестве временного средства ухода за сливным отверстием. Она помогает уменьшить попадание части грязи в трубу и может несколько уменьшить неприятные запахи.

Также фольга может препятствовать проникновению некоторых насекомых через слив. В то же время такой способ не заменяет регулярную очистку и обслуживание труб.

Какую пользу может принести фольга

Среди преимуществ этого домашнего способа называют:

уменьшение неприятных запахов из труб;

защиту от проникновения насекомых через слив;

уменьшение ощущения сырости вокруг решетки;

предотвращение попадания части грязи непосредственно в трубу.

Эффективность такого метода зависит от состояния слива и труб, поэтому результат может отличаться.

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Как правильно положить фольгу на слив

Для этого нужно вырезать кусок алюминиевой фольги, чуть большего размера, чем решетка слива. Затем его кладут непосредственно на поверхность, не задвигая в трубу.

Фольгу нужно аккуратно закрепить так, чтобы она не перекрывала поток воды. Её следует регулярно проверять и заменять, если она стала влажной или загрязнилась. Важно не допускать засорения слива, ведь это может препятствовать нормальному отводу воды.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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