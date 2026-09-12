На дне океана нашли гигантскую аномалию: что поразило ученых

Найденные объекты могут свидетельствовать о деятельности разумных существ.

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Раскрыта новая тайна океана / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Aaron Ulsh, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

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Необычный объект нашли на океанском дне

Объекты могут свидетельствовать о деятельности разумных существ

Исследователь аномальных явлений Скотт Уоринг обратил внимание на необычный объект, который, как он утверждает, удалось обнаружить на картах рельефа морского дна.

Речь идет о масштабной формации почти правильной прямоугольной формы. По оценке энтузиаста, ее размеры составляют примерно 10 миль в длину и около 4 миль в ширину, пишет Daily Mail.

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Уоринг обнаружил ее во время изучения материалов проекта Seabed 2030. Исследователь считает, что объект расположен на значительной глубине под поверхностью морского дна. Необычные очертания и огромные размеры заставили его предположить, что формация может иметь искусственное происхождение.

Уфолог даже выдвинул версию о том, что перед ним может находиться своеобразная подводная база. Он заявил, что внутри такого гигантского объекта теоретически могло бы разместиться множество крупных сооружений - вплоть до 20 небоскребов, сопоставимых по размерам с Эмпайр-Стейт-Билдинг.

При этом никаких научных доказательств внеземного либо искусственного происхождения объекта пока нет. Также отсутствуют подробные гидролокационные данные, которые позволили бы достоверно установить, что именно находится в этой области.

Еще одну необычную находку Уоринг представил на той же неделе. На этот раз внимание исследователя привлек участок океанского дна неподалеку от Кубы. На картах он заметил систему слабых линий, которые, по его мнению, образуют правильные геометрические формы. Предположительная площадь структуры достигает нескольких миль.

Исследователь считает, что столь упорядоченный рисунок может свидетельствовать о деятельности разумных существ. Впрочем, на этот раз Уоринг рассматривает уже не инопланетную, а древнюю человеческую версию. По его мнению, обнаруженные элементы могут быть остатками давно исчезнувшей цивилизации.

Эта гипотеза подтолкнула его к сравнению находки с легендой об Атлантиде. Уоринг предполагает, что древнее поселение могло располагаться на коралловом рифе, а сильное землетрясение, согласно его версии, способно было вызвать разрушение основания и последующее погружение острова под воду.

Однако обе находки остаются предположениями энтузиаста: имеющиеся изображения морского дна сами по себе не подтверждают существование ни затонувшего города, ни инопланетной базы.

Атлантида: позиция ученых

Где находилась легендарная Атлантида - до сих пор неизвестно. Ее пытались искать в Средиземноморье, Карибском бассейне, Антарктиде и других регионах, однако ни одна версия не получила убедительных научных доказательств.

Историки и археологи преимущественно считают рассказ Платона философской или литературной аллегорией, а не свидетельством существования реального государства.

Главный аргумент - отсутствие достоверных археологических находок и письменных источников, подтверждающих существование Атлантиды. Поэтому сегодня она остается загадкой древней литературы, а не установленным историческим фактом.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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