Как сушить зонтик после дождя: популярна ошибка, из-за которой повреждается ткань

Вы узнаете:
- Почему нельзя сушить зонт в раскрытом состоянии
- Как правильно сушить мокрый зонт после дождя
- Где оставлять зонт в общественном месте
После дождя мокрый зонт часто оставляют раскрытым на земле, чтобы он быстрее высох. Однако такой способ - не самый лучший.
Главред узнал, что эксперты в эфире программы "Завтрак с 1+1" объяснили, почему не стоит оставлять мокрый зонт раскрытым и как правильно его сушить.
Как правильно сушить зонт после дождя
Специалисты советуют не оставлять мокрый зонт полностью раскрытым. Оптимальный вариант - сложить его, но не застегивать ремешком или кнопкой, чтобы ткань могла нормально просохнуть.
Швея и руководительница ателье Елена объяснила, что постоянная сушка раскрытого зонта негативно влияет на состояние материала.
"Сушить зонт в раскрытом виде неправильно. Ткань на нём портится гораздо быстрее", - отметила она.
Основная проблема заключается в том, что мокрая ткань растягивается.
"Проблема в том, что сама ткань, когда она мокрая, растягивается, и в таком виде она и высыхает, принимая такую форму, и такой и остается", - пояснила швея.
Можно ли оставлять открытый зонт в помещении
Раскрытый мокрый зонт может создавать неудобства для других людей, особенно в магазинах, кафе, офисах и других общественных местах.
Эксперт по этикету Юлия Юдина также советует сушить зонт в сложенном виде, ведь оставлять его раскрытым в помещении считается дурным тоном.
"Вода стекает с зонта, и это, конечно, создает не очень гигиеничную обстановку с санитарной точки зрения", - подчеркнула она.
Как сушить зонт в общественном месте
Лучше всего использовать специальную подставку или устройство для сушки зонтов, если они предусмотрены в заведении. В таком случае мокрый зонт не будет мешать другим посетителям, а вода не попадет на пол.
Если же специального места нет, лучшим вариантом будет сложить зонт и положить его на пол у ног.
Смотрите видео о том, как правильно сушить зонт:
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Об источнике: "Завтрак с 1+1"
"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1. Выходит по будням. Программа длится три часа и является самым длительным в Украине утренним шоу в прямом эфире, сообщает "Википедия".
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