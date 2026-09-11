Отсрочка без ЦНАП и документов: кому в 'Резерв+' упростили оформление

Отсрочка онлайн доступна для учителей со ставкой от 0,75.

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Отсрочка для учителей в Резерв+ - оформление запустили онлайн / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Кратко:

Учителя могут оформить отсрочку через мобильное приложение

Резерв+ автоматически сверяет данные с АИКОМ и реестрами ПФУ

Бумажные справки и визиты в ЦНАП больше не требуются

Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений теперь могут оформить отсрочку онлайн в Резерв+.

Теперь больше не нужно собирать документы и обращаться в ЦНАП – запрос можно подать прямо в приложении. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

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Оформление отсрочки в Резерв+

Для подтверждения права на отсрочку система автоматически проверяет информацию в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Для оформления отсрочки должны быть выполнены следующие условия:

учебное заведение указано в АИКОМ как основное место работы;

педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;

должность относится к категории педагогических работников заведения общего среднего образования;

код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ совпадает с кодом ЕГРПОУ основного места работы в данных ПФУ.

ЦПоэтому важно, чтобы информация о месте работы, должности и погрузке в этих системах была актуальной", - подчеркнули в Минобороны.

Как оформить отсрочку в Резерв+

Чтобы подать запрос:

откройте Резерв+ и нажмите "Сервисы" → "Запрос на отсрочку";

выберите категорию "Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений";

проверьте свои данные;

подтвердите их и подайте запрос.

Справки или другие документы не нужно загружать – необходимые данные система проверит автоматически.

После завершения проверки вы получите уведомление в приложении. Если отсрочка оформлена, информация о ней появится в электронном военно-учетном документе в Резерв+.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

Что делать, если не удалось оформить отсрочку в Резерв+

Для начала необходимо проверить данные, по которым система определяет право на отсрочку. Для этого обратитесь в администрацию учебного заведения или работника, ответственного за ведение данных в АИКОМ.

Попросите проверить в системе АИКОМ:

указано ли заведение как ваше основное место работы;

правильно ли указана педагогическая нагрузка и составляет ли она не менее 0,75 ставки;

корректно ли указана должность и относится ли она к категории педагогических работников заведения общего среднего образования;

правильно ли указаны ФИО, дата рождения и РНОКПП;

правильно ли указан код ЕГРПОУ работодателя.

Если информация в АИКОМ неправильная или устаревшая, ответственный работник учебного заведения может ее обновить. После этого обновленные данные будут автоматически доступны для проверки права на отсрочку.

Если проблема касается информации об основном месте работы в Пенсионном фонде Украины, нужно обратиться в отдел кадров или бухгалтерию своего заведения.

Если в самом Резерве+ отображается неактуальное место работы, подайте запрос на исправление в приложении: "Сервисы" → "Исправить данные онлайн" → "Неактуальное место работы".

После обновления данных запросите отсрочку в Резерв+ еще раз.

Отсрочка от мобилизации в Украине - новости

Как писал Главред, рождение ребенка может стать самостоятельным основанием для отсрочки от призыва на год - в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15541. Документ уже направлен в профильный Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, но парламент его еще не рассматривал.

Украинцы, вернувшиеся с временно оккупированных территорий или из-за рубежа, смогут получить трёхмесячную отсрочку от мобилизации. В течение этого времени мобилизовать человека можно будет только на добровольной основе. Соответствующий законопроект № 16034 зарегистрировал в Верховной Раде ряд депутатов от партии "Слуга народа".

Народный депутат Роман Костенко опроверг информацию о возможной отмене отсрочки от мобилизации для родителей троих и более детей. По его словам, соответствующих законодательных инициатив сейчас нет и в ближайшее время они не ожидаются.

Что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Военнообязанным украинцам следует заранее подготовиться к ситуациям, когда мобильное приложение "Резерв+" не работает из-за технических сбоев или отсутствия связи.

Как сообщила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии ТСН.ua, одним из самых простых способов избежать проблем при проверке документов является заблаговременная подготовка бумажного подтверждения военно-учетных данных.

"Однозначно нужно иметь при себе бумажную копию выписки из приложения "Резерв+". Такую копию важно обновлять хотя бы раз в неделю. А в идеале копия должна быть сформирована в тот день, когда проводится проверка документов. Это объясняется тем, что, например, может появиться уведомление о розыске. Например, неделю назад такого уведомления не было, а сейчас оно появилось", - отметила Анищенко.

Отсутствие возможности предъявить актуальные военно-учетные данные во время проверки документов может иметь серьезные последствия, вплоть до доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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