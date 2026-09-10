Вред ребенку: почему на самом деле Кличко расстался с Хайден Пенетьерри

Хайден Пенеттьери и Владимир Кличко сходились и расходились несколько раз.

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Владимир Кличко был помолвлен с Хайден Панеттьери / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Владимир Кличко; instagram.com, Хайден Панеттьери

Кратко:

Что происходило между Кличко и Пенеттьери

Почему они расстались

Западные СМИ продолжают вспоминать умершую голливудскую актрису и бывшую девушку Владимира Кличко Хайден Пенеттьери.

Как сообщает Radar Online, Хейден Панеттьери и Владимир Кличко были вместе около девяти лет, прежде чем окончательно расстаться.

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Отношения Кличко с Хайден Пенеттьери

На момент знакомства с бывшим профессиональным боксером на вечеринке у общих друзей в 2008 году актриса сериала "Нэшвилл" уже состояла в отношениях. Хотя они никогда публично не раскрывали точную дату начала своего романа, вскоре они стали одной из самых обсуждаемых пар, пережив за эти годы несколько расставаний и примирений.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью / фото: facebook.com, Хайден Панеттьери

После длительных отношений, включавших помолвку и рождение дочери Кайи Евдокии Кличко, Панеттьери и Владимир окончательно расстались в 2018 году.

Впервые Панеттьери и Владимир расстались в мае 2011 года, после примерно двух лет отношений.

"Хотя мы решили, что расставание - лучший выход для нас обоих, мы испытываем огромную любовь и уважение друг к другу и остаемся очень близкими друзьями", - заявила тогда Панеттьери.

Владимир, в свою очередь, отметил: "Мы отлично проводили время вместе, но поддерживать отношения, когда нас разделяют два континента, непросто. Я очень уважаю Хейден как личность и как друга и верю, что мы сохраним дружбу даже после расставания".

Как выглядит дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко / фото: twitter.com, Хайден Панеттьери

В итоге они помирились, а в октябре 2013 года объявили о помолвке.

Однако слухи о разрыве вновь усилились, когда в августе 2018 года звезду сериала "Герои" сфотографировали держащейся за руки с Брайаном Хикерсоном в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

Расставание Хайден Пенеттьери с Кличко

Ее мать, Лесли Фогель, подтвердила факт расставания пары, сказав: "В ее жизни происходит много перемен. Ей нужно немного передохнуть и самостоятельно решить, чем она хочет заниматься дальше. Думаю, сейчас у нее все хорошо".

Ни Панеттьери, ни Владимир публично не озвучили точную причину своего окончательного разрыва. Впрочем, бывшая звезда детского кино вскоре откровенно рассказала о личных проблемах, с которыми столкнулась в тот период, включая послеродовую депрессию и зависимость от опиоидов и алкоголя.

Хайден Панеттьери умерла / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

"У меня никогда не возникало желания причинить вред ребенку, но я не хотела проводить с ней время", - призналась она в интервью журналу People, отметив, что примерно в то же время начали портиться и ее отношения с Владимиром.

"Он не хотел находиться рядом со мной, - добавила она. - Да и я сама не хотела быть собой. Но из-за опиатов и алкоголя я была готова на всё, лишь бы хоть на мгновение почувствовать себя счастливой. А потом мне становилось еще хуже, чем прежде. Я попала в замкнутый круг саморазрушения".

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О персоне: Хайден Панетьерри Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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