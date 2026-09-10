"Дрон едва не сбил самолет Зеленского": что реально произошло в Молдове, новые детали

Президентский самолет Владимира Зеленского задержали в Кишиневе из-за российского дрона. Существовала ли прямая угроза столкновения и что говорят эксперты.

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Задержание вылета Зеленского в Кишиневе - действительно ли дрон РФ мог сбить самолет / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Действительно ли дрон едва не сбил самолет Зеленского во время вылета из Молдовы

Где упал российский дрон и как далеко он находился от аэропорта Кишинева

Зачем на самом деле Россия могла направить дрон в воздушное пространство Молдовы и Румынии

Самолет президента Украины Владимира Зеленского задержали в аэропорту Кишинева из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Молдовы. Уже после этого норвежский премьер Йонас Гар Стёре заявил об угрозе сбития украинского самолета.

Главред выяснил, угрожал ли российский дрон самолету Зеленского в небе над Молдовой.

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Действительно ли дрон едва не сбил самолет Зеленского во время вылета из Молдовы

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в эфире общественного телеканала NRK сообщил , что самолет президента Украины Владимира Зеленского во время подготовки к вылету из Молдовы едва не столкнулся с дроном. Инцидент произошел во вторник, 8 сентября, когда украинский президент направлялся в Осло на похороны короля Норвегии Харальда V.

"Его самолет едва не был сбит дроном, когда он собирался взлететь из Молдовы. Вот с какой реальностью он сталкивается", - сказал Стёре, передает Reuters.

Норвежский премьер также рассказал, что во время визита Зеленскому не удалось полноценно отдохнуть. Президент Украины, по его словам, всю ночь получал сообщения о последствиях новых российских атак и отслеживал ситуацию в Украине.

Впоследствии Стёре вместе с Зеленским посетил церемонию похорон короля Норвегии Харальда V в Осло. По завершении мероприятий президент Украины покинул страну.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская / Скриншот

После резонансного заявления Йонаса Гара Стёре Канцелярия премьер-министра Норвегии обнародовала важное уточнение. В ведомстве подтвердили сам факт угрозы со стороны беспилотника в воздушном пространстве Молдовы 8 сентября, но не заявили, что российский дрон приблизился к президентскому самолету.

"В воздушном пространстве над Молдовой существовала угроза со стороны дронов, которая задержала самолет Зеленского на пути в Осло. Именно с такими угрозами он сталкивается каждый день. Неизвестно, насколько близко дроны находились к его самолету", - пояснили в офисе Стёре.

Параллельно с пояснениями норвежской Канцелярии министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что лично слышал от Зеленского рассказ о событиях в Молдове. Он подтвердил, что вылет украинского президента не состоялся по первоначальному графику из-за ситуации с безопасностью.

Столтенберг не стал раскрывать подробности, которые услышал от Зеленского, однако признал, что президентский рейс столкнулся с реальной опасностью.

"Когда мы с ним встречались, он рассказал нам о том, что произошло вчера вечером. Я не хочу раскрывать все подробности, но его вылет был задержан, а самолету угрожала опасность. Но самое главное, что он нашел время и приложил усилия, чтобы приехать на похороны", - сказал Столтенберг.

Почему Молдова задержала вылет самолета Владимира Зеленского

Молдавское правительство объяснило причину задержки рейса без привязки к версии о целенаправленном преследовании президентского самолета. Пресс-секретарь правительства Думитру Чорич сообщил, что воздушное пространство закрыли после обнаружения российского беспилотника, чтобы защитить все самолеты, которые находились в небе или готовились к полету.

"По этой же причине самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел из аэропорта Кишинева с задержкой", - заявил Чорич.

В правительстве Молдовы отметили, что решение было принято для защиты самолетов, которые на тот момент находились в воздухе или готовились к выполнению рейсов. Из-за ограничений были задержаны три вылета и посадка четырех самолетов.

Президентский самолет / Фото: УНИАН

Где упал российский дрон и как далеко он находился от аэропорта Кишинева

По данным молдавских властей, примерно после 17:20 поступило подтверждение падения и взрыва беспилотника вблизи села Старые Михайляны в Ришканском районе. Место падения расположено примерно в 160 километрах от международного аэропорта Кишинева, после чего ограничения на использование воздушного пространства были сняты.

В свою очередь Министерство обороны Молдовы сообщило, что около 16:20 8 сентября в воздушном пространстве страны был зафиксирован беспилотник типа Shahed. Он двигался в направлении Кишинева, после чего покинул территорию Молдовы через Унгенский район.

По данным молдавского оборонного ведомства, первый этап пребывания беспилотника в воздушном пространстве страны длился примерно 17 минут. Появление российского БПЛА стало непосредственной причиной введения ограничений в воздушном пространстве.

Впоследствии беспилотник повторно вошёл в воздушное пространство Молдовы со стороны Румынии. После этого он упал вблизи села Старые Михайляны, что послужило основанием для окончательного снятия ограничений на использование воздушного пространства.

В результате падения и взрыва возникли четыре отдельных пожара. При этом, по данным правоохранительных органов, среди гражданского населения пострадавших не было.

Молдавские специалисты обнаружили обломки БПЛА и зафиксировали характеристики, схожие с российскими ударными дронами Shahed/Geran, которые Москва массово применяет в войне против Украины.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вторжение российских дронов представляет серьезную опасность для жизни людей, а также осудила удар России по пункту пропуска на украинской границе.

Находился ли самолет Зеленского в воздухе одновременно с российскими БПЛА

Украинская сторона после появления сообщений о якобы угрозе поражения самолета Зеленского дала значительно более сдержанную оценку ситуации. Источник AFP в Офисе президента Украины назвал утверждения о прямом риске для главы государства преувеличением.

В ОП подтвердили, что в Молдове действительно объявили тревогу из-за проникновения беспилотника в молдавское и румынское воздушное пространство.

"В Молдове была тревога, когда дрон вошёл в молдавское и румынское воздушное пространство", - отметил собеседник агентства.

Источник в Офисе президента Украины сообщил "Суспільному", что украинская сторона следила за движением российских беспилотников и не позволяла президентскому самолету начать полет, пока ситуация оставалась опасной.

По данным СМИ, когда президентский борт должен был вылететь в Осло, в воздушном пространстве региона находились два российских БПЛА. Украинская сторона ждала, пока цели исчезнут с средств наблюдения, и только после этого самолет получил возможность продолжить маршрут.

"Самолет президента Украины Владимира Зеленского не находился в воздухе одновременно с российским дроном, который 8 сентября залетел в воздушное пространство Молдовы. Украинская сторона следила за беспилотником и ждала, пока он исчезнет с радаров, - и только после этого самолет вылетел в Осло", - сообщил источник в Офисе президента.

По имеющимся данным, один из БПЛА в 16:20 пересек украинско-молдавскую границу в Одесской области и направился в сторону Молдовы. В 16:38 он вошёл в воздушное пространство Румынии и проник вглубь примерно на 70 километров.

Около 17:04 беспилотник вновь вернулся в воздушное пространство Молдовы.

"В 17:15 его потеряли с радаров в районе села Стурзень, предположительно, дрон упал", - сообщил источник в ОП.

Украинская сторона также рассматривала возможность привлечения истребителей F-16 для поражения БПЛА, однако в этом не возникло необходимости. По данным AirNavRadar, самолет Зеленского покинул воздушное пространство Молдовы в 17:30.

Какова была цель полета дрона в Молдову

Несмотря на официальные оговорки относительно окончательных выводов, посол Молдовы в США Владислав Кульминский предположил, что инцидент может иметь признаки спланированной акции. В интервью корреспонденту CNN он обратил внимание на обстоятельства появления беспилотников в молдавском небе в момент пребывания президента Украины в аэропорту.

В то же время дипломат подчеркнул, что расследование еще продолжается, поэтому делать выводы о конкретной цели российского БПЛА преждевременно. Он не заявил, что молдавские власти уже установили факт попытки атаки на Зеленского.

"Мы не верим в то, что беспилотники с реактивным двигателем просто так залетают на территорию Молдовы с целью наблюдения, когда самолет президента Украины находится на земле в аэропорту", - сказал Кульминский.

Посол добавил, что власти пока не могут сказать, был ли беспилотник направлен именно против украинского президента. Однако он напомнил, что маршруты зарубежных поездок Зеленского и использование им воздушного пространства Молдовы хорошо известны.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Был ли инцидент провокацией со стороны России

Версию об умышленном характере инцидента отдельно выдвинул бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалару. В эфире "Эспрессо" он описал маршрут беспилотника и решение молдавских властей закрыть воздушное пространство после его появления.

"8 сентября реактивный дрон "Шахед" залетел в воздушное пространство Республики Молдова, пролетел мимо международного аэропорта города Кишинева, и наши власти закрыли воздушное пространство, из-за чего несколько самолетов не смогли взлететь", - сказал Шалару.

Бывший министр также рассказал, что беспилотник после полёта над Молдовой оказался в воздушном пространстве Румынии.

"Этот дрон полетел дальше, обогнал воздушное пространство Румынии, где он находился примерно полчаса. Затем он вернулся обратно в воздушное пространство Молдовы и на севере страны упал в поле. Начался пожар, сгорело несколько гектаров", - рассказал экс-министр.

Был ли самолет Зеленского под угрозой столкновения с дроном

Анатолий Шалару предположил, что появление БПЛА в районе активного гражданского авиасообщения могло создать опасный сценарий для президентского рейса.

Экс-министр обороны Молдовы связал появление беспилотника с более широкой политикой давления России на Молдову и предположил, что одной из целей могла быть дестабилизация ситуации в стране. По его мнению, закрытие воздушного пространства стало фактором, который не позволил реализоваться худшему сценарию.

"И мы считаем, что это была провокация со стороны России, которая хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове. Вероятно, самолет президента Украины находился под угрозой, потому что если бы он успел взлететь, то могла бы случиться беда", - заявил бывший министр обороны Молдовы.

Он также предположил возможность столкновения самолета с беспилотником.

Зачем Россия могла направить дрон в воздушное пространство Молдовы и Румынии

Шалару также выдвинул версию, что маршрут дрона мог быть выбран для проверки возможностей обороны двух государств. По его мнению, российская сторона могла стремиться заставить молдавские и румынские военные структуры реагировать на проникновение БПЛА и оценить оперативность их действий.

По словам экс-министра, движение дрона вызвало необходимость привести в боевую готовность вооруженные силы обеих стран.

"А этот дрон специально отправили так, чтобы поднять по тревоге и румынскую, и молдавскую армии. Потому что Румыния получила F-16, которые следили за этим дроном, чтобы он случайно не упал где-нибудь в населённом пункте", - пояснил он.

F-16 / Инфографика: Главред

Шалару отметил, что подобные случаи проникновения российских БПЛА на территорию Молдовы уже имели место ранее. По его мнению, в последнее время такие инциденты участились, что может свидетельствовать об усилении давления на страну.

Экс-министр также упомянул российские удары вблизи приграничных районов и заявления Москвы о возможном транзите грузов через территорию Молдовы.

"И в последнее время это участилось, в том числе этот удар по Старокозачьему", - сказал Шалару.

Отдельно бывший министр обороны обратил внимание на политический аспект российских обвинений в адрес Молдовы. По его словам, Москва пытается создать впечатление, что Кишинев якобы нарушает нейтральный статус страны и участвует в поддержке Украины.

По мнению бывшего министра обороны Молдовы, военные и информационные провокации могут быть частью более широкого давления Москвы на молдавское общество. Шалару заявил, что Россия уже вмешивалась в политические процессы страны и поддерживала пророссийские силы.

Экс-министр связал нынешнюю активность с периодом нескольких избирательных циклов, которые предстоит пройти Молдове. По его оценке, Кремль заинтересован в том, чтобы использовать тему безопасности, войны и нейтралитета страны для оказания политического влияния.

"И поэтому они сейчас обвиняют нас в победе, в том, что мы нарушаем нейтралитет, но, конечно, их конечная цель - это победа пророссийских партий на местных выборах в следующем году, и у нас уже запущен такой цикл выборов из трех этапов: местные, президентские и парламентские. И Россия готовится", - заявил он.

Шалару также напомнил о предыдущих случаях, когда молдавские власти заявляли о российском вмешательстве и финансировании пророссийских политических сил.

"У нас было доказано, что Россия вмешивалась в наши выборы, что она финансировала пророссийские партии и пророссийских кандидатов. Многие из них уже сейчас за решеткой, многие получили реальные сроки. И некоторые пророссийские партии были запрещены, но Россия продолжает, потому что, согласно их решениям, Молдова является следующей целью после Украины", - подытожил экс-министр обороны Молдовы.

Российские марионеточные республики в Европе / Инфографика: Главред

Каков был маршрут реактивного дрона, нарушившего воздушное пространство Молдовы

Аналитики Института изучения войны обратили внимание на продолжительность и маршрут полёта российского беспилотника. По их данным, 8 сентября БПЛА находился в воздушном пространстве Молдовы и Румынии чуть менее часа.

Министерства обороны Молдовы и Румынии зафиксировали его движение со стороны Украины через территорию Молдовы, далее через Румынию и впоследствии обратно в Молдову.

"Официальные отчеты Румынии и Молдовы о траектории полета беспилотника и временных показателях его перемещений подтверждают предположение, что он был реактивным", - отметили в Институте изучения войны.

Аналитики также обратили внимание на рост использования Россией реактивных беспилотников типа "Герань". При этом ISW не смог самостоятельно подтвердить утверждения отдельных открытых источников о том, что конкретный аппарат был "Герань-4".

Маршрут российского дрона / Инфографика: understandingwar.org

Могла ли Россия намеренно создать угрозу президентскому самолету

После появления различных официальных версий военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассмотрел возможный замысел российской стороны. Он считает, что у Москвы потенциально достаточно источников информации, чтобы отслеживать активность вокруг аэродромов и общие перемещения важных воздушных судов.

Свитан в эфире Radio NV подчеркнул, что российская разведка могла использовать информацию о подготовке президентского рейса для организации провокации. При этом он не считает, что имеющиеся данные позволяют говорить о реальной технической возможности дрона гарантированно атаковать конкретный самолет.

"Поэтому нет ничего удивительного в том, что россияне могли, в принципе, подготовить провокацию", - сказал Свитан.

По его мнению, главным эффектом такого эпизода могла быть не непосредственная атака на борт, а принуждение аэродрома к остановке работы и создание атмосферы неопределенности для гражданской авиации.

Почему появление дрона возле аэродрома может быть психологическим давлением

Военный эксперт Роман Свитан отдельно обратил внимание на влияние подобных инцидентов на работу аэропортов. Даже без прямой атаки на самолет появление беспилотника в районе гражданского аэродрома может привести к приостановке вылетов, изменению маршрутов и применению специальных процедур безопасности.

По мнению военного эксперта, именно создание хаоса и страха может быть одной из ключевых задач подобной операции. Особенно это касается ситуаций, когда Россия стремится продемонстрировать возможность влиять на гражданскую авиацию за пределами Украины.

"Это в чистом виде провокация, вряд ли там, допустим, дрон мог бы каким-то образом повредить сам самолет. То есть это очень сложно в этом смысле, хотя с точки зрения фактического управления - довести до паники, то есть заставить аэродром ввести план "ковер", остановить вылеты, - это серьезное психологическое давление, однозначно", - пояснил Свитан.

Эксперт также предположил, что Россия могла использовать ситуацию как элемент информационно-психологического воздействия перед важными международными поездками украинского руководства.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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